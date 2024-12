Interview mit Claudio Grass: "Der große Bullenmarkt in Gold und Silber hat gerade erst begonnen."

: Am 5. November 2024 wurde Donald J. Trump mit einem erdrutschartigen Sieg zum neuen Präsidenten der USA gewählt. Sein erklärtes Ziel ist es, dem "Deep State" und seiner Bürokratie den Kampf anzusagen. Sein Berater Elon Musk drängt auf den Abbau der Staatsverschuldung, und selbst die inflationäre Federal Reserve (Fed) ist zur Zielscheibe geworden und wird als ein Übel bezeichnet, das geheilt werden muss. Ist das alles nur verfrühter Enthusiasmus, oder stehen die USA wirklich an einem Wendepunkt?: Wer versteht, dass Politik ein Wettbewerb der Gauner ist und dass Politik immer links ist, wird die aktuelle politische "Muppet Show" mit einigem Vorbehalt betrachten. Ich denke, Trump vertritt lediglich eine Art national orientierten Sozialismus - im Gegensatz zum internationalen Sozialismus oder Globalismus.Das Ziel ist, wie immer, die Bevölkerung zu spalten. Demokratie ist die "Illusion der Wahl" oder, in den Worten von Wladimir Lenin: "Der Staat ist eine Maschine zur Aufrechterhaltung der Herrschaft einer Klasse über eine andere." Was den US-Dollar als globale Reservewährung angeht... nun, seine Marktposition ist eindeutig im Niedergang begriffen. Andere Fiatwährungen wie der Euro oder sogar der Schweizer Franken stehen nicht besser da und sind vielleicht sogar noch anfälliger als der Dollar.Elon Musk setzt auf die digitale Welt, und X (ehemals Twitter) soll das neue "WeChat" des Westens werden, eine zentrale Plattform für alles. Wer Musk für einen Messias hält, sollte sich seine technokratische Agenda einmal genauer ansehen. Ja, der Westen steht an einem Wendepunkt. Nicht nur in den USA, sondern vor allem in Europa. Wenn wir uns an der Geschichte orientieren, wird deutlich, dass es alle 80 bis 100 Jahre eine Art "Reset" gegeben hat. Warum sollte es dieses Mal anders sein? Die Mittel zur Spaltung der Gesellschaft sind dieselben wie in der Vergangenheit. Es gibt nichts Neues unter der Sonne.: Der Goldpreis ist während der Präsidentschaft der Demokraten von 1.500 Dollar auf fast 2.700 Dollar je Unze gestiegen - wahrscheinlich als Folge der hohen Inflation und der steigenden Staatsverschuldung. Wenn Trump die von der Biden-Regierung eingeleitete Politik rückgängig macht, könnte dies das Ende der guten Zeiten für Gold (und Silber) bedeuten?: Was ist der größte Treiber für Gold? Der Verlust von Vertrauen! Das heißt, wenn die Menschen das Vertrauen in die Institutionen verlieren, wenn sie von Krieg und Inflation bedroht sind, wenn der Gedanke an die Zukunft sie mit Ängsten erfüllt. Wir befinden uns in der Endphase des derzeitigen Geldsystems unter der Führung des US-Dollar und damit am Beginn eines Rohstoffbullenmarktes, der meiner Meinung nach im Jahr 2022 begann.Die von unseren Zentralbanken und Regierungen geschaffenen Probleme sind enorm, und sie werden mit Gelddrucken und negativen Zinsen (real) übertüncht. Wir sprechen heute von Billionen. Und mir gefällt der Vergleich, dass eine Billion Sekunden etwa 31.709 Jahren entsprechen. Es geht um die Verknappung von Waren und Dienstleistungen.Daher sehe ich eine letzte große Phase der Inflation in Form eines so genannten "Crack-Up Booms" mit Schwerpunkt in den USA. Die Welt wird sich weiter spalten, und Politiker und Bürokraten werden eine Agenda vorantreiben, die den Interessen ihrer eigenen Bevölkerung noch mehr zuwiderläuft. Daher glaube ich, dass die Edelmetalle wieder das tun werden, was sie seit Tausenden von Jahren bei einem "Reset" getan haben. Wer Gold und Silber besitzt, wird seine Kaufkraft nicht nur beibehalten, sondern sie wird sogar deutlich steigen. Wie ich schon sagte, ist es die Knappheit von Waren und Dienstleistungen, die für den Reichtum zählt - nicht die Schaffung von Schuldscheinen aus dem Nichts.Schulden sind nur fortgeschrittener Konsum, der in Zukunft nicht mehr stattfinden wird. Ich persönlich glaube, dass der Besitz von physischem Gold und Silber es dem Einzelnen ermöglichen wird, die schwierige und schwer zu ignorierende Übergangsphase zu überstehen und gegebenenfalls ein neues Leben zu beginnen - sei es zu Hause oder im Ausland. Nochmals: Alle 80 Jahre erleben wir eine Art Reset. Warum sollte es dieses Mal anders sein? Die Zeichen und Strategien heute entsprechen denen früherer revolutionärer Perioden - wie der Jakobinerrevolution in Frankreich. Wir haben es wieder einmal mit einer Kulturrevolution zu tun.: Viele Gold- und Silberanleger bauen Positionen über börsengehandelte Gold- und Silberfonds auf, und