Das Jahr der Neubewertung von Goldaktien

Die Aktien der Goldbergbauunternehmen sind bis 2025 stark überverkauft, stark unterbewertet und wirklich in Ungnade gefallen. Das hört sich zwar nicht sehr optimistisch an, ist aber ein fantastisches konträres Setup für ein großes Neubewertungsjahr. Die Aktienkurse dieses Sektors sind viel zu niedrig, um die massiven Rekordgewinne der Goldunternehmen bei diesen hohen Goldpreisen widerzuspiegeln. Die Goldaktienpreise müssen sich an die zugrunde liegenden Gewinne anpassen, was wahrscheinlich im Jahr 2025 der Fall sein wird.Manchmal kommt es bei den Preisniveaus in kurzen Zeiträumen zu großen Paradigmenwechseln. Leider erleben wir das alle an der Inflationsfront. Die allgemeinen Preise für so ziemlich alles stabilisieren sich auf einem viel höheren Niveau als vor dem Pandemie-Chaos von 2020. Dies ist eine Neubewertung, da die Preise mit ziemlicher Sicherheit nicht auf das Niveau von 2019 zurückkehren werden. Der Hauptgrund dafür ist die extreme pandemische Lockerung durch die Fed.In nur etwas mehr als einem Monat im März 2020 brach der führende S&P 500 Aktienindex in der Pandemie-Panik um 33,9% ein! Die obersten Fed-Beamten befürchteten eine Depression und drehten deshalb ihre Gelddruckmaschinen auf Sparflamme. In den folgenden 25,5 Monaten blähte die Fed ihre Bilanz um radikal beispiellose 115,6% oder 4.807 Milliarden Dollar auf! Das ist effektiv die Geldbasis, die dem Angebot an US-Dollar zugrunde liegt, das sich mehr als verdoppelt hat.Obwohl die Fed diese seither allmählich reduziert hat, liegt ihre Bilanz nach den jüngsten Daten von letzter Woche immer noch 65,6% oder 2.727 Mrd. Dollar über dem Stand von Februar 2020! Da immer noch viel mehr Geld zur Verfügung steht, um die Preise für Waren und Dienstleistungen in die Höhe zu treiben, stiegen sie proportional an und hielten sich. Das Gleiche gilt für Gold. Bevor die Zentralbanker auf der ganzen Welt in Panik gerieten, lag der Goldpreis im Jahr 2019 bei durchschnittlich 1.394 US-Dollar und hat seitdem deutlich an Wert zugelegt.Aber dieser Prozess verlief sicher nicht linear. Im Jahr 2020 stieg Gold dramatisch an, als Geld in das System floss, und erreichte mit durchschnittlich 1.773 Dollar einen Anstieg von 27,2%. In den Jahren 2021 und 2022 bewegte sich der Goldpreis jedoch kaum und lag bei durchschnittlich 1.798 Dollar bzw. 1.801 Dollar. Das Jahr 2023 war der Goldpreis mit einem Anstieg um 7,9% auf 1.943 Dollar besser, spiegelte aber immer noch nicht die enorme globale Inflation der Fiatwährungsbestände wider. Nachdem der Goldpreis einige Jahre lang hinterherhinkte, wurde er 2024 schließlich wieder aufgewertet.Im vergangenen Jahr lag der Goldpreis im Durchschnitt bei 2.391 Dollar und damit 23,0% über dem Vorjahresniveau. Und im Vergleich zum Durchschnitt des Jahres 2019 war dies ein Anstieg um 71,5%, der mit dem Geldmengenwachstum der Fed-Bilanz übereinstimmt! Vor 2024 hatte Gold noch nie über 2.077 Dollar geschlossen. Vor einem Jahr, in dieser Woche, war die Stimmung also ziemlich bearisch. Damals schrieb ich einen konträren Aufsatz, in dem ich den Ausbruch des Goldpreises nach oben im Jahr 2024 vorhersagte. Die vorherrschenden Goldpreise wurden auf viel höhere Niveaus aufgewertet.Dies führte zu einem erheblichen Paradigmenwechsel in der Wahrnehmung der Goldpreise durch die Händler. Vor einem Jahr schienen selbst 2.500 Dollar unmöglich hoch zu sein, doch heute erscheint das niedrig. Und die fantastischen 27,2%, die Gold im Jahr 2024 zugelegt hat, sind trotz des Gegenwinds der Bären zustande gekommen. In diesem bemerkenswerten Jahr stieg der Goldpreis trotz extremer Überkauftheit, extrem überzogener Spekulationspositionen bei Goldfutures und der Ignoranz amerikanischer Aktienanleger!Da sich das Metall, das in erster Linie für ihre Gewinne verantwortlich ist, in einem neuen, viel höheren