Frank Holmes: Golds "perfektes Szenario"

In einem Interview mit dem Investing News Network sprach Frank Holmes, CEO und Chief Investment Officer von US Global Investors, über seine Aussichten für Gold im Jahr 2025 und sagte, dass er die Preistreiber in einer perfekten Balance sehe.Er geht auch davon aus, dass sich Goldaktien im kommenden Jahr besser entwickeln werden und glaubt, dass sie letztendlich dem Goldpreis nach oben folgen werden. "Ich glaube, dass Goldaktien stark unterbewertet sind und dass sie den Reset-Knopf drücken werden", sagte Holmes. "Wenn Gold höher gehandelt wird, werden wir diese Rendite von drei für eins bekommen. Wenn Gold um ein Prozent steigt, werden Goldaktien mit einer freien Cashflow-Rendite oder Wachstumsdynamik um drei Prozent steigen", fügte er hinzu.Holmes äußerte sich auch dazu, wie die neue Trump-Regierung die Regulierung straffen und den US-Minensektor ankurbeln könnte, und teilte seine Gedanken zu den Aussichten für Bitcoin nach dem Sprung über die 100.000-Dollar-Marke.© Redaktion GoldSeiten.de