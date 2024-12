Don Hansen: Gold- & Silberaktien "extrem unterbewertet", Daten zeigen, wohin die Reise geht

Der Privatinvestor Don Hansen verfeinert seit mehr als 20 Jahren seinen Investmentansatz im Rohstoffsektor und teilte seine neuesten Erkenntnisse in einem Interview mit dem Investing News Network.Er konzentrierte sich auf den Zustand des US-Währungssystems und dessen Beziehung zu Gold und erklärte, dass der Goldpreis bald steigen werde, was sowohl für Gold- als auch für Silberaktien gute Chancen biete. "Wir befinden uns an einem kritischen Punkt, an dem eine phänomenale Investitionsmöglichkeit besteht", sagte Hansen.Die Aktien, die ihm am besten gefallen, sind diejenigen, die nicht nur profitabel produzieren, sondern auch im unteren Quartil (der Kosten) liegen, sich an guten Standorten befinden, ein gutes Management haben und Explorationsprojekte in ihrem Portfolio haben, die, wenn sie entwickelt und in eine Mine umgewandelt werden, ihre Produktion in drei Jahren oder weniger verdoppeln würden.© Redaktion GoldSeiten.de