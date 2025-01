Chinas Netto-Goldimporte über Hongkong erreichen Siebenmonatshoch im November

Chinas Netto-Goldimporte über Hongkong haben sich im November im Vergleich zum Oktober mehr als verdoppelt und den höchsten Stand seit sieben Monaten erreicht, wie Daten des Hongkonger Amts für Volkszählung und Statistik laut Reuters am Montag zeigten. Der weltweit größte Goldverbraucher importierte im November netto 33,07 Tonnen, 115% mehr als im Oktober (15,41 Tonnen) und damit den höchsten Stand seit April 2024. Die gesamten Goldimporte über Hongkong stiegen im Vergleich zum Oktober um 60% auf 45,22 Tonnen und erreichten damit den höchsten Stand seit acht Monaten.Die People's Bank habe damit begonnen, neue Käufe zu melden, und es könnte sein, dass ein gewisser Import für Käufe des öffentlichen Sektors stattgefunden hat, erklärte StoneX-Analystin Rhona O'Connell. "Wahrscheinlicher ist jedoch, dass das Interesse an Barren und Münzen anhält und sich die Nachfrage nach Schmuck etwas verbessert." In der vergangenen Woche haben die Goldhändler in China zum ersten Mal seit über einem Monat wieder Aufschläge erhoben, da sich die Verbraucher für das bevorstehende Neujahrsfest eindeckten.China ist der größte Goldverbraucher der Welt und seine Kaufaktivitäten können den globalen Goldpreis erheblich beeinflussen. Offiziellen Angaben zufolge kaufte die chinesische Zentralbank im November nach einer sechsmonatigen Pause wieder Gold für ihre Reserven. Die Daten aus Hongkong geben möglicherweise kein vollständiges Bild der chinesischen Käufe, da Gold auch über Shanghai und Peking importiert wird.© Redaktion GoldSeiten.de