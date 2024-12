CDU Jammerlappen & Trump-Chaos!?

In der CDU scheint langsam Panik auszubrechen. Oder wie läßt es sich sonst erklären, daß man die EU Kommission auffordert, die Sicherbarkeit von Elon Musks Beiträgen auf X zu prüfen?In den USA rückt die Amtsübernahme durch Donald Trump näher. Kürzlich äußerte er die Idee, den Panamakanal wieder für die USA in Besitz zu nehmen. Außerdem drohte er Handelspartnern mit Zöllen, wenn diese nicht mehr Öl und Gas kauften, um das US-Handelsdefizit zu mindern. Trumps Team scheint auch den Austrieg aus der WHO zu planen. Goldene Zeiten oder Chaos voraus?© Jan KneistM & M Consult UG (hb)