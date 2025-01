Tocvan Ventures: Beginn der Kernbohrungen auf Gold-Silber-Projekt Gran Pilar

- Kernbohrungen in der Main Zone bei Pilar wurden eingeleitet- Vor den Weihnachtsfeiertagen wurden vier RC-Bohrlöcher im Erweiterungsgebiet absolviert- Analyseergebnisse für 776,2 Meter stehen ausCalgary, 8. Januar 2025 - Tocvan Ventures Corp. (das Unternehmen) (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; WKN: TV3/A2PE64) freut sich bekannt zu geben, dass die Kernbohrungen auf seinem Gold-Silber-Projekt Gran Pilar im bergbaufreundlichen mexikanischen Bundesstaat Sonora aufgenommen wurden. Zunächst sind neun Kernbohrlöcher eingeplant und durch einen bestehenden Kredit mit dem Teil-Joint-Venture-Partner Colibri Resources Corp. (Colibri) vorfinanziert. Tocvan und Colibri sind zu 51 bzw. 49 Prozent an dem 105 Hektar großen Gebiet beteiligt, das die Main Zone bei Pilar beherbergt. Die Kernbohrungen werden sich auf das JV-Gebiet in der Main Zone konzentrieren, um ein robustes geologisches Modell zu erstellen, das für die Ressourcenschätzung benötigt wird (siehe Abbildung 1).Vor den Weihnachtsfeiertagen wurden vier RC-Bohrlöcher über insgesamt 776,2 Meter niedergebracht. Mehrere Trends, die sich in das zu 100 % kontrollierte Erweiterungsgebiet (über 2.100 Hektar) erstrecken, werden zum ersten Mal erprobt, wodurch die bekannte Grenze der Mineralisierung weiter als je zuvor ausgedehnt wird. Die Ergebnisse der vier Bohrlöcher stehen noch aus. Die RC-Bohrungen sollen im Laufe des Jahres fortgesetzt werden.Wir begrüßen 2025 als wichtiges Jahr, in dem unser Augenmerk auf zwei wichtige Projektfortschritte gerichtet ist: erstens die Durchführung und fortlaufende Erweiterung einer Ressourcenschätzung sowie zweitens die Einrichtung einer Pilotmine zum Konzeptnachweis und die Verarbeitung des dabei geförderten Materials, so CEO Brodie Sutherland. Die Bohrungen sind noch im Gange und wir rechnen mit den Ergebnissen der RC-Bohrungen und der Oberflächenexplorationsarbeiten im gesamten Erweiterungsgebiet Gran Pilar ab der zweiten Januarhälfte bis Februar. Die ersten Ergebnisse der Kernbohrungen erwarten wir Ende Februar/Anfang März. In der Zwischenzeit werden wir weiterhin auf den Betrieb einer Pilotmine hinarbeiten, mit dem Ziel, im dritten Quartal dieses Jahres eine Produktion zum Konzeptnachweis zu erreichen. Das Tocvan-Team wünscht allen ein glückliches und gesundes Jahr 2025. Angesichts der spannenden Entwicklungen sind wir zuversichtlich, dass Tocvan und seinen Aktionären ein großartiges Jahr bevorsteht.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/77995/2025-01-08_Tocvan_DE_PRcom.001.jpegTafel 1. Foto des Beginns der Kernbohrungen auf dem Gold-Silber-Projekt Gran Pilar in Sonora (Mexiko).- Zu den Höhepunkten der RC-Bohrungen 2024 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):o 42,7m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 3,1m mit 10,9 g/t Auo 56,4m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 3,1m mit 14,7 g/t Auo 16,8m mit 0,8 g/t Au und 19 g/t Ag- Zu den Höhepunkten der Phase-III-Diamant-Bohrungen 2022 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):o 116,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ago 108,9 m mit 0,8 g/t Au, einschließlich 9,4 m mit 7,6 g/t Au und 5 g/t Ago 63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, einschließlich 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag- Zu den Höhepunkten der