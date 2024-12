Verzweifelte Zeilen, Enteignungen, Eismärchen & Portale

Die Inflation schröpft die Mittelschicht besonders, was zuletzt durch eine Studie belegt wurde, die besagt, daß der Wert des Elterngeldes seit Einführung um 38% gesunken ist, da keine Inflationsanpassung stattfand.Die teuren Strompreise fordern weiter Tribut. Das Stahlwerk in Georgsmarienhütte hat eine Verdoppelung der Stromkosten zu verkraften, Kurzarbeit und Entlassungen drohen. Und wofür?Während Deutschland seine Geisterfahrt fortsetzt und den CO2-Ausstoß verringert, stiegen die Emissionen von China und den USA deutlich an.Eine neue Studie, die sich mit dem antarktischen Eis beschäftigt, kommt zu dem Ergebnis, daß die Abbrüche sogar leicht abnehmen und es schon vor tausenden Jahren noch wesentlich stärkere Eisverluste gab.Portale in die 5. Dimension? Es paßt zu den aktuellen Schlagzeilen.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)