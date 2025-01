Goldman senkt Goldpreisprognose wegen geringerer US-Zinssenkungen

Die Goldman Sachs Group geht nicht mehr davon aus, dass der Goldpreis bis Ende des neuen Jahres die Marke von 3.000 US-Dollar erreichen wird, und hat ihre Prognose auf Mitte 2026 verschoben, da sie weniger Zinssenkungen durch die US-Notenbank erwartet, schreibt Mining Weekly . Eine langsamere Lockerung der Geldpolitik im Jahr 2025 dürfte die Nachfrage nach goldgedeckten ETFs dämpfen, so dass Analysten wie Lina Thomas und Daan Struyven mit einem Preisanstieg auf 2.910 US-Dollar je Unze bis zum Jahresende rechnen. Schwächer als erwartet ausgefallene Zuflüsse in ETFs im Dezember – bedingt durch die nachlassende Unsicherheit nach den US-Wahlen – hätten ebenfalls zu einer niedrigeren Ausgangsbasis für die Preisbildung im neuen Jahr beigetragen, schreiben sie in einem Kommentar.Die gegensätzlichen Kräfte – geringere spekulative Nachfrage und strukturell höhere Zentralbankkäufe – hätten sich gegenseitig ausgeglichen und den Goldpreis in den letzten Monaten in einer Bandbreite gehalten, erklärten die Analysten und fügten hinzu, dass der Appetit der Zentralbanken längerfristig ein wichtiger Preistreiber bleiben werde. "Bis Mitte 2026 rechnen wir mit monatlichen Käufen von durchschnittlich 38 Tonnen."Die Ökonomen von Goldman gehen nun von einer Zinssenkung um 75 Basispunkte in diesem Jahr aus, nachdem sie zuvor von 100 Basispunkten ausgegangen waren. Die Prognose ist optimistischer als die aktuelle Markterwartung, da die Bank von einer tendenziell niedrigeren Kerninflation ausgeht. Die Ökonomen zeigten sich auch skeptisch, dass die wahrscheinlichen politischen Veränderungen unter der zweiten Trump-Regierung zu höheren Zinssätzen führen werden.© Redaktion GoldSeiten.de