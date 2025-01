Fairchild Gold treibt Exploration auf Copper Chief voran und bestätigt Ausbisse mit Porphyrygestein

Vancouver, 6. Januar 2025 - Fairchild Gold Corp. (TSXV: FAIR) berichtet über den erfolgreichen Abschluss seines ersten Explorationsprogramms auf dem Konzessionsgebiet Copper Chief in Nevada. Das Programm, das zwischen dem 22. November und dem 12. Dezember 2024 durchgeführt wurde, erzielte bedeutende Ergebnisse, die wichtige geologische Ziele bestätigten, neue mineralisierte Zonen identifizierten und zu einem besseren Verständnis des Kupfer-Gold-Potenzials auf dem Konzessionsgebiet führten.Wichtigste Ergebnisse des laufenden Programms:https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/77983/FairchildGoldCorp-DE_PRcom.001.pngUmfangreiche Probennahmen wurden auf mehreren historischen Minen durchgeführt, darunter:1. Minen Sandy (3 Minen)2. Mine Kingston3. Mine Rosella4. Minen Manse 3 und 4*Diese Proben werden in den ALS Laboratorien in Nevada auf Kupfer, Gold und PGE analysiert.Beprobung der Mine Sandyhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/77983/FairchildGoldCorp-DE_PRcom.002.pngKürzliche Explorationsarbeiten auf dem Konzessionsgebiet Copper Chief ergaben ein sekundäres Calcit-Adernsystem, das durch alterierten Kalkstein verläuft und von einem gut entwickelten hydrothermalen Kontakthof umgeben ist. Dieser Hof, der eine dunkle mineralische Zonierung aufweist, besteht aus sekundären Eisenoxiden, wie Goethit und Hämatit, was auf eine Oxidierung früherer eisenhaltiger Minerale, möglicherweise Pyrit oder Magnetit, schließen lässt.Das Vorhandensein von Calcit-Adern mit Kontakthöfen bedeutet Wege eines hydrothermalen Flüssigkeitsflusses durch das Wirtsgestein aus Kalkstein und Marmor, was ein weiterer Hinweis auf metasomatische Alteration in einem mit Skarn assoziierten System ist. Bornit wurde ebenfalls im Stollen der Mine Sandy (Sandy Mine Adit) gefunden.Sekundäre Calcit-Ader: Weiße Calcit-Adern, die durch Kalkstein verlaufen, bedeuten zahlreiche hydrothermale Flüssigkeitsereignisse. Diese sekundären Adern sind ein Produkt der Kalziumkarbonatablagerung aus mineralreichen Flüssigkeiten im späteren Stadium, wobei Zonen des Flüssigkeitsflusses und bruchkontrollierte Mineralisierung hervorgehoben werden.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/77983/FairchildGoldCorp-DE_PRcom.003.pngDiese Entdeckung ist besonders vielversprechend, weil Kontakthöfe ein Hinweis auf Nähe zu mineralisierten Zonen in Skarn und Porphyrumgebungen sind. Die damit verbundenen sekundären Eisenoxide, die mit Chrysocoll und alterierten Karbonaten kombiniert sind, lassen auf einen robusten hydrothermalen Prozess mit Potenzial für weitere Kupfermineralisierung in der Tiefe schließen.Zuvor undokumentierte Stollen wurden im Waschgebiet (Lost Mine) und dem angrenzenden Hügelgebiet (New Adit) entdeckt, wodurch die Explorationsziele erweitert werden und sich neue Möglichkeiten für weitere Beprobung und geologische Bewertung ergeben.