Phase-II-RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):o 39,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 14,6 g/t Auo 47,7 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 3 m mit 5,6 g/t Au und 22 g/t Ago 29 m mit 0,7 g/t Auo 35,1 m mit 0,7 g/t Au- Zu den Höhepunkten der Phase-I-RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):o 94,6 m mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ago 41,2 m mit 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 6,0 g/t Au und 12 g/t Ago 24,4 m mit 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag- Zu den Höhepunkten der historischen Kern- und RC-Bohrungen über 15.000 m gehören:o 61,0 m mit 0,8 g/t Auo 21,0 m mit 38,3 g/t Au und 38 g/t Ago 13,0 m mit 9,6 g/t Auo 9,0 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t AgZusammenfassung der Massenprobe bei Pilar:- Goldausbeute von 62 % nach 46-tägiger Laugungsperiode erzielt- Erzgehalt von 1,9 g/t Au und 7 g/t Ag berechnet; extrahierter Gehalt von 1,2 g/t Au und 3 g/t Ag berechnet- Die Massenprobe enthielt nur die grobe Fraktion des Materials (+3/4 bis +1/8)- Die feine Fraktion (-1/8) deutet auf eine schnelle Ausbeute mit Rührlaugung hino Bottle-Roll-Rührlaugungstests lieferten eine schnelle und hohe Ausbeute: Ausbeute von 80 % Gold und 94 % Silber nach nur 24 Stunden VerweildauerZusätzliche metallurgische Untersuchungen:- Ergebnisse der Gravitationsgewinnung mit Rührlaugung von fünf Mischproben liegen voro Gewinnung von 95 bis 99 % Goldo Gewinnung von 73 bis 97 % Silbero Beinhaltet Gewinnung von 99 % Au und 73 % Ag von Bohrkern-Mischprobe aus Tiefe von 120 mDa das Management vom Potenzial des Projekts überzeugt ist, beschreibt das Unternehmen zurzeit eine Genehmigungs- und Betriebsstrategie für eine Pilotanlage bei Pilar. Die Anlage würde ein solides Testabbauszenario untermauern, das bis zu 50.000 Tonnen Material verarbeiten soll. Der Zeitplan und das Budget werden zurzeit vorbereitet mit dem Ziel, die Erschließung Anfang 2025 voranzutreiben. Da die Goldpreise ein Allzeithoch erreicht haben, ist das Unternehmen der Auffassung, dass der Vor-Ort-Testabbau wichtige wirtschaftliche Parameter liefern und das Mineralpotenzial des Gebiets verdeutlichen wird. Im Jahr 2023 entnahm das Unternehmen eine Massenprobe außerhalb des Standortes, die wichtige Daten lieferte, die das Potenzial zur Gewinnung von Gold und Silber durch eine Vielzahl von Methoden, einschließlich Haufenlaugung, Schwerkraft und Rührlaugung, verdeutlichten (für weitere Details siehe Pressemitteilung vom 22. August 2023).Die in einem fortgeschrittenen Stadium befindlichen Gold-Silber-Projekte von Tocvan liegen in Sonora, einem bergbaufreundlichen Rechtsgebiet in Mexiko. Durch laufende Explorationsprogramme erschließt das Unternehmen das hohe Potenzial seines Gold-Silber-Projekts Gran Pilar, an dem es 100 % der Anteile an einer höffigen Fläche von über 21 Quadratkilometern sowie einen Mehrheitsanteil (51 %) an einem Gebiet von einem Quadratkilometer hält, wobei die restlichen Anteile im Besitz von Colibri Resources stehen. Das Unternehmen verfügt auch über sämtliche Rechte und Anteile am Gold-Silber-Projekt Picacho im Trend Caborca im Norden Sonoras, einem Trend, in dem einige der größten Goldlagerstätten der Region angesiedelt sind. Nach Einschätzung des Managements bieten beide Projekte eine hervorragende Gelegenheit zur Steigerung des Unternehmenswertes.Es befinden sich 51 Millionen Aktien von Tocvan im Umlauf.Brodie A. Es befinden sich 51 Millionen Aktien von Tocvan im Umlauf. 