Palladium: Kurzfristig wird es eng

Palladium bewegte sich in den vergangenen Monaten zunächst schnell bis zur Hürde bei 1.243 USD, fiel jedoch ab Ende Oktober ebenso schnell zurück. Die Abwärtsbewegung wurde nach einem Zwischentief bei 917 USD in den vergangenen Wochen moderater, hält aber weiter an.Es zeichnet sich auf Basis der vergangenen Wochen zunächst die Ausbildung einer bullischen Keilformation ab. Sollte Palladium daraus nach oben ausbrechen, über 942 USD, besser über 951 USD, könnte eine Erholung bis in den Bereich 1.043 USD starten. Abgaben unter 880 USD dürften hingegen eine Beschleunigung auf der Unterseite in Richtung der 850-832 USD nach sich ziehen.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)