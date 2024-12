Silber mit Chancen zum Jahresstart 2025

Quelle Chart: seasonax

Quelle Chart: stock3

Wie zuletzt beim Goldpreis, siehe dazu die vergangene Analyse vom 27. Dezember , wollen wir einen Blick auf das Jahr 2025 im größeren Bild, auch als bekannt Big-Picture werfen. Nachfolgend aufgeführt findet sich zunächst der saisonale Jahreschartverlauf der letzten 25 Handelsjahre. Dieses Mal nicht indexiert wie beim Gold und so lässt sich, unter deutlicheren Schwankungen, eine generell aufwärtsgerichtete Preistendenz erkennen. Blicken wir somit im Nachgang auf den Jahresstart sowie weiter unten den entsprechenden Wochenchart.Silber zeigt sich gegenüber dem Goldpreis unverändert defensiv oder direkter formuliert im Performance-Vergleich klar schwächer. Ähnlich wie hierbei die noch deutlicher abgeschlagenen Weißmetalle Platin und Palladium auch. Seit dem Hoch vom Oktober verlor Silber zwar bereits mehr als 17% an Wert, konnte sich jedoch vom Sommer-Tief des Jahres 2022 nahezu verdoppeln. Aufgrund der zuletzt erfolgten Preisschwäche wurde die Marke von 30,00 USD je Unze unterschritten, sodass weitere Verluste Einzug halten könnten.Die Auftaktwochen des neuen Jahres dürften folglich spannend werden. Denn im Kontext der oben aufgeführten Saisonalität während der vergangenen 25 Jahre liefert das Industrie- und Edelmetall eine klare Aufwärtstendenz bis in den April hinein. Sollte es Silber daher gelingen, über die runde Marke von 30,00 USD je Unze anzusteigen, könnte sich eine wieder gesteigerte Nachfrage ergeben, welche in weiterer Folge bis 32,28 USD hinauf führen dürfte.Oberhalb davon wäre das nächste Ziel beim Oktoberhoch von 34,85 USD zu definieren, sodass Silber neue Rekorde zu verzeichnen hätte. Das Level von 50,00 USD liegt hierbei zwar noch in weiter Ferne und doch wären dies neue Jahrzehntehochs.Demgegenüber müsste man Vorsicht walten lassen, sofern der Silberpreis unter das Dezembertief von 28,72 USD zurückfallen sollte. In diesem Fall wären weitere Verluste anzunehmen. Diese dürften zunächst bis zum Unterstützungsband von 27,70 USD bis 28,20 USD reichen. Dort erscheint eine Beruhigung oder gar Stabilisierung denkbar. Bleibt diese jedoch aus, könnten sich zusätzliche Abwärtswellen bis 26,60 USD und darunter bis zur Aufwärtstrendlinie seit Sommer 2022 rund um 25,85 USD eröffnen.Silber zeigt sich weiterhin schwach und somit muss sich erst einmal zeigen, ob die Bullen ihren Trumpf im Rahmen der Saisonalität ausspielen können. Eine positive Indikation wäre hierbei die Rückkehr über die runde 30,00 USD-Marke. In diesem Fall verspricht sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 32,28 USD und darüber bis 34,85 USD.Mit neuen Tiefs, speziell unterhalb von 28,72 USD, wäre Silber weiterhin im Abwärtsmodus gefangen. Weitere Verluste die unvermeidliche Folge, sodass man mit einem Rücklauf bis zum Unterstützungsband von 27,70 bis 28,20 USD kalkulieren sollte. Unterhalb von 27,70 USD wären weitere Abgaben bis 26,60 USD sowie gegebenenfalls bis rund 25,85 USD möglich.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.