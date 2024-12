Peru: Gold- und Silberproduktion steigen im Oktober

Das peruanische Ministerium für Bergbau und Energie hat kürzlich die aktuellen Produktionszahlen der peruanischen Gold- und Silberminen für den Monat Oktober veröffentlicht. Demnach ist die Goldproduktion im zehnten Monat des Jahres im Vergleich zum Vormonat September erneut gestiegen und konnte ihren positiven Trend fortsetzen. Auch die Silberproduktion konnte erneut ein Wachstum vermelden. Im Jahresvergleich hinkt Gold allerdings hinterher, während Silber weiter zulegen konnte.Wie aus dem Bericht hervorgeht, erreichte der Goldausstoß peruanischer Minen im Oktober 9,41 Tonnen. Dies entspricht einem Plus von 3,9% gegenüber den 9,05 Tonnen Gold im September. Im Oktober 2023 wurden 9,86 Tonnen produziert was einen Rückgang um 4,5% im Jahr 2024 bedeutet.Der Silberbergbau verzeichnete im Oktober den Angaben zufolge eine Produktion von 307,85 Tonnen. Verglichen mit den 293,41 Tonnen Silber im September bedeutet dies ein Plus von 4,9%. Gegenüber den 279,89 Tonnen im Vorjahresmonat stieg der Silberausstoß im Oktober 2024 um 10%.© Redaktion GoldSeiten.de