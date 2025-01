Fünf Investments, die Sie 2025 vermeiden sollten

Während die meisten anderen Analysten Ihnen normalerweise sagen, wo Sie investieren sollten, ziehe ich es vor, Ihnen zu sagen, wo Sie es nicht tun sollten; zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Vor dem Hintergrund einer sich verschlechternden Weltwirtschaft, wiederkehrender Finanzkatastrophen und der damit einhergehenden Volatilität sowie der Verschärfung bestehender Probleme durch Regierungen und Aufsichtsbehörden ist es schwierig, Investitionen auf einer fundamentalen Basis zu empfehlen.Diese abschreckenden Faktoren werden die Experten wahrscheinlich nicht davon abhalten, die "Vorteile" von Kryptowährungen zu preisen oder "übergroße potenzielle Gewinne" bei Goldaktien vorherzusagen; aber ein vorsichtigerer Ansatz könnte Sie davor bewahren, sich in emotionalen Fantasien zu verfangen, die sich nicht bewahrheiten. Das Vermeiden einer extrem negativen Situation kann sehr positiv sein. Die den folgenden fünf Anlagen innewohnenden Risiken sind beachtenswert und verdienen Ihre Aufmerksamkeit. Wir werden sie in der aufgeführten Reihenfolge besprechen: 1) Aktien, 2) Goldaktien, 3) Silber, 4) Bitcoin, 5) MicroStrategy (MSTR).Nichts beschreibt das derzeitige Börsenumfeld treffender als der Begriff "irrationaler Überschwang". Dies gilt ungeachtet der Tatsache, dass der Begriff keinem Geringeren als Alan Greenspan, dem ehemaligen Vorsitzenden der Federal Reserve, in einer Rede von 1996 mit dem Titel "Die Herausforderung des Zentralbankwesens in einer demokratischen Gesellschaft" zugeschrieben wird. Das Wort "irrational" ist definiert als "nicht logisch oder vernünftig" ( Quelle ). Ist es logisch oder vernünftig, dass Aktien ständig neue Höchststände erreichen, während der Anleihemarkt weiter fällt und einen 5-Jahres-Rückgang von fast 50% verzeichnet?Verschiedene Wirtschaftsberichte sind alles andere als positiv, selbst nach all den Korrekturen; dennoch scheinen die Anleger der Meinung zu sein, dass "wir eine Rezession vermieden haben" und die jüngsten Wahlergebnisse für die Aktienmarktanleger günstig sind. Das Wirtschaftswachstum ist einfach nicht vorhanden, um die übermäßig optimistischen Ansichten der Aktienanleger zu stützen. Verzerrte Zahlen und eklatante Unwahrheiten scheinen keine Rolle zu spielen, und die Warnzeichen werden ignoriert.Seit Jahren schreibe ich über die unterdurchschnittliche Performance von Goldaktien im Vergleich zu Gold. Die jüngsten Aktivitäten bestätigen den historischen Präzedenzfall eines ständig steigenden Goldpreises, der das gelbe Metall kontinuierlich von den unterdurchschnittlichen Goldaktien entfernt. Bei den aktuellen Preisen haben sowohl Gold als auch Goldaktien von den jüngsten Höchstständen korrigiert. Goldaktien zeigen deutlich mehr Schwäche und sind stärker zurückgegangen als Gold.Historisch gesehen verlieren Goldaktien auf dem Weg nach unten viel mehr als Gold selbst und können mit einem steigenden Goldpreis im Laufe der Zeit dennoch nicht mithalten. Das Risiko eines ernsthaften Preisverfalls bei Goldaktien wird durch das Risiko niedrigerer Preise sowohl für Gold (das physische Metall) als auch für Aktien im Allgemeinen noch verstärkt. Niedrigere Preise in einem oder beiden Bereichen könnten die ohnehin schon schwachen Goldaktien noch viel tiefer fallen lassen. (siehe " Siren Song Of Gold Mining Shares ")Die Prognosen für überproportionale Gewinne bei Silber im Vergleich zu Gold haben Tausende von Anlegern dazu verleitet, zu glauben, dass das Gold-Silber-Verhältnis eine magische Bedeutung hat. Es wird angenommen, dass die beiden in irgendeiner Weise korreliert sind, was zu einer Rückkehr zum Verhältnis von 16:1 führen wird, das von der Regierung der Vereinigten Staaten willkürlich festgelegt wurde, als Gold und Silber konvertierbar und zu einem bestimmten Kurs umtauschbar waren. So entsprach 1 Unze Gold zu 20,67 Dollar 16 Unzen Silber zu 1,29 Dollar, und 20 Dollar entsprachen entweder 1 Unze Gold oder 16 Unzen Silber.Historisch gesehen steigt das Verhältnis weiterhin zu Gunsten von Gold, wenn auch mit Schwankungen. Dem Gold-Silber-Verhältnis kommt keine besondere Bedeutung zu, und die beiden Metalle korrelieren nicht. Gold ist echtes Geld und Silber ist ein Industrierohstoff mit einer sekundären Verwendung als Geld. (siehe " Gold & Silver - Fundamentals Be Damned ") Die unterdurchschnittliche historische Performance von Silber lässt sich anhand der Tatsache verdeutlichen, dass der Tageshöchstpreis von Silber im Januar 1980 bei 48 Dollar lag. 45 Jahre