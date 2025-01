SPDR: Wenig Bewegung um Neujahr  Goldpreis steigt

Die Bestände des weltgrößten Gold-ETFs SPDR Gold Trust verzeichneten nur wenig Bewegung rund um das Neujahrsfest in der 1. Kalenderwoche des Jahres 2025. Sie verzeichneten einen leichten Rückgang, blieben allerdings weiterhin über dem Niveau von 870 Tonnen.Die Goldbestände beliefen sich am vergangenen Freitag auf 871,08 Tonnen, so die Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com . Am Freitag der Vorwoche waren es noch 872,52 Tonnen gewesen. Montag und Dienstag kam es zu keinen Veränderungen an den Beständen. Auch unmittelbar nach der Marktpause am Mittwoch veränderten sich die Bestände zunächst nicht. Erst zum Ende der Woche folgten leichte Abflüssen von 1,44 Tonnen.Der Preis für eine Unze SPDR-Gold stieg in der ersten Woche des Jahres deutlich an. Nach einem kurzen Rückgang zu Beginn der Woche legte er nach dem Neujahrsfest um fast 40 $ zu. Am Freitag lag der Preis bei 2.646,49 $ pro Unze.Entwicklung der SPDR-Bestände in der vergangenen Woche:• 30. Dezember: 872,52 Tonnen• 31. Dezember: 872,52 Tonnen• 02. Januar: 872,52 Tonnen• 03. Januar: 871,08 Tonnen© Redaktion GoldSeiten.de