Gold - Das Jahr könnte mit einer satten Korrektur starten

Seit Ende Oktober steckt der Goldpreis in einer sich dreiecksförmig zuspitzenden Seitwärtskorrektur, die auf der Unterseite noch durch eine kurzfristige Aufwärtstrendlinie gestützt wird. An dieser steigt der Kurs seit einem Zwischentief bei 2.577 USD Mitte Dezember schrittweise an und schiebt sich in einer schwachen, volatilen Erholung in Richtung der Kurshürde bei 2.685 USD. Der vorherige Kursrückgang, der Mitte Dezember bei 2.726 USD eingesetzt war, konnte dabei noch nicht neutralisiert werden.Im Prinzip könnte die Erholung seit dem Tief bei 2.577 USD bereits jetzt enden und müsste den Widerstand bei 2.685 USD nicht mehr erreichen. Dennoch sollte man einen Bruch der Supportzone um 2.610 USD abwarten, ehe man auf die Shortseite wechselt. Darunter könnte es allerdings sehr schnell zu einer kleinen Verkaufswelle bis 2.531 USD kommen, die das Dreieck nach unten auflöst. Unterhalb dieses früheren Rekordhochs dürfte sich die Korrekturphase seit dem Allzeithoch bis 2.483 USD ausdehnen.Kann der Goldpreis dagegen über 2.685 USD ansteigen, wäre das nächste Ziel der Erholung bei 2.705 USD zu finden. Erst über dieser Marke hätte die Käuferseite die Korrekturphase überwunden und könnte direkt Kurs auf 2.750 USD und das Rekordhoch bei 2.790 USD nehmen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)