Kodiak Copper Corp. - Jährlicher Investorenbrief

Vancouver, 8. Januar 2025 - Sehr geehrte Mitinvestoren,nachdem 2024 ein weiteres erfolgreiches Jahr der Exploration war - mit hochgradigen Bohrergebnissen, die die Mineralisierung erweiterten und unserem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt MPD im Süden von British Columbia eine weitere kritische Masse zuführten - freuen wir aus auf eine spannende neue Phase bei unserem Explorationsfortschritt und werden uns im Jahr 2025 auf die Erstellung einer Mineralressource bei MPD zubewegen. Dies wird ein wichtiger Meilenstein sein und die Gelegenheit bieten, die Größe und das Potenzial dieses Weltklasseprojekts unter Beweis zu stellen. Im Laufe des Jahres werden weitere Meldungen folgen, und ich bin zuversichtlich, dass der Explorationserfolg von Kodiak künftig zu soliden Chancen für unsere Aktionäre führt.Wir haben gerade ein VRIFY-Modell auf unserer Website veröffentlicht und laden Sie ein, sich dieses näher anzusehen. Es ist eine beeindruckende Präsentation der geleisteten Arbeiten, die sowohl die aktuelle Größe von MPD als auch sein Potenzial für Entdeckungen aufgezeigt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/77991/KDK_010825_DEPRcom.001.pngIm Jahr 2024 wurde ein beträchtlicher Fortschritt bei MPD verzeichnet, welches sich wohl in einer der besten Lagen und Rechtsgebiete für die Kupferexploration befindet: im Süden von British Columbia. Es ist bereits Infrastruktur vorhanden, um zwei sich in Betrieb befindliche Kupferminen - Highland Valley von Teck und Copper Mountain von Hudbay - zu bedienen, und wir sind strategisch dazwischen gelegen. In Verbindung mit einer ausgezeichneten ganzjährigen Zugänglichkeit führt dies zu niedrigen Explorationskosten,- ein kostbarer Vorteil, der es uns erlaubt, MPD sehr effektiv zu erkunden.Seit dem Erwerb des derzeitigen Landpakets mit einer Größe von 338 km2 von früheren Betreibern und der entsprechenden Konsolidierung streben wir den Nachweis an, dass MPD ein großer Porphyrbezirk ist und das Potenzial hat, sich in Zukunft zu einer bedeutenden Mine zu entwickeln. Wir sind nicht enttäuscht worden. Bislang hat Kodiak zusätzlich zu den maßgeblichen historischen Bohrarbeiten Bohrungen über 85.000 Meter auf MPD absolviert und mittlerweile zehn mineralisierte Zonen definiert, darunter die große, hochgradige Zone Gate sowie die Zonen West und Adit, die beide wesentliche hochgradige Mineralisierung ab der Oberfläche beherbergen.Ein zentraler Schwerpunkt des großangelegten Bohrprogramms 2024 von Kodiak war die Identifizierung einer weiteren oberflächennahen und hochgradigen Mineralisierung, und die Bohrergebnisse der historischen Zone Adit haben dies eindeutig erreicht. Unser 2024 Programm hat den Kupfermantel bei Adit erheblich ausgeweitet und in Verbindung mit historischen Bohrarbeiten haben die neuen Ergebnisse von Kodiak ein weiteres beträchtliches oberflächennahes, hochgradiges Mineralisierungsgebiet aufgezeigt, was eine wichtige Weiterentwicklung für MPD kennzeichnet. Zusätzlich zu den Zonen Gate und West hat sich Adit zu einer dritten wichtigen hochgradigen Zone entwickelt, die in mehreren Richtungen offenbleibt. Wir haben die Bohrarbeiten bei Adit mit einem wahren Cliffhanger beendet, da unser letztes Stepout-Bohrloch (200 Meter) eine oberflächennahe hochgradige Kupfermineralisierung durchteuft und eine potenziell bedeutende Erweiterung angetroffen hat, aber dann haben wir das Bohrloch aufgrund von ungünstigen Bodenbedingungen verloren. In diesem Gebiet werden zweifellos noch mehr Bohrungen durchgeführt werden!https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/77991/KDK_010825_DEPRcom.002.pngIm Jahr 2024 konsolidierte Kodiak auch den Bezirk durch den Erwerb von Aspen Grove- einem großen Claim-Paket, das an MPD angrenzt und zahlreiche Mineralvorkommen beinhaltet - weiter. Es ergänzt MPD um eine wesentliche oberflächennahe, hochgradige Kupfer-Gold-Mineralisierung, darunter die Entdeckung Ketchan - ein durch Bohrungen nachgewiesenes, großes Porphyrzentrum, das nur 4,5 Kilometer von der Zone Gate von Kodiak entfernt liegt.Zusätzlich zu den zehn mineralisierten