First Majestic produziert 5,7 Mio. oz AgÄq im 4. Quartal 2024

4. Quartal 4. Quartal Veränderung 3. Quartal Veränderung

2024 2023 im Jahresvergleich Konsolidierte Produktionsergebnisse 2024 zum

Vorquartal

745.124 652.731 14% Verarbeitetes Erz/Mahlgut Tonnen 678.397 10%

5.713.289 6.640.550 (14)% Gesamtproduktion (Unzen Silberäquivalent) 5.490.416 4%

2.353.865 2.612.416 (10)% Silberproduktion (Unzen) 1.967.574 20%

39.506 46.585 (15)% Goldproduktion (Unzen) 41.761 (5)%

Mine Aufberei-tetes Tonnen pro Ag Gehalt (g/t)Au Gehalt Ag Ausbeute Au Ausbeute Ag Oz produziert Au Oz AgÄq Oz

Erz Tag (g/t) produziert Produziert

Santa Elena 271.783 2.987 67 3,26 69% 96% 406.009 27.216 2.719.702

San Dimas 219.388 2.411 195 1,88 87% 93% 1.191.893 12.264 2.235.407

La Encantada 253.953 2.791 126 0,00 73% 90% 755.963 26 758.181

Vancouver, 8. Januar 2025 - First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FWB: FMV) (das Unternehmen oder First Majestic) gibt bekannt, dass die Gesamtproduktion aus seinen drei untertägigen Produktionsbetrieben in Mexiko - der Silber-Gold-Mine Santa Elena, der Silber-Gold-Mine Dimas, und der Silbermine La Encantada - im vierten Quartal 2024 einen Wert von 5,7 Millionen Unzen Silberäquivalent (AgÄq), bestehend aus 2,4 Millionen Unzen Silber und 39.506 Unzen Gold, erreichte. Die Gesamtproduktion für das gesamte Jahr 2024 belief sich auf 21,7 Millionen Unzen AgÄq und entsprach damit der revidierten Prognose des Unternehmens für 2024 von 21,4 bis 22,6 Millionen Unzen AgÄq. Die Gesamtproduktion für 2024 bestand aus 8,4 Millionen Unzen Silber und 156.542 Unzen Gold. Die geprüften Finanzergebnisse des Unternehmens für das vierte Quartal 2024 werden voraussichtlich am Donnerstag, dem 20. Februar 2025, veröffentlicht.- Gesamtproduktion von Silberäquivalent um 4 % gestiegen: Das Unternehmen produzierte im 4. Quartal 2024 5,7 Millionen Unzen Silberäquivalent (AgÄq), was einem Anstieg um 4 % gegenüber den 5,5 Millionen Unzen AgÄq im vorangegangenen Quartal entspricht, der auf einen Anstieg der konsolidierten Silberproduktion um 20 % zurückzuführen ist, wobei in allen drei laufenden Minen Verbesserungen erzielt wurden.- Gesamt-Silberproduktion im Quartalsvergleich um 20 % gestiegen: Das Unternehmen produzierte im 4. Quartal 2024 2,4 Millionen Unzen Silber, was einem Anstieg um 20 % gegenüber den 2,0 Millionen Unzen Silber im vorangegangenen Quartal entspricht. Die Silberproduktion stieg bei La Encantada um 39 %, bei San Dimas um 14 % und bei Santa Elena um 8 %, was auf gezielte betriebliche Verbesserungen bei jeder Mine zurückzuführen ist.- Höchste vierteljährliche Produktion seit dem 2. Quartal 2023 bei La Encantada: Die Silbermine La Encantada produzierte im 4. Quartal 2024 755.963 Unzen Silber, die höchste Quartalsproduktion seit dem 2. Quartal 2023, da der Betrieb nach der Erholung der Wasserstände wieder zu historischen Produktionsraten zurückkehrt.- Fortgesetztes aktives Explorationsprogramm: Das Unternehmen brachte im 4. Quartal in seinen Minen in Mexiko und in seiner Goldmine Jerritt Canyon in Nevada, USA, Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 49.183 Meter (m) nieder. Während des Quartals waren 28 Bohrgeräte im Einsatz, darunter 12 Bohrgeräte bei San Dimas, 10 Bohrgeräte bei Santa Elena, drei bei Jerritt Canyon und drei Bohrgeräte bei La Encantada.- Sicherheitsleistung: Im 4. Quartal 2024 lag die konsolidierte Häufigkeitsrate meldepflichtiger Unfälle (Total Reportable Incident Frequency Rate/TRIFR) bei 0,53 und damit deutlich unter dem für 2024 angestrebten KPI von <0,90, was einer Verbesserung von 48 % gegenüber den Ergebnissen von 2023 entspricht. Die Häufigkeit von Unfällen mit Ausfallzeiten (Lost Time Incident Frequency Rate/LTIFR) lag bei 0,10 und damit ebenfalls unter dem für 2024 angestrebten KPI von <0,30, was einer Verbesserung um 70 % gegenüber den Ergebnissen von 2023 entspricht. Die starken TRIFR- und LTIFR-Ergebnisse für 2024 stellen einen neuen Rekord dar und bedeuten für das Unternehmen einen Spitzenwert in Sachen Sicherheit.