Mangelteuerung aus Geopolitik zudem bekämpft mit Zinserhöhungen und Deflation im Geldangebot beginnt die Pleitewelle anzuschieben. In den nichtbetroffenen Gebieten konzentriert sich das Kapital.US-Verbraucherpreisindex steht auf 0,1% monatlich und damit auf 1,2% jährlich und damit wieder deutlich unter dem "Inflationsziel" der US-Zentralbank.Die Preissteigerung in der Eurozone ging zuletzt zurück. Nun hat das wichtigste Transitland für terrestrische (nicht gesprengte) Ergaspipelines sich geweigert, einen neuen Transitvertrag für Erdgas abzuschließen, in der Folge ist der Import von Erdgas aus der Russischen Föderation Richtung EU versiegt.Das erhöht die Mangelteuerung in der Eurozone.Der Außenhandelsüberschuß der Volksrepublik China steigt, die Währung sinkt dennoch auf ein All-Time-Low zum USDmit einem langfristigen Tripple-Top des USDZudem sinken die wichtigsten Industrieaktienindizes weiter.