Indische Goldnachfrage hinkt hinterher; chinesische Prämien steigen vor Mondneujahrsfest

Die Goldabschläge in Indien blieben letzte Woche unverändert, da die hohen Preise die Käufer fern hielten, während die chinesischen Händler in Erwartung einer stärkeren Nachfrage im Vorfeld des chinesischen Neujahrsfestes höhere Aufschläge verlangten, schreibt Reuters in einem Bericht. Die indischen Händler boten Abschläge von bis zu 14 $ pro Unze auf die offiziellen Inlandspreise an, einschließlich einer Einfuhrsteuer von 6% und einer Verkaufssteuer von 3%, und blieben damit gegenüber der Vorwoche unverändert. "Die lokalen Goldpreise sind in den letzten Tagen aufgrund der Abwertung der Rupie auf ein Rekordtief stärker gestiegen als die Weltmarktpreise. Das hat die Nachfrage gedämpft", sagte Ashok Jain, Inhaber eines in Mumbai ansässigen Goldgroßhändlers.Der inländische Goldpreis stieg am Freitag auf 77.947 Rupien pro 10 Gramm, nachdem er im vergangenen Monat auf 75.459 Rupien gefallen war. "Die Juweliere waren auf dem Markt nicht aktiv, da die Investmentnachfrage schwach ist. Auch viele Verbraucher vermeiden es, während des Khar-Festes Gold zu kaufen", erklärte ein in Mumbai ansässiger Händler einer privaten Bullionimportbank gegenüber Reuters. Der Hindu-Monat Khar Mass gilt als ungünstige Zeit für Goldkäufe. In China, dem größten Goldverbraucher der Welt, verzeichneten Händler Aufschläge von 4,50 bis 10 Dollar pro Unze über dem Spotpreis, verglichen mit 2 bis 5 Dollar in der vorherigen Woche. "Im Vorfeld des chinesischen Neujahrsfestes rechne ich mit einer steigenden Nachfrage, insbesondere zu Anlagezwecken", so Peter Fung, Handelsleiter bei Wing Fung Precious Metals.Während sich die Schmuckverkäufe in der Region nach Angaben führender Einzelhändler verlangsamten, glich die physische Goldnachfrage dies aus, was laut dem unabhängigen Analysten Ross Norman die starke Nachfrage nach Anlagen anstelle von Schmuck widerspiegelt. In Singapur verlangten die Händler eine Summe zwischen Spotpreis und einem Aufschlag von 2,50 $. "In dieser Woche, mitten in der Ferienzeit, haben wir mehr Feiertagskäufe gesehen, da die Kunden von den niedrigeren Goldpreisen profitierten", meinte Brian Lan, Geschäftsführer von GoldSilver Centralam Freitag. Die internationalen Spotgoldpreise erreichten Anfang der letzten Woche ein Wochentief, bevor sie wieder anzogen. In Hongkong wurde Gold mit einem Aufschlag von 0,20 $ bis 1,90 $ verkauft, während in Japan Bullion mit einem Abschlag von 0,25 $ bis Spotpreis gehandelt wurden.© Redaktion GoldSeiten.de