einige kaufen auch Gold- und Silberzertifikate. Für viele ist dies ein einfacher und kostengünstiger Weg, um am Edelmetallmarkt teilzunehmen. Stimmen Sie als Befürworter von physischem Gold und Silber zu? Was sind Ihrer Meinung nach die Vor- und Nachteile von "Papiergold" und "Papiersilber"?: Eine Person, die ich sehr bewundere und die über ein beträchtliches Vermögen verfügt, sagte mir einmal, als er physisches Gold in großen Mengen kaufte und es außerhalb des Bankensystems lagerte: "Ich bin ein Unternehmer und Investor, ich möchte mit meinem Kapital einen echten Wert für meine Mitmenschen schaffen. Deshalb gefällt mir der Gedanke nicht, Gold zu kaufen und es in der Erde zu vergraben, ohne es nutzen zu können."Das Wichtigste an dieser Entscheidung sei für ihn, dass er einen Teil seines Vermögens außerhalb des Bankensystems sichern könne. Er hat auch erkannt, dass die größten Risiken im heutigen System im Verborgenen liegen und dass Eigentumsrechte nur vorübergehend sind - wie wir in der Vergangenheit in Ländern wie Zypern und Griechenland gesehen haben. Ich denke, dieser Punkt spricht für sich selbst.Viele Menschen sind sich bewusst, dass Gold eine Form von Geld ist, und dass es sinnvoll ist, es zu halten - anstatt Bargeld auf der Bank zu haben, das oft negativen Realzinsen unterliegt, oder Anleihen, die mit massiven Ausfallrisiken verbunden sind, oder einen völlig aufgeblähten Aktienmarkt voller Nvidias, Teslas und wie auch immer die "Unglaublichen Sieben" heißen.Das heutige System ist absurd, und physisches Gold und Silber, in Form von Münzen und Barren, sind das Gegengift. ETFs, Zertifikate usw. sind alle mit einem Gegenparteirisiko behaftet oder stellen ein Zahlungsversprechen dar. Viele börsengehandelte Fonds enthalten eine so genannte Barausgleichsklausel, die besagt, dass der Emittent des börsengehandelten Fonds in Krisenzeiten anstelle von physischem Gold Fiatwährung auszahlen kann. Wenn Sie sich also für Gold und Silber entscheiden, sollte es physisch sein - und außerhalb des Bankensystems gehalten werden.: Ein Argument, das von Befürwortern von Kryptowährungen (insbesondere Bitcoin) oft gegen physisches Gold und Silber vorgebracht wird, ist, dass die Edelmetalle schwer zu transportieren sind und dass man an der Grenze Probleme bekommen könnte. Ist das eine berechtigte Sorge?: Ein digitales Nichts hat natürlich Vorteile gegenüber einem realen, greifbaren Vermögenswert. Die entscheidende Frage ist der Glaube... (lacht). Bitcoin hat sich noch nicht als Geld bewährt und bleibt bis heute eine Spekulation.Ich persönlich bevorzuge physisches Gold und Silber als Wertaufbewahrungsmittel und nicht eine Spekulation, die genau wie der aktuelle Tech-Boom platzen und zusammenbrechen könnte. Dennoch glaube ich auch, dass die Digitalisierung Teil der Zukunft ist. Jede Münze hat zwei Seiten, und das Internet ist da keine Ausnahme. Lieber Thorsten, du weißt genauso gut wie ich, dass es schon bald Unternehmen geben wird, die Token anbieten, die zu 100% durch physisches Gold gedeckt sind, das außerhalb des Bankensystems gelagert wird.Diese Token können bei jedem Goldhändler der Welt in physische Münzen und Barren umgetauscht werden. Damit wäre das Problem der "Transportierbarkeit" gelöst. Dennoch bin ich der Meinung, dass jeder Mensch in Zukunft physische Münzen und Barren besitzen sollte, damit er seine eigene Zentralbank werden kann. Auf diese Weise ist man nicht vom System abhängig, sondern behält die Kontrolle über sich und sein Privateigentum. Es ermöglicht Ihnen und Ihren Angehörigen Handlungsfreiheit. Gold ist eine gute Idee - es ist schließlich gesundes Geld für eine gesunde Gesellschaft.: Eine letzte, wenn auch etwas unprofessionelle Frage: Wo sehen Sie den Gold- und Silberpreis in zwölf Monaten?: Natürlich ist es schwierig, ja sogar unmöglich, konkrete Vorhersagen über die Zukunft zu machen. Aber auch ohne die Zukunft zu kennen, habe ich eine Meinung dazu. Papierwährungen werden gegenüber Gold und Silber weiter an Wert verlieren. Die Inflation wird uns begleiten, und die geopolitischen Risiken sind enorm und werden durch politische Agenden noch verstärkt. Daher halte ich einen Goldpreis von 3.500 Dollar bis 4.000 Dollar je Unze bis Ende 2025 für nicht unrealistisch - bevor es danach noch viel höher geht. Der große Bullenmarkt bei Gold und Silber hat gerade erst begonnen.: Lieber Herr Grass, lieber Claudio, vielen Dank, dass Sie Ihre Gedanken mit uns teilen - und dass Sie sich für Gold und Silber einsetzen, Edelmetalle, die wirklich solides Geld sind!© Claudio GrassDieser Artikel wurde am 11.12.2024 auf claudiograss.ch veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.