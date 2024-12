Spark Energy Minerals schließt Arapaima-Feldprogramm für 2024 ab

- 78 einzelne Pegmatitvorkommen erfasstVancouver, 27. Dezember 2024 - Spark Energy Minerals Inc. (CSE: SPRK) (OTC Pink: SPARF) (FSE: 8PC) ("Spark" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen, das sich auf die Exploration von Batteriemetallen in Brasiliens prestigeträchtigem Lithium Valley spezialisiert, freut sich, ein Update zum Jahresende zu geben. Das Unternehmen hat die ersten "Boots on the Ground"-Erkundungsarbeiten in seinem 64.359 Hektar großen Lithiumprojekt Arapaima in Minas Gerais, Brasilien, erfolgreich abgeschlossen.- Die geologischen Teams von Spark haben im vierten Quartal 2024 erfolgreich ein erstes "Boots on the Ground"-Erkundungsprogramm vor Ort durchgeführt. Am 6. Januar gehen die Arbeiten mit drei geologischen Teams weiter.- Bislang hat die erste Erkundung etwa 20 % des umfangreichen, 64.359 Hektar großen Liegenschaftspakets von Spark abgedeckt.- Insgesamt gingen 144 Proben an das SGS-Labor zur Lithium- und Multielementanalyse, einschließlich der gesamten Palette der Seltenen Erden. Die Ergebnisse der Analyse werden voraussichtlich bis Ende Januar 2025 vorliegen.- Wir haben drei (3) erste vorrangige Zielgebiete identifiziert, die acht (8) Pegmatit-Trends mit einer Streichenausdehnung von insgesamt etwa 27,2 km umfassen.- Zielgebiet 1, das erstmals in Woche 1 identifiziert wurde, weist eine bislang auf etwa 13,3 km geschätzte kombinierte Streichlänge eines Pegmatit-Trends auf.- Zielgebiet 5, im zentralen westlichen Teil der Liegenschaft, hat eine kombinierte Pegmatit-Streichlänge von ca. 5,6 km- Das neue Zielgebiet 6, das etwa 1,8 km südlich von Zielgebiet 1 identifiziert wurde, enthält zwei Pegmatit-Trends mit einer Streichlänge von insgesamt ca. 8,3 km. (Abbildungen 1, 2, 3, 4 und 5)- Statistiken aus Phase 1 der Erkundung - Q4 2024- 230 geologische Beobachtungspunkte wurden kartiert- 78 einzelne Pegmatit-Vorkommen/Aufschlüsse wurden erfasst- 14 historische Kleinbergbaustätten wurden identifiziert (Rohstoff unbekannt)- 144 Proben wurden entnommen und an das SGS-Labor in Belo Horizonte geschickt- Die bisherigen Explorationsarbeiten haben Spark sehr schnell ein tieferes Verständnis der Geologie seines 64.359 Hektar großen zusammenhängenden Pakets verschafft. Große Bereiche der Liegenschaft liegen zwar in unterschiedlichem Ausmaß unter Deckschichten von Regolith und jüngeren Sedimentabfolgen, doch die Teams haben Erosionsfenster durch diese Deckschicht identifiziert und definiert. Dabei wurden einige bedeutende (und nun als wichtige Ziele eingestufte) Bereiche und Trends von verwittertem, saprolitisiertem und von Pegmatiten durchdrungenem Granit kartiert und beprobt.- Zielgebiet 1 liegt größtenteils unter Zweiglimmer-G2-Granit, der mehrere Pegmatitkörper beherbergt, von denen einige eine Mächtigkeit von über 5 m erreichen.- Das vor kurzem identifizierte neue Zielgebiet 6 liegt unter der Supersuite G4 - Biotitgranit, der in den bisher beobachteten Gebieten mehrere, hauptsächlich schmale Pegmatitkörper beherbergt. Auf diesem Ziel wurden zwei strukturelle Trends identifiziert, von denen einer von Nordost nach Südwest und der andere von Nordwest nach Südost verläuft.- Das Zielgebiet 5 ist von einem 5,3 km langen Trend aus verwittertem, von Pegmatit durchsetzten Zweiglimmergranit geprägt. Interessant ist die eindeutige Korrelation dieses Trends mit einer ausgeprägten Reaktion auf Thorium in den regionalen radiometrischen Bildern.