Mogotes Metals: Vicuña Exploration Update: Feldsaison auf dem Projekt Filo Sur im Gange

17. Dezember 2024 - Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG, FSE:AY4) ("Mogotes" oder das "Unternehmen") informiert über die Feldaktivitäten auf dem Projekt Filo Sur im Kupfer-Gold-Silber-Distrikt Vicuña.CEO, Allen Sabet, erklärte: "Unsere Geologenteams sind bereits vor Ort und treiben unser Explorationsprogramm 2024/25 zügig voran. Das Programm umfasst mehrere hundert Meter an Gräben, Gesteinssplitterproben und Kartierungen bei den vorrangigen Zielen Cruz del Sur, Rincon, Camino, Meseta und Filon Alunita (Abbildung 1). Weitere neue Aufschlüsse bei Frontera und Colorida werden ebenfalls kartiert und beprobt.Weitere Updates zu diesem Programm werden im Januar und Februar 2025 erwartet. Die Ergebnisse werden verwendet, um das Design der Bohrlöcher für jedes dieser Explorationsziele zu übermitteln und zu optimieren.Mit Interesse nehmen wir auch die Ergebnisse des angrenzenden Projekts Filo Del Sol Die Pressemitteilung von Filo finden Sie unter https://filocorp.com/news/filo-drills-1-270m-at-0.92-cueq-in-aurora-and-529-122654/Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die oben angeführten Informationen über das Grundstück Filo del Sol von Filo Mining aus öffentlich zugänglichen Informationen entnommen wurden. Das Unternehmen hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die Informationen über die angrenzenden Grundstücke zu verifizieren. Die Informationen zu diesen angrenzenden Grundstücken sind nicht unbedingt ein Hinweis auf die Mineralisierung auf dem Projekt Filo Sur und sollten nicht als verlässlich angesehen werden. zur Kenntnis, bei dem ein neues goldreiches Porphyrziel identifiziert wurde, das sich etwa 1,2 km von der Grundstücksgrenze Mogotes entfernt befindet.Diese Nachricht unterstützt die Ansicht des Unternehmens, dass der Vicuña-Mineralisierungsgürtel südlich der aktuellen Filo-Ressource offen ist und in das Projekt Mogotes Filo Sur übergeht (Abbildung 2). Nach Ansicht des Unternehmens stärkt dies das konzeptionelle Ziel, das auf unserem Meseta-Prospekt umrissen wurde, wo wir daran arbeiten, das Ziel zu festigen und die beste(n) Stelle(n) für Bohrungen zu identifizieren.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/77942/02012025_DE_MOG.001.pngMogotes hat den beträchtlichen Bestand an historischen geophysikalischen Daten von Filo Sur (siehe Pressemitteilung vom 9. September 2024) mit den unternehmenseigenen Datensätzen erfolgreich integriert, neu gestaltet und analysiert. Dies hat dazu beigetragen, das Verständnis für viele der Ziele bei Filo Sur erheblich zu verbessern. Ein zielgerichtetes Feldprogramm wurde entworfen und ist derzeit in vollem Gange, um die wichtigsten Fragen in jedem Zielgebiet zu testen.Ziel des Programms ist es, die geologischen Daten zu festigen, um die beste Platzierung der Bohrlöcher für die nachfolgende BohrkampagneDas Feldprogramm wurde im November begonnen und schreitet zügig voran, wobei Hunderte von Metern an Gräben angelegt und beprobt wurden und weitere interessante Bereiche von Erkundungsteams untersucht wurden. Die Fotos unten zeigen die laufenden Arbeiten.Das Programm der Stufe 1 wird bis Februar 2025 fortgesetzt, wobei die ersten Untersuchungsergebnisse zu diesem Zeitpunkt erwartet werden. Die Ergebnisse werden analysiert und fließen in das nachfolgende Explorationsprogramm und in die Zielbohrungen während dieser Feldsaison ein.Jamie Beck, CEO des benachbarten Unternehmens Filo, sagte Folgendes zu dem jüngsten Bohrloch FSDH116, das sich in der Nähe der Grundstücksgrenze von Mogotes befindet1 (Hervorhebung durch Mogotes Metals):"Wir haben in Bohrloch 116 im Gebiet Tamberias einen goldhaltigen Porphyr bestätigt und damit die Ausdehnung der gesamten Lagerstätte weiter vergrößert. Wir haben nun eine kontinuierliche Mineralisierung über 5,5 Kilometer zwischen den Löchern 116 im Süden und 114 im Norden gebohrt, wobei Loch 107 die Breite erweitert, und die Lagerstätte ist nach wie vor in alle Richtungen offen." 1Auf diese neue Porphyr-Entdeckung wird in der Pressemitteilung näher eingegangen:"FSDH116 wurde in der Zone Tamberias, weit südlich von Aurora und Bonita, gebohrt, um eine nordwestlich verlaufende Zone mit goldhaltigen, flächigen Adern weiter zu verfolgen, die bei Schürfungen an der Oberfläche freigelegt wurde. Vier Schürfungen entlang einer Streichenlänge von fast 700 m ergaben 230 m mit 0,36 g/t Au, 470 m mit 0,32 g/t Au, 227 m mit 0,45 g/t Au und 90 m mit 0,35 g/t Au. Das Bohrloch durchschnitt zwei schichtförmige Aderzonen, einschließlich 58,0 m mit 0,92 g/t Au und 24,2 m mit 0,88 g/t Au, was die Fortsetzung der Oberflächenmineralisierung in der Tiefe bestätigt. Insgesamt durchteufte das Bohrloch einen 610,0 m langen Abschnitt mit einem erhöhten Gold-Kupfer-Verhältnis (0,39 g/t Au und 0,15 % Cu) im Vergleich zur Mineralisierung im Norden." 