UBS: Silberpreisprognose 2025

Die UBS geht davon aus, dass der Silberpreis bis 2025 steigen wird, unterstützt durch niedrigere US-Realrenditen und eine höhere globale Industrieproduktion, auch wenn das Metall nicht mit der von den Zentralbanken angetriebenen Hausse bei Gold mithalten kann, heißt es in einem Bericht von Investing.com . Der Silberpreis ist im Jahr 2024 um mehr als 20% gestiegen, hat aber in letzter Zeit aufgrund höherer US-Renditen, eines starken Dollars und Wachstumssorgen außerhalb der USA an Schwung verloren. Das Metall wird in der Nähe seines gleitenden 200-Tage-Durchschnitts gehandelt, wobei spekulative Short-Positionen zunehmen und sich die Bestände der ETFs nach erheblichen Abflüssen im Verlauf des letzten Jahres stabilisieren.Trotz dieses Gegenwinds bleibt die UBS optimistisch und hält an ihrem Ziel von 36 $ - 38 $ pro Unze in 2025 fest. Steigende Renditen sind ein Gegenwind, aber ein Rückgang könnte die Attraktivität von Silber erhöhen. Eine Verlagerung hin zu zyklischen Rohstoffen sei erforderlich, und die UBS geht davon aus, dass dies im Laufe des Jahres 2025 der Fall sein wird.Die Bank stellt fest, dass die Korrelation von Silber mit Gold weiterhin hoch ist, während die gemeinsame Entwicklung mit den Industriemetallen die Doppelrolle von Silber als Edel- und Industriemetall unterstreicht. Das Gold-Silber-Verhältnis von derzeit 88,4 könnte dazu führen, dass Silber gegenüber Gold an Boden gewinnt. Die UBS ist der Ansicht, dass ein Verhältnis von mehr als 90 nicht nachhaltig ist, es sei denn, es kommt zu einer wirtschaftlichen Rezession. Während Silber keine Unterstützung durch Zentralbankkäufe erfährt, betont die Bank, dass die höheren Goldpreise eine fundamentale Unterstützung darstellen.© Redaktion GoldSeiten.de