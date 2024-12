Egon von Greyerz Q/A: Gold-Neubewertung oder -Verbot, Crash, Trump?

Deutsche Untertitel finden Sie im YT-Player.

0:00 Intro

4:00 Werden Anleger durch den hohen Preis von Käufen abgeschreckt?

5:50 Diesmal könnte Gold steigen, wenn die Aktien einbrechen

6:45 Besteht Gefahr für den Goldpreis durch gehebelte Anlagen?

8:45 Sollte man in Erwartung eines Crashs lieber Bargeld halten?

11:00 Warum sollte Gold nicht bei der Bank sein?

13:30 Sind die Goldkäufe geringer als gedacht?

19:10 Warum ist Silber bisher so schwach? Hält die Preismanipulation an?

22:10 Was passiert mit Gold in der Schweiz, wenn es in der EU verboten werden sollte?

27:00 Hat Präsident Trump einen Einfluß auf den Goldpreis?

In der Dezember-Ausgabe beantwortet Egon von Greyerz Zuschauerfragen.Egon von Greyerz gründete Matterhorn Asset Management (heute Von Greyerz AG) 1999 als private Investmentfirma. Von Beginn an war die Strategie der Vermögenserhaltung die tragende Säule des Unternehmens. Bereits 2002 waren wir der Meinung, dass die finanziellen und wirtschaftlichen Risiken in der Welt ungewöhnlich hoch wurden. Daher investierten wir in diesem Jahr substantielle Investments in physisches Gold bei einem Durchschnittspreis von 300 US Dollar. Wir empfahlen unseren Kunden und Partnern, mindestens 25% und bis zu 50% ihres finanziellen Vermögens in physisches Gold zu investieren. Da die globalen Risiken heute noch bedeutend höher sind, sind wir der Meinung, dass eine substantielle Gewichtung von physischem Gold zentral wichtig ist.Von Greyerz AG, Zürich, Schweiz, Telefon: +41 44 213 62 45 Von Greyerz AG lagert strategisch einen bedeutenden Teil ihres Vermögens in der Schweiz in physischem Gold und Silber außerhalb des Bankensystems. (Quelle: Von Greyerz Webseite)© Jan KneistM & M Consult UG (hb)