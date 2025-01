Daten aus Europa zunehmend prekär

Der EUR eröffnet gegenüber dem USD bei 1,0308 (05:43 Uhr), nachdem der Tiefstkurs der letzten 24 Handelsstunden bei 1,0274 im europäischen Geschäft markiert wurde. Der USD stellt sich gegenüber dem JPY auf 157,88. In der Folge notiert EUR-JPY bei 162,75. EUR-CHF oszilliert bei 0,9392.An den Finanzmärkten dominiert weiter Orientierungssuche. Aktienmärkte zeigen sich fortgesetzt verunsichert. Rentenmärkte bleiben fragil. Der USD ist aktuell unterschwellig gefragt, jedoch weniger gefragt als Gold und Silber.Für die Verunsicherung gibt es Gründe. Trumps geopolitischen Vorstellungen (Kanada, Grönland, Panama) destabilisieren den ordnungspolitischen Rahmen der Welt. Damit destabilisieren sie auch den Rahmen der Weltwirtschaft (Aspekt Rechtssicherheit). Zudem bleibt seine angekündigteZollpolitik auf internationaler Ebene rechtswidrig. Gestern brachte er das Thema der Ausrufung des Wirtschaftsnotstands ins Spiel, um darüber in den USA rechtskonform Zölle per Dekret zu verfügen. Das Argument ist bei mehr als 2,5% Wachstum fadenscheinig.Die Daten aus Europa sind prekär. Der Economic Sentiment Index (Eurozone) brach ein. Die Daten aus der deutschen Chemieindustrie sind ernüchternd. Der deutsche Auftragseingang brach weg.Die deutschen Einzelhandelsumsätze verzeichneten im Monatsvergleich eine herbe Enttäuschung. Ohne massive Kehrtwende der deutschen und europäischen Politik in Richtung massiver Verbesserung der Standortbedingungen sieht es sehr dunkel aus.Aktienmärkte: Late Dax +0,27%. EuroStoxx 50 -0,04%, S&P 500 +0,10%, Dow Jones +0,20%, US Tech 100 +0,04%. Aktienmärkte in Fernost Stand 06:10 Uhr: Nikkei (Japan) -1,29%, CSI 300 (China) +0,04%, Hangseng (Hongkong) +0,04%, Sensex (Indien) -0,27% und Kospi (Südkorea) -0,04%. Rentenmärkte: Die 10-jährige Bundesanleihe rentiert heute früh mit 2,52% (Vortag 2,49%), während die 10-jährige US-Staatsanleihe eine Rendite in Höhe von 4,67% (Vortag 4,69%) abwirft.Devisenmärkte: Der EUR (-0,0042) gab gegenüber dem USD nach. Trumps Äußerungen zur Zollpolitik (Wirtschaftsnotlage, Zölle auf Dekretbasis) wirkten sich pro USD aus. Gold (+13,50 USD) und Silber (+0,13 USD) legten gegenüber dem USD zu.Bitcoin notiert aktuell gegenüber dem USD bei 94.310 (06:15 Uhr) Gegenüber gestern ergibt sich ein Rückgang um weitere 1.990 USD.Die Stimmung in der Chemieindustrie bleibt angesichts des niedrigsten Auftragsbestands seit rund 15 Jahren laut IFO-Barometer weiter eingetrübt.Das Barometer für das Geschäftsklima stieg im Dezember um 1,5 auf -11,4 Zählern. Es bleibt tief im negativen Bereich. Die aktuelle Geschäftslage wurde negativer bewertet, während sich die Erwartungen für die kommenden Monate besserten. Die Lage der Chemieunternehmen bliebe zum Jahreswechsel insgesamt angespannt, so die IFO-Branchenexpertin Wolf.Kommentar: Wir freuen uns über jede positive Zuckung bei statistischen Daten. Bei aller Freude über die leicht positive Tendenz des Gesamtindex dominiert eine Reserviertheit. Das Indexniveau bleibt prekär. Hier teile ich die Meinung des IFO-Instituts. Was mich noch stärker besorgt ist die Tatsache, dass nicht die aktuelle Lage, sondern Hoffnungswerte den Gesamtindex leicht positiv beeinflussten. Die Erfahrung der letzten Jahre sagt uns, dass Hoffnungswerte keine Substanz hatten.