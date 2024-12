Robert Kiyosaki warnt vor globalem Marktcrash

Robert Kiyosaki, der millionenschwere Investor und Autor des Buches "Rich Dad Poor Dad", hat vor einem globalen Marktcrash und einer großen wirtschaftlichen Depression gewarnt. Kiyosaki riet seinen Followern auf der Plattform X (ehemals Twitter), reale Vermögenswerte wie Silber, Gold und Bitcoin anzuhäufen, anstatt Papiergeld zu besitzen. Dies berichtet die Seite Coinspeaker . Laut Robert Kiyosaki scheint die Weltwirtschaft in einer sehr fragilen Situation zu sein und könnte bald in die "Depressionsphase" eintreten.Er sagt auch einen starken Abschwung in globalen Volkswirtschaften wie Europa, China und den USA voraus, während er Einzelpersonen dazu auffordert, mit ihren Finanzen vorsichtig umzugehen. Kiyosaki weißt darauf hin, dass eines der größten Hindernisse auf dem Weg zum finanziellen Erfolg das Fehlen einer angemessenen Ausbildung im Umgang mit Geld ist, und fragt: "Was hat Ihnen die Schule über Geld beigebracht?" Er rät den Menschen, an ihren Jobs und Ersparnissen festzuhalten und betont, dass Gold, Silber und Bitcoin verlässliche Vermögenswerte sind, die ihren Wert unabhängig von wirtschaftlichen Schwankungen behalten. Er vertritt auch die Meinung, dass Finanzkrisen Chancen für die Schaffung von Wohlstand sein können. "Für viele Menschen sind Crashs die besten Zeiten, um reich zu werden. Ich plane reicher zu werden. Ich möchte, dass auch Sie reicher und klüger werden."In einer vorherigen Bemerkung, welche in dem Artikel nicht erwähnt wird, spricht er auch die Korruption der Politik und des Finanzsystems an. "Wie Sie wissen, ist unser Geld nicht echt und unsere Finanzführer sind korrupt. Zum Beispiel fragte Trump den Fed-Vorsitzenden Powell, ob er von der Federal Reserve zurücktreten würde. Powell sagte 'Nein', so wie Biden seinen Sohn und dessen Familie von allen strafrechtlichen Vorwürfen freisprechen will." Kiyosaki schließt daraufhin mit der Frage: "Warum hören wir auf Kriminelle?"© Redaktion GoldSeiten.de