Zonen, die auf MPD bisher aufgezeigt wurden, gibt es nun zwanzig weitere Zielgebiete auf dem Projekt, die erprobt werden können, was ein wesentliches weiteres Wertschöpfungspotenzial darstellt. Im Jahr 2024 ergänzte Kodiak sein Explorations-Toolkit mit der KI-Software von Vrify für die Mineralzielbestimmung. Als sehr datenreiches Projekt ist MPD einzigartig für eine KI-verstärkte Exploration geeignet. Wir sind überzeugt davon, dass uns diese innovative Technologie dabei helfen wird, das Potenzial von MPD sogar noch effektiver zu erschließen und unsere Aktionäre mit Entdeckungserfolg zu belohnen.Kodiak erhielt 2024 zudem die Anerkennung für das Erreichen der höchsten ESG-Punktzahl von allen Explorationsunternehmen, die von Digbee ESGTM eingestuft werden. Vortrefflichkeit bei ESG-Zielen ist ein wichtiger Bestandteil der Strategie von Kodiak, da wir durch eine verantwortungsbewusste Exploration Mehrwert schaffen. Früh in der Explorationsphase optimale Vorgehensweisen im Bereich Umwelt-, Sozial- und Unternehmenssteuerung einzuführen ist eine umsichtige Geschäftsentscheidung, um Risiken zu mindern und die Basis für unser Projekt MPD zu schaffen, sodass es in Zukunft zu einer Mine ausgebaut werden kann.Im Juni dieses Jahres schloss das Unternehmen eine Finanzierung in Höhe von 6,9 Mio. $ ab, wodurch sich der Gesamtbetrag der beschafften Mittel seit dem Beginn der Exploration auf MPD auf über 40 Mio. $ beläuft. Kodiak hat sehr darauf geachtet, Kapital in günstigen Momenten zu beschaffen, und mit über 85.000 Bohrmetern ist unsere aktuelle Aktienstruktur mit nur 76 Mio. ausstehenden Aktien noch straff. Wir werden weiterhin anstreben, strategisch Kapital zu beschaffen, um sicherzustellen, dass unsere Aktionäre vollständig an dem auf MPD generierten Wert teilhaben.2024 war mit einem branchenweiten Abwärtsdruck auf die Aktienkurse ein äußerst schwieriges Jahr für Junior-Rohstoffunternehmen. Trotz dessen sehen wir in der Rohstoffbranche aber grüne Sprossen. Die Kupferpreise waren 2024 durchweg stark und die Kupferproduzenten und -erschließungsunternehmen haben solide Gewinne und Aktienkursentwicklungen erfahren. Die Juniorunternehmen werden bestimmt folgen, da für die nächsten Jahrzehnte eine steigende Kupfernachfrage prognostiziert wird und sich aufgrund eines Mangels an neuen Entdeckungen eine Versorgungslücke anbahnt. Ich verpflichte mich Ihnen gegenüber dazu, dass Kodiak sein Projekt weiter strategisch und kostengünstig voranbringen wird, und bin überzeugt, dass Kodiak gut aufgestellt ist, um in Zukunft einen bedeutsamen Mehrwert zu schaffen. Mit den wichtigen Katalysatoren, die noch bevorstehen, wird 2025 bestimmt ein wichtiges Jahr für unsere Aktionäre werden - bleiben Sie gespannt!Im Namen des Board of Directors Kodiak Copper Corp. Claudia TornquistPresident & CEOKodiak richtet sein Hauptaugenmerk auf seine zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA, die in der Vergangenheit bebohrt wurden und bekannte Mineralentdeckungen mit Potenzial für umfassende Lagerstätten darstellen. Das am weitesten fortgeschrittene Projekt des Unternehmens ist das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im produktiven Terrain Quesnel im Süden der kanadischen Provinz British Columbia, einem Bergbaugebiet mit produzierenden Minen und hervorragender Infrastruktur. MPD weist alle Merkmale eines großen, multizentrischen Porphyrbezirks auf, der das Potenzial hat, eine Mine von Weltklasse zu werden. Die bisherigen Arbeiten haben zehn mineralisierte Zonen auf dem gesamten Projekt umrissen, mit einer bedeutenden, hochgradigen Mineralisierung bei Gate, West und Adit. Mit bekannten mineralisierten Zonen, die für eine Erweiterung offen sind, und weiteren Zielgebieten, die noch erprobt werden müssen, setzt Kodiak die systematische Exploration des Projekts fort und baut eine kritische Masse auf. Das Unternehmen besitzt auch das Kupfer-Molybdän-Silber-Porphyr-Projekt Mohave im US-Bundesstaat Arizona, in der Nähe der großen Mine Bagdad.Als Gründer und Chairman von Kodiak zeichnet Chris Taylor verantwortlich, der für seine erfolgreichen Goldentdeckungen bei Great Bear Resources bekannt ist. 