1Mogotes Metals sieht sich durch dieses Bohrloch ermutigt, das zu den hochgradigsten Bohrlöchern im Süden des Filo del Sol zählen würde und bestätigt, dass der nord-südlich ausgerichtete Vicuna-Trend der Cu-Au-Ag-Mineralisierung nach Süden offen bleibt und in das Projekt Filo Sur hineinragt und das Ziel Mogotes Meseta umfasst.Das Ziel Meseta ist ein Schwerpunkt der aktuellen Feldkampagne, wo frühere Mogotes-Explorationen stark sulfidierte, in Quarz-Alunit umgewandelte Brekzien und schwammige Siliziumdioxid-Strukturen aufzeigten, die Gesteinssplitterproben mit bis zu 1,48 g/t Au und 4,6 g/t Ag lieferten und eine große verborgene geophysikalische Anomalie hoher Ordnung überlagern (siehe Pressemitteilung vom 8. Juli 2024). Das Ziel Meseta wird Gegenstand einer zukünftigen Pressemitteilung sein.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/77942/02012025_DE_MOG.002.jpeghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/77942/02012025_DE_MOG.003.jpegMogotes Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das im aussichtsreichen Vicuña-Distrikt in Argentinien und Chile nach Kupfer und Gold sucht. Das Vorzeigeprojekt von Mogotes, Filo Sur, grenzt an die große Kupfer-Gold-Silber-Entdeckung Filo del Sol und liegt entlang des gleichen N-S verlaufenden Gürtels wie die Kupfer-Gold-Lagerstätten Filo Del Sol - Aurora und NGEx Minerals Lunahuasi und Los Helados.Allen Sabet, Präsident und HauptgeschäftsführerTelefon: (647) 846-3313E-Mail: info@mogotesmetals.comFolgen Sie unsTwitter: https://x.com/mogotesmetalsIn EuropaSwiss Resources Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chZusätzliche Informationen: Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt, können jedoch durch spätere Pressemitteilungen überholt werden. Das Unternehmen ist weder verpflichtet noch beabsichtigt es, die zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.Qualifizierte Personen: Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen über das Projekt Filo Sur wurden von Stephen Nano, der qualifizierten Person gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Nano ist ein Direktor und technischer Berater des Unternehmens.Mogotes wendet für die Probenahme branchenübliche Methoden und Techniken an. Alle geochemischen Boden-, Fluss-, Gesteins- und Bohrproben werden unter der Aufsicht der Geologen des Unternehmens in Übereinstimmung mit den branchenüblichen Verfahren entnommen. Die geochemischen Untersuchungen werden im Rahmen eines Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramms (QA/QC) durchgeführt und gemeldet. Die Proben werden zur Analyse an ein nach ISO 9001:2008 akkreditiertes Labor in Argentinien gesandt. Die Untersuchungsergebnisse von Bohrkernproben können aufgrund von oberflächlichen Oxidations- und Anreicherungsprozessen oder aufgrund natürlicher geologischer Gehaltsschwankungen in der primären Mineralisierung höher, niedriger oder ähnlich wie die Ergebnisse von Oberflächengestein, Kanal- und Grabenproben sein.Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Bestimmte Aussagen und Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen"). Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Im Allgemeinen können diese zukunftsgerichteten Informationen häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "projiziert", "budgetiert", "Ziele", "geht davon aus", "Strategie", "Ziele", "Ziele", "potenziell", "möglich", "erwartet" oder "erwartet nicht" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse "werden", "können", "könnten", "würden", "sollten", "könnten" oder "werden ergriffen", "werden auftreten" oder "werden erreicht" oder die negativen Konnotationen davon. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein.Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen werden, und auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollte man sich nicht verlassen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen bezüglich der Annahmen, die bei der Interpretation der Bohrergebnisse, der Geologie, des Gehalts, der Geochemie, der potenziellen Implikationen der geophysikalischen Interpretationen und der Kontinuität der Mineralvorkommen getroffen wurden, der Erwartungen hinsichtlich des Zugangs zu und der Nachfrage nach Ausrüstung, qualifizierten Arbeitskräften und Dienstleistungen, die für die Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken benötigt werden, sowie der Annahme, dass die Aktivitäten nicht durch Explorations-, Erschließungs-, Betriebs-, Regulierungs-, politische, gemeinschaftliche, wirtschaftliche, umweltbezogene und/oder Gesundheits- und Sicherheitsrisiken gestört oder behindert werden. Darüber hinaus kann diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen enthalten, die sich auf Folgendes beziehen potenzielle Explorationsmöglichkeiten auf dem Projekt Filo Sur, einschließlich des Ausmaßes und der Bedeutung des porphyrischen Kupfer-Gold-Systems und der Aussichtslosigkeit von Explorationszielen; Explorationspläne und -ausgaben; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Feldprogramme wie geplant durchzuführen; den Erfolg zukünftiger Explorationsaktivitäten; das Potenzial für eine Ressourcenerweiterung; die Fähigkeit, den Unternehmenswert zu steigern; Erwartungen hinsichtlich der Erweiterung seiner Mineralreserven oder -ressourcen durch Exploration; die Fähigkeit, geplante Arbeitsprogramme durchzuführen; Pläne oder die Fähigkeit, zusätzliche Bohrgeräte zu mobilisieren oder hinzuzufügen; der Zeitpunkt oder die erwarteten Ergebnisse von Laborergebnissen; staatliche Regulierung von Bergbauaktivitäten; Umweltrisiken; unvorhergesehene Rekultivierungskosten; Rechtsstreitigkeiten oder Ansprüche; Beschränkungen des Versicherungsschutzes; und andere Risiken und Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, sein Explorationsprogramm bis Mai fortzusetzen, könnte es auf unerwartete logistische, bohrtechnische und andere Herausforderungen, Kosten oder Verzögerungen stoßen, die das Unternehmen daran hindern könnten, das Programm innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt abzuschließen. Jegliche Bohrungen hängen von den ausstehenden Ergebnissen des diesjährigen Programms und der Sicherstellung zusätzlicher Finanzmittel durch das Unternehmen ab. Dieses Programm könnte sich verzögern oder gar nicht durchgeführt werden.Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten Aussagen und/oder Informationen widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen, sollte man sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da das Unternehmen keine Garantie dafür geben kann, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen vorausgesagt wurden, einschließlich der Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die in den regelmäßigen Einreichungen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden genannt werden, die unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca, sowie unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche und bergbauindustrielle Bedingungen; Wechselkurse; geologische Bedingungen; Angebot und Nachfrage nach Rohstoffen; dass Finanzierungen bei Bedarf zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen werden und dass das Unternehmen keine wesentlichen Arbeitskonflikte, Unfälle oder Ausfälle von Anlagen oder Ausrüstungen erleiden wird; die Stabilität und Vorhersehbarkeit des politischen Umfelds und der rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen; die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Erlaubnisse, Lizenzen, Genehmigungen und/oder Zulassungen von den zuständigen Aufsichtsbehörden zu erhalten, aufrechtzuerhalten, zu erneuern und/oder zu verlängern; dass die Vertragspartner die vereinbarten Leistungen erbringen; und die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin qualifiziertes Personal und Ausrüstung rechtzeitig und kosteneffizient zu beschaffen, um seine Bedürfnisse zu erfüllen. Diese Faktoren sind nicht erschöpfend und sollten auch nicht als solche ausgelegt werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Alle in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind durch diese Vorsichtshinweise eingeschränkt. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen, da diese mit Unsicherheiten behaftet sind. Diese Faktoren sind nicht erschöpfend und sollten auch nicht als solche ausgelegt werden. Aussagen, die sich auf "Mineralressourcen" beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Informationen, da sie die implizite Einschätzung beinhalten, basierend auf bestimmten Schätzungen und Annahmen, dass die beschriebenen Mineralressourcen in der Zukunft gewinnbringend produziert werden können. Zukunftsgerichtete Informationen werden zur Verfügung gestellt, um über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements zu informieren und es Investoren und anderen Personen zu ermöglichen, sich ein besseres Bild über das operative Umfeld des Unternehmens zu machen.