- Es ist anzumerken, dass viele der bisher identifizierten Pegmatitkörper, wie auch ihre Wirtsgranite, stark verwittert sind. Diese Überprägung durch die Verwitterung erschwert massiv die eindeutige Identifizierung der verschiedenen anvisierten Lithiumminerale in Handproben, insbesondere von Spodumen, das in tropisch verwitterten Umgebungen bevorzugt zu Smektit-Tonmineralien verwittert.- Um das Vorhandensein des anvisierten Lithiumminerals, das in den bisher entnommenen verwitterten Aufschlussproben vorläufig als Spodumen identifiziert wurde, positiv und unanfechtbar zu bestätigen und die zertifizierten Laborergebnisse nach deren Meldung (Ende Januar 2025) zu unterstützen, hat das Unternehmen mehrere, bisher nicht identifizierte Proben für XRD (Röntgenbeugung) und LIBs (Lazer Induced Breakdown Spectroscopy) eingereicht. Dies sind alternative, industriell verwendete Methoden, um verschiedene Lithium- und verwandte Leitelemente eindeutig zu identifizieren.Abbildung 1: Die Abbildung zeigt die Lage der vorrangigen Zielgebiete 1, 5 und des neuen Zielgebiets 6 mit Probenahmestellen auf den Liegenschaften des Lithiumprojekts Arapaima.To view an enhanced version of this graphic, please visit:https://images.newsfilecorp.com/files/10093/235372_d4eba1ce7497db51_002full.jpgAbbildung 2: Die Abbildung zeigt die Lage der vorrangigen Zielgebiete 1, 5 und des neuen Zielgebiets 6 mit geologischen Datenpunkten auf den Liegenschaften des Lithiumprojekts Arapaima.To view an enhanced version of this graphic, please visit:https://images.newsfilecorp.com/files/10093/235372_d4eba1ce7497db51_003full.jpgAbbildung 3: Karte mit der relativen Position von Zielgebiet 1 (13,3 km langer Trend) und dem neuen Zielgebiet 6 (8,3 km langer Trend), etwa 1,8 km südlich gelegen.To view an enhanced version of this graphic, please visit:https://images.newsfilecorp.com/files/10093/235372_d4eba1ce7497db51_004full.jpgAbbildung 4: Fotos von Pegmatiten, die vor kurzem innerhalb der Pegmatit-Korridore des neuen Zielgebiets 6 identifiziert und kartiert wurden, mit einer kombinierten Streichenausdehnung von bislang 8,3 km.To view an enhanced version of this graphic, please visit:https://images.newsfilecorp.com/files/10093/235372_d4eba1ce7497db51_005full.jpgAbbildung 5: Ansicht von Zielgebiet 5, die eine starke Korrelation zwischen dem 5,6 km langen Pegmatitkorridor und der radiometrischen Reaktion auf Thorium zeigt.To view an enhanced version of this graphic, please visit:https://images.newsfilecorp.com/files/10093/235372_d4eba1ce7497db51_006full.jpgJon Hill, Director von Spark Energy Minerals, kommentierte: "Wir sind sehr zufrieden mit den ausgezeichneten Fortschritten unserer Teams in Arapaima seit Beginn der "Boots on the Ground"-Erkundung. Nach nur vier Wochen im Feld haben wir bereits fast 30 km an kumulativen, aussichtsreichen Streichen identifiziert und verifiziert, die acht Pegmatit-Trends darstellen, unterstützt von 78 einzelnen kartierten Pegmatit-Vorkommen. Dies ist umso bemerkenswerter, als diese Region zu einem hohen Prozentsatz mit Regolith bedeckt ist. Wir freuen uns darauf, die erste und die vorrangige Folgeerkundung im gesamten Portfolio im Januar weiter voranzutreiben, insbesondere wenn dann (voraussichtlich Mitte Januar) unsere Feldaktivitäten durch erste Analyseergebnisse unterstützt werden."- Entgegennahme und Auswertung der Analyseergebnisse der bislang beim SGS-Labor eingereichten Proben (144).