Gold mit bester Woche seit Mitte November

Der Goldpreis stieg am Freitag im asiatischen Handel leicht an und war auf dem Weg zu einem Wochengewinn, da ein leicht nachgebender Dollar für Unterstützung sorgte, obwohl der Dollar weiterhin in der Nähe seines Zweijahreshochs notierte und damit den Goldpreis weiter unter Druck setzte, berichtet Investing.com Das gelbe Metall legte in dieser Woche um fast 2% zu und erzielte damit den besten Wochengewinn seit dem 17. November. In den beiden Vorwochen war es noch gefallen. Der US-Dollar-Index fiel am Freitag in Asien um 0,2%, blieb aber in der Nähe seines im letzten Monat erreichten Zweijahreshochs. Die US-Dollar-Index-Futures gaben ebenfalls nach. Ein schwächerer Dollar treibt in der Regel den Goldpreis nach oben, da er das Metall für Käufer in anderen Währungen billiger macht.Die Märkte sind zu Beginn des Jahres 2025 vorsichtig, da die US-Notenbank nur zwei weitere Zinssenkungen in diesem Jahr angekündigt hat. Andere Edelmetalle verzeichneten am Freitag Kursgewinne. Platin-Futures stiegen um 0,5% auf 929,70 $ pro Unze, während Silber-Futures um 0,4% auf $ 30,30 pro Unze zulegten. Bei den Industriemetallen litten die Kupferpreise unter dem starken Dollar, während die am Vortag veröffentlichten Daten zur chinesischen Produktionstätigkeit keine Unterstützung boten. Die chinesische Produktion sei im Dezember gestiegen, aber langsamer als erwartet, so Investing.com.© Redaktion GoldSeiten.de