Anleger verkaufen Gold-ETFs im vierten Jahr in Folge

Trotz wiederholter Rekordpreise und der beginnenden geldpolitischen Lockerung durch die US-Notenbank verkauften die Anleger im Jahr 2024 zum vierten Mal in Folge goldgedeckte ETFs. Dies geht aus einem Artikel von Bloomberg hervor. Während der Optimismus über Zinssenkungen der Fed im Jahr 2024 den Gold-ETFs zu einem leichten Aufschwung verhalf, beendeten die Ergebnisse der US-Wahlen im November diesen neuen Schwung.Ein stärkerer Dollar nach dem Wahlsieg von Donald Trump führte zu einem erneuten Verkauf dieser ETFs, während der Goldpreis von einem Allzeithoch zurückfiel, da die Anleger ihr Geld in andere Sektoren wie Aktien und Bitcoin umschichteten. Bloomberg hebt ebenfalls hervor, dass Investoren Gold-ETFs während der Pandemie im Jahr 2020 kauften und zwei Jahre später begannen, sie zu verkaufen, als die US-Notenbank begann, die Zinsen anzuheben, um die Inflation zu bekämpfen.Gleichzeitig führten die geopolitischen Risiken im Zusammenhang mit den Konflikten in der Ukraine und im Nahen Osten dazu, dass Zentralbanken in Schwellenländern, asiatische Anleger und Verbraucher zur Diversifizierung und Absicherung ihrer Portfolios verstärkt auf physisches Gold zurückgriffen. Dies führte zu einem Rückgang der Nachfrage nach börsengehandelten Goldfonds, heißt es.© Redaktion GoldSeiten.de