- Rekordproduktion bei Santa Elena: Santa Elena produzierte im Jahr 2024 einen neuen Jahresrekord von 10,3 Millionen Unzen AgÄq, was einer Steigerung um 7 % im Vergleich zu 2023 (9,6 Millionen Unzen AgÄq) entspricht. Die fortgesetzte Optimierung des Doppelkreislaufs und des Druckfilters führte zu höheren Gewinnungsraten und einem höheren Anlagendurchsatz von etwa 3.200 Tonnen pro Tag bis Ende 2024.- Hochgradige Gold- und Silberentdeckung: Das Unternehmen meldete die Entdeckung eines neuen, hochgradigen Gold- und Silbergangsystems - des Systems Navidad - im Konzessionsgebiet Santa Elena (siehe Pressemitteilung vom 30. Juli 2024). Die neue Entdeckung wurde in der Nähe der zu 100 % unternehmenseigenen und derzeit produzierenden Mine Ermitaño gemacht. First Majestic konzentriert seine Explorationsbemühungen bei Santa Elena auf Navidad, um dieses neue Gangsystem weiter abzugrenzen.- Umstellung auf Flüssigerdgas (LNG) in San Dimas: Als Teil seiner laufenden Initiativen zur Kosten- und Kohlendioxidreduzierung ersetzt First Majestic die Dieselgeneratoren, die für die Notstromversorgung in San Dimas verwendet werden, durch LNG-Einheiten. Es wird erwartet, dass die LNG-Generatoren die Kohlendioxidemissionen um bis zu 25 % reduzieren und gleichzeitig Kosteneinsparungen erzielen, wenn Notstrom benötigt wird.- Inbetriebnahme und Start von First Mint: First Mint, LLC, die zu 100 % unternehmenseigene und operativ betriebene Münzprägeanstalt in Nevada, USA, feierte im September 2024 ihre große Eröffnung. Die Inbetriebnahme und der Verkauf von Silberbarren begannen im März 2024, und bei der Einweihung im September wurden die bisherigen Fortschritte der Münzanstalt bei der Implementierung innovativer Produktions- und Abwicklungsprozesse in der hochmodernen Anlage gefeiert. Die Münzprägeanstalt hat mehrere neue Anlagen in Betrieb genommen, darunter Münzpressen und Laser für die Münzherstellung im Jahr 2024, und ist auf dem besten Weg, die ISO 9001-Zertifizierung zu erhalten. First Mint ermöglicht es First Majestic, einen wesentlich größeren Anteil seiner Silberproduktion direkt an die Verbraucher zu verkaufen und bietet Produktionskapazitäten für die Nachfrage Dritter. Weitere Informationen finden Sie unter www.firstmint.com.- Übernahme von Gatos Silver Inc. (Gatos): Am 5. September 2024 gab das Unternehmen bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb aller emittierten und ausstehenden Stammaktien von Gatos im Rahmen einer Fusion nach Delaware-Recht abgeschlossen hat. Der Abschluss der Fusion wird für Anfang 2025 erwartet, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen. Die Fusionsvereinbarung wurde vom Board of Directors von First Majestic und Gatos jeweils einstimmig genehmigt, im Falle von Gatos auf einstimmige Empfehlung eines Sonderausschusses unabhängiger Direktoren von Gatos.First Majestic lieferte im Jahr 2024 eine robuste und sichere Produktion, sagte Keith Neumeyer, President & CEO. Unser Team hat die Produktion und die betriebliche Disziplin von Quartal zu Quartal verbessert und das Jahr mit 21,7 Millionen Unzen Silberäquivalent abgeschlossen, womit wir unsere revidierte Jahresproduktionsprognose erfüllt haben. Santa Elena ist nach wie vor der Lichtblick in unserem Portfolio und produzierte in diesem Jahr mehr als 10 Millionen Unzen Silberäquivalent, was einen bedeutenden Meilenstein in der Geschichte dieses Bezirks darstellt. Unsere Bemühungen, die Wasserprobleme bei La Encantada zu entschärfen, haben sich im vierten Quartal ausgezahlt, sodass wir bei diesem Betrieb mit einem Anstieg der Silberproduktion um 39 % im Vergleich zum dritten Quartal zu historischen Produktionsniveaus zurückkehren konnten. Der Betrieb bei San Dimas zeigt stetige Verbesserungen und wir sind weiterhin zuversichtlich, was die Zukunft dieses Bezirks betrifft.- Bestimmte angezeigte Beträge könnten aufgrund von Rundungsdifferenzen nicht genau dem Gesamtbetrag entsprechen.- Das bei der Berechnung der Silberäquivalentunzen verwendete Ag-Au-Verhältnis betrug 85:1- Santa Elena produzierte 2.719.702 Unzen AgÄq, 1 % mehr als im Vorquartal, bestehend aus 406.009 Unzen Silber und 27.216 Unzen Gold. Die Silberproduktion stieg im Vergleich zum Vorquartal um 8 %, während die Goldproduktion weitgehend unverändert blieb.