später ist Silber mit seinem aktuellen Preis von 29,36 Dollar je Unze um fast 40% billiger. Gold hingegen erreichte seinen Höchststand bei 843 Dollar je Unze und liegt derzeit mit 2.620 Dollar je Unze mehr als dreimal so hoch.Die größten Schwankungen des Silberpreises sind Abwärtsbewegungen, denen gewöhnlich große, vorübergehende Aufwärtsbewegungen vorausgehen. Der Silberpreis erreichte vor einigen Monaten seinen Höchststand und zeigt nun Anzeichen von Schwäche, selbst angesichts eines relativ stabileren Goldpreises. In Anbetracht all der negativen Aspekte sind die potenziellen Risiken von Silber größer als bei den meisten anderen Anlagen, und Silber wird wahrscheinlich diejenigen schockieren, die zu lange dabei bleiben.Aus meinem Artikel " Bitcoin und mehr - Preis vs. Wert ": "Immer auf der Suche, immer unermüdlich auf der Suche nach mehr, größer, besser, etc. Es ist ein nie endender Durst, der nicht gestillt werden kann; ein Hunger, der nicht gestillt werden kann." Der Anleger von heute scheint nicht mehr zu wissen, was uns an diesen Punkt der Weltzivilisation gebracht hat. Wirtschaftliche Fundamentaldaten sind zugunsten von Fantasie und Hyperbeln in den Hintergrund getreten. Ein typisches Beispiel: Bitcoin.Wenn die Fantasie mitspielt, ist der Himmel die Grenze. Der Preis, den Bitcoin und andere Kryptowährungen erzielen, entbehrt jeglicher Logik. Die Argumente, die für diese vermeintlichen "Schicksalswährungen" vorgebracht werden, mögen für manche plausibel klingen. Aber die Preiserwartungen übersteigen jede nachvollziehbare Logik. Das Problem ist, dass die meisten Anleger heute den Unterschied zwischen Preis und Wert nicht verstehen. Das gilt für Investitionen im Allgemeinen, aber ganz besonders für Bitcoin."Bitcoin ist eine digitale Schöpfung, die an und für sich keinen Wert hat. Als solches kann er niemals als Wertmaßstab für etwas anderes verwendet werden. Betrachten Sie es so: Wie viele Bitcoin ist Ihr Haus wert? Wie viele Bitcoin wird Ihr nächstes Auto kosten? Wenn Sie diese Fragen ohne Berechnungen beantworten können, dann wissen Sie, dass Bitcoin 'eine allgemein akzeptierte Form von Geld' geworden ist." (siehe " Does Bitcoin Have Value; Is It Money? ")Bitcoin ist ein digitales Verfahren für den dezentralen, privaten Transfer von Geld. Das ist alles, was es ist. Regierungen werden nicht zulassen, dass irgendetwas in irgendeinem Ausmaß geschieht, das ihre eigene Kontrolle und Macht bedrohen könnte, die in ihren Fiatwährungen steckt. Die potenziellen Nachteile für normale Anleger sind enorm. Tatsächlich wird er nur noch von den Nachteilen unserer letzten Investition übertroffen, die wir im Jahr 2025 vermeiden wollen.Es gibt keine logischen oder rationalen Gründe, die für den Kauf oder das Halten dieser Aktie (MSTR) sprechen. Der Eigentümer besteht darauf, so viele Bitcoin wie möglich zu kaufen, indem er sich so viel Geld wie möglich leiht. Was ich nicht verstehen kann, ist, warum andere seinen Hang zum finanziellen Selbstmord mittragen (verleihen oder investieren). Es wurde berichtet, dass er für seinen letzten Kauf "weit über 100.000 Dollar je Bitcoin" bezahlt hat. Offenbar ist der Preis für ihn irrelevant. Den Anlegern von MicrStrategy-Aktien scheint das auch egal zu sein.Allein in diesem Jahr stieg die Aktie von einem Tiefstand von 43 im Januar (splitbereinigt) um das 13-fache auf einen Höchststand von 543 im November. Seitdem ist sie deutlich zurückgegangen und liegt derzeit bei 330. Die Gefahr bei dieser Aktie wird nicht nur durch einen volatilen Bitcoin-Preis erhöht, sondern auch durch die enorme Hebelwirkung, die eingesetzt wird, um so viel Bitcoin wie möglich zu verschlingen. MSTR hat seit Thanksgiving fast 40% verloren. Was würde passieren, wenn Bitcoin selbst ins Trudeln gerät?Lassen Sie mich eines klarstellen. Ich sage nicht voraus, dass die oben genannten Anlagen alle im Preis sinken werden, oder dass die Anleger auf die eine oder andere Weise Leerverkäufe tätigen sollten. Was ich damit sagen will, ist, dass das Risiko-Ertrags-Verhältnis für Investitionen in diese Anlagen negativ verzerrt ist und für die meisten Anleger nicht annähernd angemessen ist. Selbst wenn man die Zukunft der Finanzmärkte und der Wirtschaft im Allgemeinen völlig optimistisch sieht, steht uns wahrscheinlich noch eine ernsthafte Neubewertung bevor, und die ist nicht günstig für die Long-Seite. Die in diesem Artikel angeführten Beispiele sind meines Erachtens mit äußerster Vorsicht zu genießen, wenn nicht sogar gänzlich zu meiden.© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 29. Dezember 2024 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.