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/77983/FairchildGoldCorp-DE_PRcom.004.pngPorphyrgestein in Ausbissen des Konzessionsgebiets Copper Chief bestätigt:https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/77983/FairchildGoldCorp-DE_PRcom.005.pngFeldteams identifizierten Porphyrgestein, was ein wichtiger Meilenstein ist, der das Potenzial des Konzessionsgebiets für mit Porphyr assoziierte Kupfer- und Goldmineralisierung untermauert.Beprobung und Kartierung dieses Gebiets zeigen wichtige geologische Eigenschaften, was es zu einem Explorationsziel hoher Priorität macht.Brekziöser Marmor und Kalkstein auf Copper Chief (grüne und pinke Gebiete) bestätigt:https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/77983/FairchildGoldCorp-DE_PRcom.006.pngFeldarbeiten auf dem Gebiet von Copper Chief identifizierten große Marmorbrekzien- und Kalksteinbrekzienzonen mit weit verbreiteter sekundärer Kupfermineralisierung.Diese thermalen Eigenschaften vom Skarn-Typ gehen mit dem Vorhandensein von Porphyrgestein einher, was auf ein robustes mineralisiertes System schließen lässt.Vom nördlichen Stollen auf Sandy (Sandy North Adit) um 100 Meter nach Osten erweitert und bestätigt.Identifizierung einer Laugungsplatte am Standort (blaues Vieleck):Zurzeit wird das Erzpotenzial der Gold-PGE und Kupfermineralisierung in diesem Vorkommen getestet. Die Analyseergebnisse stehen noch aus.Hochauflösende Drohnen-Fotovermessung abgeschlossen:Drohnenbilder des Konzessionsgebiets lieferten kritische Daten für die Bewertung von felsigem Gelände, insbesondere Bergspitzen, das innerhalb eines Tages erreichbar ist. Die Beprobung dieser höher gelegenen Gebiete bestätigte deren Erreichbarkeit und das geologische Potenzial für weitere Exploration.1. Helikopter gestützte Exploration/Kartierung(Ende Januar bis Anfang Februar 2025):a. Ein größeres Explorationsteam wird mit Hubschrauberunterstützung ausgesandt, um Zugang zu Gebieten hoher Priorität auf dem Konzessionsgebiet zu erhalten, Proben zu entnehmen und effizient zu kartieren.b. Probenprogramm für die historische Kupfer-Laugungsplatte, um Ausmaß sowie Tonnen- und Metallgehalt zu erhalten.2. 3-D-Strukturkartierung (Januar 2025):c. Ein umfangreiches 3-D-Kartierungsprogramm wird unser Verständnis der Strukturkontrollen verbessern und Explorationsziele besser ausarbeiten.3. Geophysikalische Vermessungen:d. Es wird mit einem zweiphasigen geophysikalischen Programm begonnen, das wahrscheinlich Folgendes umfassen wird:e. Magnetische Drohnenvermessung zur Identifizierung von Oberflächenanomalien.f. IP-(Induced Polarization)-Vermessungen in entscheidenden Gebieten zur Ermittlung sulfidreicher Mineralisierung.Durch dieses Prospektionsprogramm, das innerhalb kurzer Zeit abgeschlossen wurde, konnten wir Porphyrgestein in Oberflächenausbissen identifizieren, das möglicherweise mit mineralisierten Strukturen verbunden ist. Diese Funde lassen darauf schließen, dass die für die Entstehung der mineralisierten Flüssigkeiten verantwortliche Wärmequelle viel näher an der Oberfläche liegt als zuvor angenommen. Über solche Beobachtungen wurde zuvor nicht berichtet, nicht einmal im Rahmen der umfangreichen geologischen Kartierung durch das USGS.Außerdem hat das Programm zur Entdeckung neuer mineralisierter Gebiete geführt, die bislang unbekannt waren. Das bestätigt das Potenzial für zahlreiche bedeutsame hydrothermale Systeme in der Tiefe, die wahrscheinlich für die weitflächige Oberflächenalteration und Mineralisierung in diesen Gebieten verantwortlich sind.-Luis Martins, CEO von Fairchild Gold Corp.Richard R. Redfern, M.S., C.P.G. Nr. 10717, ist die gemäß National Instrument 43-101 qualifizierte Person, die das Konzessionsgebiet seit 2003 mehrfach vor Ort untersucht und die aus öffentlichen Quellen verfügbaren geologischen Informationen über das Konzessionsgebiet überprüft hat. 