- Überprüfung und Verfeinerung der Explorationsstrategie auf Grundlage der ersten Analyseergebnisse und Fortsetzung des ersten Kartierungs- und Flusssediment-Probenahmeprogramms auf dem gesamten 64.359 Hektar großen Liegenschaftsgebiet bis Ende des ersten Quartals 2025.- Unterstützung einer unabhängigen geologischen Bewertung vor Ort, die am 7. Januar beginnt, um einen NI 43-101 Explorationsbericht zu erstellen.Eugene Hodgson, CEO von Spark Energy Minerals, sagte: "Der erfolgreiche Abschluss unseres Arapaima-Feldprogramms 2024 ist ein wichtiger Meilenstein für Spark Energy. Die Identifizierung von 8 Pegmatit-Trends über eine Gesamtstreichlänge von 27,2 km, zusammen mit 78 einzelnen Pegmatit-Vorkommen, unterstreicht das immense Potenzial unseres Projekts im Lithium Valley in Brasilien. Diese Ergebnisse, die durch die Erkundung von nur 20 % unseres umfangreichen Landpakets erzielt wurden, bestätigen unseren strategischen Ansatz und positionieren uns für ein spannendes Jahr 2025. Besonders interessant sind die raschen Fortschritte unserer geologischen Teams, die uns wertvolle Erkenntnisse für unsere künftigen Explorationsbemühungen liefern werden. Während wir die Analyseergebnisse abwarten, planen wir bereits ein beschleunigtes Erkundungsprogramm für das erste Quartal 2025, das darauf abzielt, weitere Werte in unserem 64.359 Hektar großen Liegenschaftsgebiet zu erschließen. Diese erfolgreiche Kampagne bildet ein starkes Fundament für das weitere Wachstum von Spark Energy im kritischen Sektor der Batteriemetalle."Die in diesem Dokument veröffentlichten wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Jonathan Victor Hill BSc Hons, FAUSIMM, als Qualifizierte Person gemäß NI 43-101 geprüft und genehmigt.Spark Energy Minerals, Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Batteriemetallen und Mineralien spezialisiert, mit besonderem Schwerpunkt auf umfangreiche Beteiligungen in Brasilien. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Lithiumprojekt Arapaima, das sich über 64.359 Hektar in Brasiliens renommiertem Lithium Valley erstreckt, einer der ergiebigsten Bergbauregionen der Welt. Diese Region erlangt gerade rapide weltweite Wertschätzung für ihre riesigen Vorkommen an Lithium und Seltenen Erden, und Brasilien wird dadurch zu einem wichtigen Akteur bei der globalen Energiewende.Kontakt: Eugene Hodgson, CEOTel. +1-778-744-0742E-Mail: info@sparkenergyminerals.comhttps://sparkenergyminerals.comWeder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können "zukunftsgerichtete Aussagen" oder "zukunftsgerichtete Informationen" (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ähnlicher kanadischer Gesetze darstellen. Derartige Aussagen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder künftige Leistungen. Ausdrücke wie "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "projiziert", "geschätzt", "antizipiert" und ähnliche Begriffe sowie Aussagen zu Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, sind als zukunftsgerichtete Informationen anzusehen und beruhen auf den derzeitigen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitpunkts derartiger Ergebnisse. Tatsächliche zukünftige Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Diese Mitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf das Geschäft des Unternehmens, die Liegenschaft, die Finanzierung und bestimmte Veränderungen des Unternehmens. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/235372