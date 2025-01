Image Resources NL: Update zum Atlas Projekt

Image Resources gab heute ein Update zum aktuellen Entwicklungsstand für das neue ATLAS-Mineralsandprojekt heraus: Link Laut der heutigen Pressemeldung verlaufen die Arbeiten für die Inbetriebnahme und die erste Produktion planmäßig. Durch das Buschfeuer Ende November hat das Unternehmen nur eine Woche verloren und die Unternehmensführung bestätigte heute, dass man bis Ende März 2025 mit der Inbetriebnahme und der ersten HMC-Produktion rechne.Geschäftsführer und CEO Patrick Mutz kommentierte:"Trotz des Verlusts von fast einer Woche Bauzeit aufgrund der Evakuierung der Baustelle während des Buschfeuers im November sind wir weiterhin optimistisch, unser Ziel der ersten HMC-Produktion bei Atlas vor Ende des ersten Quartals 2025 zu erreichen.Obwohl sich der Bau von Atlas aufgrund von Verzögerungen bei der Erteilung von Genehmigungen um mehr als 12 Monate verzögert hat, halten wir an unserer Zusage fest, dass die Kapitalkosten für Atlas größtenteils aus den Barreserven von Boonanarring selbst finanziert werden sollen.Um jedoch einen ausreichenden Bargeldpuffer für die Zukunft aufrechtzuerhalten, haben wir die Inanspruchnahme von Betriebskapitalmitteln aus der HMC-Vorauszahlungsfazilität in Höhe von 20 Mio. US$ veranlasst, die durch unseren Abnahmepartner Natfort arrangiert wurde. Die Inanspruchnahme der Betriebskapitalfazilität stellt die Finanzierung bereit, die notwendig ist, um die ersten Einnahmen bei Atlas zu erzielen, was voraussichtlich Anfang des zweiten Quartals 2025 der Fall sein wird." Image Resources hat mittlerweile 15 Millionen USD aus dieser Fazilität abgerufen und die restlichen fünf Millionen USD werden voraussichtlich mit Abschluss des Baus ausbezahlt.Um das Risiko eines einzigen Geldgebers zu reduzieren, hat Image die 20 Millionen USD nun auf zwei Finanziers aufgeteilt.Nachfolgend ein Foto des Projektes vom 31.12.2024:In einigen Wochen sollte es losgehen und dann wird der Markt Image wieder als ein produzierendes Unternehmen mit Cash-Flow bewerten, nachdem die Produktion nun lange stillgestanden hat – was aber nicht Fehler des Unternehmers war.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.