- Die Aufbereitungsanlage verarbeitete insgesamt 271.783 Tonnen Erz, was leicht über der Menge des Vorquartals liegt, wobei der durchschnittliche Silber- und Goldgehalt mit 67 g/t bzw. 3,26 g/t relativ konstant blieb.- Die Silber- und Goldgewinnungsraten lagen im Quartal bei durchschnittlich 69 % bzw. 96 %, verglichen mit 67 % bzw. 94 % im vorangegangenen Quartal.- Im Laufe des Quartals brachten 10 Bohrgeräte, bestehend aus acht Übertage- und zwei Untertage-Bohrgeräten, Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 18.014 m im Konzessionsgebiet nieder.- San Dimas produzierte in diesem Quartal 2.235.407 Unzen AgÄq, bestehend aus 1.191.893 Unzen Silber und 12.264 Unzen Gold. Im Vergleich zum Vorquartal stieg die Silberproduktion um 14 %, während die Goldproduktion um 3 % zurückging. Der Anstieg der Silberproduktion ist auf einen Anstieg der aufbereiteten Erztonnage und höhere Silbergehalte zurückzuführen. Der Rückgang der Goldproduktion ist auf einen niedrigeren Goldgehalt und eine geringere Goldgewinnungsrate zurückzuführen.- Die Aufbereitungsanlage verarbeitete insgesamt 219.388 Tonnen Erz, eine Steigerung von 12 % im Vergleich zum Vorquartal, mit durchschnittlichen Silber- und Goldgehalten von 195 g/t bzw. 1,88 g/t, verglichen mit 188 g/t und 2,12 g/t im dritten Quartal.- Die Gewinnungsraten von Silber und Gold lagen im Quartal bei durchschnittlich 87 % bzw. 93 %, gegenüber 89 % bzw. 95 % im vorangegangenen Quartal.- Die Gebiete West Block, Central Block und Sinaloa Graben trugen etwa 25 %, 49 % bzw. 26 % zur Gesamtproduktion im Quartal bei.- Im Laufe des Quartals brachten insgesamt 12 Bohrgeräte, davon drei über Tage und neun unter Tage, Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 26.954 m im Konzessionsgebiet nieder.- Im Laufe des Quartals produzierte La Encantada 755.963 Unzen Silber, was einem deutlichen Anstieg um 39 % gegenüber dem Vorquartal entspricht, da sich die aufbereitete Erztonnage, die Silbergehalte und die Silbergewinnungsraten mit der Rückkehr zum normalen Betrieb nach der Erholung der Wasserstände verbesserten.- Die Aufbereitungsanlage verarbeitete insgesamt 253.953 Tonnen Erz, was einem Anstieg von 14 % gegenüber dem Vorquartal entspricht, mit einem durchschnittlichen Silbergehalt von 126 g/t, verglichen mit 110 g/t im 3. Quartal.- Die Silbergewinnungsrate lag im Quartal bei 73 %, gegenüber 69 % im Vorquartal.- Im Laufe des Quartals wurden mit insgesamt drei Bohrgeräten, zwei Übertage- und einem Untertage-Bohrgerät, Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 3.044 m im Konzessionsgebiet niedergebracht.Das Unternehmen plant die Veröffentlichung der geprüften Finanzergebnisse für das Jahr 2024 sowie die Bekanntgabe der Dividendenausschüttung für das vierte Quartal und der Stichtage für die Eintragung und Auszahlung an die Aktionäre am 20. Februar 2025.First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt derzeit die Silber-/Goldmine San Dimas, die Silber-/Goldmine Santa Elena und die Silbermine La Encantada sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsanlagen, einschließlich des Goldprojekts Jerritt Canyon im Nordosten von Nevada.First Majestic ist stolz darauf, einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com, zu den niedrigsten verfügbaren Prämien erworben werden.Am 5. September 2024 gaben First Majestic und Gatos Silver, Inc. bekannt, dass sie eine endgültige Fusionsvereinbarung getroffen haben, gemäß der First Majestic alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Gatos Silver erwerben wird. Weitere Informationen zur geplanten Transaktion finden Sie auf der Website des Unternehmens.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@firstmajestic.com, besuchen Sie unsere Website unter www.firstmajestic.com oder rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer 1.866.529.2807 an.gezeichnetKeith Neumeyer, President & CEOVorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen, Geschäftsaussichten oder -chancen des Unternehmens, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht ermittelbaren Beträgen und Annahmen des Managements beruhen, die wiederum auf der Erfahrung und Wahrnehmung des Managements in Bezug auf historische Trends, aktuelle Bedingungen und erwartete zukünftige Entwicklungen basieren. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: den Zeitplan für die Veröffentlichung der geprüften Finanzergebnisse des Unternehmens für das Jahr 2024; den Zeitplan für die Pressemitteilung zur Dividendenausschüttung des Unternehmens für das vierte Quartal und die Stichtage für die Eintragung und Auszahlung der Aktionäre im Zusammenhang mit dieser Dividendenausschüttung; und den Zeitplan für den Abschluss der Übernahme von Gatos Silver. Die Annahmen können sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen abweichen. Die Zielvorgaben können daher nicht garantiert werden. Die Anleger werden dementsprechend ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf die Vorgaben und zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da es keine Garantie dafür gibt, dass die Pläne, Annahmen oder Erwartungen, auf die sich diese stützen, eintreten werden. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Aussagen über nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven und Mineralressourcenschätzungen können ebenfalls als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden, sofern sie Schätzungen der Mineralisierung beinhalten, die bei der Erschließung des Konzessionsgebiets angetroffen werden, und im Falle von nachgewiesene und angedeutete Mineralressourcen oder nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven spiegeln solche Aussagen die Schlussfolgerung wider, die auf bestimmten Annahmen beruht, dass die Minerallagerstätte wirtschaftlich ausgebeutet werden kann. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele bzw. zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder betreffen (oft, aber nicht immer, unter Gebrauch von Wörtern oder Begriffen wie suchen, rechnen mit, planen, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, vorhersagen, prognostizieren, Potenzial, Ziel, beabsichtigen, könnten, dürften, sollten, glauben und ähnliche Ausdrücke), sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.Die aktuellen Ergebnisse können von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem: die Dauer und die Auswirkungen des Coronavirus und von COVID-19 sowie aller anderen Pandemien auf unsere Operationen und Mitarbeiter sowie die Auswirkungen auf die globale Wirtschaft und Gesellschaft; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, einschließlich Inflationsrisiken; tatsächliche Ergebnisse von Explorationstätigkeiten; Schlussfolgerungen aus wirtschaftlichen Bewertungen; Änderungen der Projektparameter im Zuge der Verfeinerung von Plänen; Rohstoffpreise; Schwankungen der Erzreserven, -gehalte oder -gewinnungsraten; die tatsächliche Leistung von Anlagen, Ausrüstungen oder Prozessen im Vergleich zu den Spezifikationen und Erwartungen; Unfälle; Arbeitsbeziehungen; Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften; Änderungen in nationalen oder lokalen Regierungen; Änderungen der geltenden Gesetzgebung oder deren Anwendung; Verzögerungen bei der Einholung von Genehmigungen, der Sicherung von Finanzierungen oder bei der Fertigstellung von Erschließungs- oder Bautätigkeiten; Wechselkursschwankungen; zusätzlicher Kapitalbedarf; staatliche Regulierung; Umweltrisiken; Reklamationskosten; Ergebnisse von anhängigen Rechtsstreitigkeiten; Einschränkungen des Versicherungsschutzes sowie jene Faktoren, die im Abschnitt Beschreibung der Geschäftstätigkeit - Risikofaktoren im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, der bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca, und im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr, der bei der United States Securities and Exchange Commission auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar eingereicht wurde. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte daher kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!