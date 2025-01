Mike McGlone: Der nächste große Katalysator für Gold wird ein Börsencrash sein

Mike McGlone, Senior Commodity Strategist bei Bloomberg Intelligence, spricht in einem Interview mit Palisades Gold über Rohstoffe und ihre Aussichten bis 2025. McGlone sieht Herausforderungen wie sinkende Öl- und Getreidepreise, die den Produzenten aufgrund des weltweiten Überangebots schaden, und eine sinkende Nachfrage aus China aufgrund der Einführung von Elektrofahrzeugen. Er rechnet mit weiteren Preisrückgängen bei Industriemetallen wie Kupfer und verweist auf geopolitische Risiken, insbesondere die Auswirkungen der Spannungen zwischen den USA und ihren Kontrahenten China, Russland, Nordkorea und Iran. McGlone empfiehlt Gold als vorsichtige Anlage, da es sich in volatilen Märkten gut entwickelt, wenn Aktien und Bitcoin unterdurchschnittlich abschneiden.Der Experte diskutiert den technologischen Fortschritt und seine Auswirkungen auf die Wirtschaft. Er schlägt eine Anlagestrategie vor, die darin besteht, zwischen Gold und Bitcoin zu wechseln, wenn die Kurse steigen und fallen, je nachdem, wie weit die Performance der beiden Währungen auseinander liegt. Weiter äußert er sich besorgt über die übermäßigen Zuflüsse in Bitcoin-ETFs, die auf Marktspekulationen hindeuten.In Bezug auf Silber schlägt er vor, dass das Silber-Gold-Verhältnis auf der Grundlage von Volatilität und historischen Mustern höher sein sollte, mit möglichen Auswirkungen, wenn China Silber über ETFs kauft, um wirtschaftlichen Herausforderungen zu begegnen. Die Erwartung möglicher Korrekturen am US-Aktienmarkt, ein Anstieg der Arbeitslosigkeit und Probleme bei den Anleiherenditen könnten zu einem anderen Silber-Gold-Verhältnis führen, meint er.© Redaktion GoldSeiten.de