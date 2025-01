Alain Corbani: Gold auf dem Weg zu 3.000 US-Dollar im Jahr 2025

In einem Interview mit Investing News Network gab Alain Corbani, Leiter der Bergbauabteilung von Montbleu Finance und Manager des Global Gold and Precious Fund, einen Rückblick auf die Entwicklung des Goldpreises im Jahr 2024 und einen Ausblick auf das Jahr 2025.Sein Preisziel für das kommende Jahr liegt bei 3.000 US-Dollar pro Unze, wobei er die Zinsentwicklung in den USA als wichtigsten Faktor sieht, den es zu beobachten gilt. "Das Bild ist für uns ziemlich klar – es gibt keine Hindernisse, um dieses Ziel zu erreichen. Es ist nur eine Frage der Zeit". Für Silber erwartet er noch mehr Volatilität als sonst.Corbani äußerte sich auch zu den Goldaktien und erklärte, warum diese noch nicht auf breiter Front gestiegen sind. "Der Sektor hat sich nicht homogen entwickelt – im Gegenteil. Er entwickelt sich nur am Ende, auf dem Höhepunkt eines Zyklus, homogen", erklärte er im Interview. "Für diejenigen, die nicht wissen, wo wir stehen, kann ich jetzt schon sagen: Wir sind nicht auf dem Höhepunkt des Zyklus – wir sind weit davon entfernt."© Redaktion GoldSeiten.de