Preisbereich normalisiert, werden die Goldaktienpreise unweigerlich folgen. Das Jahr 2025 wird sich für die Goldbergbauunternehmen wahrscheinlich als ein Jahr der Neubewertung erweisen, in dem sich ein Paradigmenwechsel vollzieht. Ihre Aktienkurse sind im Verhältnis zu ihren massiven Rekordgewinnen viel zu niedrig, eine Anomalie, die die Märkte nie lange bestehen lassen. Die Beispiele für die enorme Diskrepanz zwischen Goldaktien und Gold sind Legion.Während der Goldpreis im vergangenen Jahr um 27,2% anstieg, verzeichnete der führende börsengehandelte Goldaktienfonds GDX lediglich einen Zuwachs von 9,4%! Das entspricht einem schrecklichen Hebel von 0,3 gegenüber Gold, während der GDX in der Vergangenheit zwischen 2 und 3 lag. Da Goldaktien zusätzlich zu den Goldpreisen große operative, geologische und geopolitische Risiken mit sich bringen, haben sie sich immer weitaus besser entwickelt als das zugrunde liegende Metall, um die Händler für diese zusätzlichen Risiken zu entschädigen.Von Anfang Oktober 2023 bis Ende Oktober 2024 stieg Gold in einem Monsteraufschwung um 53,1% an! Ich definiere diese als Gewinne von mehr als 40%, ohne dass es zu Korrekturen von mehr als 10% kommt, die den Aufschwung zunichtemachen. Das war der erste Monsteraufschwung bei Gold seit Mitte 2020, als Gold nach der pandemischen Aktienpanik um 40,0% nach oben schoss. Während dieser Zeitspanne schoss GDX um 134,1% in die Höhe, was einen hervorragenden 3,4-fachen Aufwärtshebel darstellt! Das ist historisch gesehen eher typisch.Doch während des Monsteraufschwungs von Gold im Jahr 2024 stieg der GDX bestenfalls um 70,2%. Das verstärkte die Aufwärtsbewegung von Gold nur um das 1,3-fache und blieb damit deutlich hinter den bisherigen Entwicklungen zurück. Während einer 53%igen Aufwärtsbewegung des Goldpreises hätten die wichtigsten Goldaktien des GDX um 106% bis 159% ansteigen müssen! Von 2020 bis 2024 stiegen die Goldpreise im Jahresdurchschnitt um 34,9%, da die verschwenderische Fed das Angebot an US-Dollar ausweitete. Die durchschnittlichen GDX-Preise stiegen in diesen Jahren jedoch nur um 0,4%.Letztes Jahr wurden die wichtigsten Goldaktien auf dem Niveau von 2020 gehandelt, als der Goldpreis wieder bei durchschnittlich 1.773 Dollar lag. Die Goldaktienpreise dürften mit einem Goldpreis von 2.391 Dollar im Jahr 2024 viel höher liegen. Eine große Aufwertung der Goldaktien im Jahr 2025 wird sicherlich von den Fundamentaldaten unterstützt. Seit vielen Jahren analysiere ich nach jeder vierteljährlichen Gewinnsaison akribisch die jüngsten Betriebs- und Finanzergebnisse der 25 größten GDX-Werte.All diese Daten lassen sich in vierteljährliche Sektoreinzelgewinne umrechnen, bei denen einfach die durchschnittlichen Minenkosten der 25 größten GDX-Unternehmen vom durchschnittlichen Goldpreis abgezogen werden. Im Jahr 2020, als der GDX das letzte Mal ein ähnliches Niveau erreichte, erzielten die großen Goldminengesellschaften im Durchschnitt einen Gewinn von 758 Dollar je Unze. Doch in den ersten drei Quartalen des Jahres 2024 stieg dieser Wert um 29,3% auf einen Rekordwert von 980 Dollar je Unze. Und die Zahlen für das vierte Quartal werden diesen Durchschnitt noch weiter in die Höhe treiben.Das gerade beendete letzte Quartal brachte einen Goldpreis von durchschnittlich 2.661 Dollar und übertraf damit den bisherigen Rekordwert von 2.477 Dollar aus dem dritten Quartal. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2024 erreichten die Top-25-Goldunternehmen des GDX im Durchschnitt nachhaltige Gesamtkosten von 1.315 Dollar je Unze. Viele von ihnen haben für das vierte Quartal aufgrund einer besseren Produktion niedrigere AISCs in Aussicht gestellt. Aber selbst wenn wir dies ignorieren und konservativ von 1.400 Dollar ausgehen, werden die großen Goldminenunternehmen im 4. Quartal einen Gewinn von 1.261 Dollar je Einheit erzielen!