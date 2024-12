SPDR: Starker Wochenschluss in KW 51 bringt höchsten Stand des Dezembers

Die Bestände des weltgrößten Gold-ETFs SPDR Gold Trust verzeichneten in der 51. Kalenderwoche zunächst weitere Abflüsse, allerdings kam es am vergangenen Freitag zu einem besonders starken Anstieg, der die Bestände wieder über die Grenze von 870 Tonnen brachte.Die Goldbestände beliefen sich am vergangenen Freitag auf 877,40 Tonnen, so die Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com . Am Freitag der Vorwoche waren es noch 863,90 Tonnen gewesen. Über das Wochenende kam es zu ersten Zuflüssen von 0,29 Tonnen, während die Bestände am Dienstag unverändert blieben. Am Mittwoch und Donnerstag folgten Abflüsse von 0,29 Tonnen bzw. 3,16 Tonnen. Am Freitag kam es dann zu einem überraschenden Anstieg der Bestände um 16,66 Tonnen.Auch der Preis für die Unze SPDR-Gold entwickelte sich mit zum Teil großen Schritten, jedoch nicht so positiv wie die Bestände selbst. Dennoch konnte der Goldpreis des ETFs im Vergleich zur Vorwoche zulegen. Am Freitag erreichte er 2.616,45 $ pro Unze.Entwicklung der SPDR-Bestände in der vergangenen Woche:• 16. Dezember: 864,19 Tonnen• 17. Dezember: 864,19 Tonnen• 18. Dezember: 863,90 Tonnen• 19. Dezember: 860,74 Tonnen• 20. Dezember: 877,40 Tonnen© Redaktion GoldSeiten.de