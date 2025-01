Cygnus Metals beendet Übernahme von Doré Copper Mining

Cygnus Metals Ltd. und Doré Copper Mining Corp. haben kürzlich den erfolgreichen Abschluss der Übernahme von Doré durch Cygnus bekanntgegeben, aus der ein Explorations- und Erschließungsunternehmen für kritische Minerale hervorgegangen ist, das sowohl an der Australian Securities Exchange (ASX) als auch an der TSX Venture Exchange (TSXV) notiert und voraussichtlich auch an der OTCQB notieren wird. Durch diese Übernahme werde Cygnus zu einem führenden Unternehmen im Bereich der kritischen Minerale mit einem strategischen Fokus auf hochgradige Kupfer- und Lithium-Assets in Quebec, Kanada, heißt es.Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhält jeder ehemalige Doré-Aktionär 1,8297 voll eingezahlte Stammaktien von Cygnus für jede Doré-Aktie, die er unmittelbar vor Abschluss der Transaktion hielt. Darüber hinaus wurden den Inhabern ausstehender Doré-Optionen und -Warrants gleichwertige, nicht börsennotierte Optionen auf Cygnus-Aktien gewährt, die an das Umtauschverhältnis angepasst wurden.Die Cygnus-Aktien sind an der ASX notiert und werden an der TSXV unter dem Tickersymbol 'CYG' ab Handelsbeginn am oder um den 3. Januar 2025 gehandelt. Die Notierung der Doré-Aktien wird an der TSXV bei Geschäftsschluss am oder um den 2. Januar 2025 eingestellt und die Notierung der Doré-Aktien an der OTCQB und der FRA wird kurz danach eingestellt.Cygnus ist ein diversifiziertes Explorationsunternehmen für wichtige Mineralien mit Anlagen in Tier-1-Bergbauregionen, darunter Quebec und Westaustralien.© Redaktion MinenPortal.de