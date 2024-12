Giant Mining: Abschluss der 1. Tranche einer nicht vermittelten Privatplatzierung mit kumulierten Bruttoerlös von 2.729.524,80 $

VANCOUVER, 31. Dezember 2024 - Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5) (Giant Mining oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 4. und 5. Dezember 2024 die erste Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierung (die NBPP) abgeschlossen hat, die 25.650.000 Einheiten (die Einheiten) des Aktienkapitals des Unternehmens zu einem Preis von 0,10 $ pro Einheit und einem Bruttoerlös von 2.565.000 $ umfasst. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jeweils eine Aktie) und einem übertragbaren Aktienkaufwarrant (jeweils ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer zusätzlichen Aktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,25 $ pro Aktie für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Ausgabedatum.Die Warrants verfügen über eine Beschleunigungsklausel, die vorsieht, dass das Unternehmen für den Fall, dass vier Monate und einen Tag nach der Ausgabe der Warrants der gewichtete durchschnittliche Tageskurs der Aktien an der Canadian Securities Exchange oder einem anderen Markt, an dem die Aktien von Zeit zu Zeit gehandelt werden, an fünf (5) aufeinanderfolgenden Handelstagen 0,40 $ beträgt oder übersteigt, den Warrant-Inhabern schriftlich oder durch die Herausgabe einer Pressemitteilung (die Beschleunigungsmitteilung) mitteilen kann, dass das Verfallsdatum der Warrants vorverlegt wurde und dass Warrants, die nicht innerhalb von 30 Tagen nach dem Datum der Beschleunigungsmitteilung ausgeübt werden, verfallen.Das Unternehmen rechnet mit dem baldigen Abschluss einer zweiten und letzten Tranche des NBPP.Wie bereits am 19. Dezember 2024 in einer weiteren Pressemitteilung bekannt gegeben wurde, schloss das Unternehmen auch eine nicht börsennotierte Privatplatzierung von 1.371.040 Aktien, unter der Listed Issuer Financing Exemption-Regelung, zu einem Preis von 0,12 $ pro Aktie mit einem Bruttoerlös von insgesamt 164.524,80 $ ab (das LIFE-Angebot). Insgesamt hat das Unternehmen damit einen Bruttoerlös von 2.729.524,80 $ erzielt.Das LIFE-Angebot wurde im Rahmen der Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten (Listed Issuer Financing Exemption) gemäß Teil 5A des National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions - durchgeführt. Dementsprechend unterliegen die im Rahmen des LIFE-Angebots ausgegebenen Aktien keiner gesetzlichen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Es gibt ein Angebotsdokument im Zusammenhang mit dem LIFE-Angebot, das unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.giantminingcorp.com abgerufen werden kann. Potenzielle Investoren sollten dieses Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.Die im Rahmen des NBPP und des LIFE-Angebots emittierten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, sofern keine US-Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den US-Registrierungsanforderungen vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, verkauft werden.Bestimmte Insider von Giant Mining haben insgesamt 2.750.000 Einheiten des NBPP (die Insider-Beteiligung) erworben. Die Insider-Beteiligung ist aufgrund der in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 enthaltenen Ausnahmen von den Anforderungen an die Bewertung und die Zustimmung der Minderheitsaktionäre gemäß Multilateral Instrument 61-101 Protection of Minority Securityholders in Special Transactions (MI 61-101) befreit, da der Marktwert dieser Insider-Beteiligung 25 % der Marktkapitalisierung von Giant Mining nicht übersteigt.Im Zusammenhang mit dem NBPP zahlte das Unternehmen insgesamt 60.800 $ an Finders Fees in bar und gab insgesamt 608.000 Finders Warrants aus. Die Finders Warrants sind nicht übertragbar und haben die gleichen Bedingungen wie die Warrants, die Teil der Einheiten sind.Die Einheiten, einschließlich der Anteile, Warrants und Finders Warrants, die im Rahmen des NBPP ausgegeben werden, unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer Haltefrist bis zum 1. Mai 2025.Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse aus dem NBPP und dem LIFE-Offering für sein Kernbohrprogramm, die Aktualisierung des 43-101-Berichts und das allgemeine Betriebskapital zu verwenden.Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Für das Board von Giant Mining Corp. David GreenwayDavid C. Für das Board von Giant Mining Corp. David GreenwayDavid C. Greenway, President & CEOE: info@giantminingcorp.comT: 1 (604) 790-7291Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen. Diese Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den hierin enthaltenen Aussagen abweichen. Daher sollten diese Aussagen nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf den von ihm getroffenen Annahmen, den ihm derzeit verfügbaren Informationen und anderen Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Aufgrund von Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich der Risiken und Unwägbarkeiten, die das Unternehmen in seinen öffentlichen Wertpapierunterlagen angibt, können die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!