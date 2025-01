EMX Royalty Corp.: Aktuelle finanzielle Entwicklungen

Vancouver, 9. Januar 2025 - EMX Royalty Corp. (das Unternehmen oder EMX) (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen das Jahr mit rund 27 Millionen $ an Barmitteln und Barmitteläquivalenten sowie 35 Millionen $ an langfristigen Schulden, die im Juli 2029 im Rahmen einer Vereinbarung mit Franco Nevada Corporation fällig werden, beendet hat. Die Bilanz des Unternehmens wurde durch mehrere Transaktionen gestärkt, die vor dem Ende des Dezemberquartals abgeschlossen wurden (siehe unten).Verkauf von Aktien an Ensero Holdings Inc (Ensero) - Ensero kaufte unseren gesamten Bestand an Stamm- und Vorzugsaktienbeteiligungen an Ensero für etwa 5,6 Millionen $ zurück. Das Unternehmen investierte im Jahr 2020 etwa 3,8 Millionen $ in Ensero und hat seit der Investition Dividenden im Gesamtwert von etwa 1,0 Millionen $ erhalten. Das Unternehmen hat zum 31. Dezember 2024 seine gesamte Beteiligung an Ensero verkauft.Vorzeitige Konzessionsgebietszahlung für das Royalty-Konzessionsgebiet Berenguela in Peru - Das Unternehmen erhielt von Aftermath Silver Ltd. (Aftermath) eine vorzeitige Konzessionsgebietszahlung in Höhe von 2,9 Millionen $. Aftermath muss eine letzte Zahlung in Höhe von 3,25 Millionen $ leisten, die im November 2026 fällig ist. Das Unternehmen hat eine gleitende Net Smelter Return-Royalty (NSR) auf die gesamte Mineralproduktion des Projekts für die gesamte Lebensdauer der Mine, die mit der Erklärung der kommerziellen Produktion in Kraft tritt. Sie beinhaltet eine NSR-Royalty von 1,0 % auf die gesamte Mineralproduktion, wenn der Marktpreis für Silber bis einschließlich 25 US$ pro Unze beträgt, und eine NSR-Royalty von 1,25 % auf die gesamte Mineralproduktion, wenn der Marktpreis für Silber bei über 25 US$ pro Unze liegt und wenn der Marktpreis für Kupfer bei über 2 US$ pro Pfund liegt.Rückkauf von Royalties auf das Konzessionsgebiet Park Salyer in Arizona abgeschlossen - Das Unternehmen hat von Arizona Sonoran Copper Company Inc. (Arizona Sonoran) 500.000 $ aus dem Rückkauf einer NSR-Royalty von 1,0 % auf das Konzessionsgebiet Park Salyer erhalten, das Teil des Konzessionsgebiets Cactus von Arizona Sonoran ist. Durch den Rückkauf durch Arizona Sonoran wird die NSR-Royalty des Unternehmens auf das Konzessionsgebiet Park Salyer von 1,5 % auf 0,5 % gesenkt. Die verbleibende Royalty ist nicht gedeckelt und kann nicht weiter reduziert werden. EMX Royalty Corp. ist ein Royalty-Unternehmen für Edel- und Basismetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel EMX notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.David M. Cole, President und CEOTel: (303) 973-8585Dave@EMXroyalty.comIsabel Belger, Investor RelationsTel: +49 178 4909039IBelger@EMXroyalty.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den derzeitigen Erwartungen und Schätzungen des Unternehmens hinsichtlich der zukünftigen Ergebnisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können auch Aussagen zu den wahrgenommenen Vorteilen der Konzessionsgebiete, zu den Explorationsergebnissen und zu den Budgetierungen, zu den Schätzungen der Mineralreserve und -ressource, zu Arbeitsprogrammen, zu Kapitalausgaben, zur zeitlichen Planung, zu strategischen Plänen, zu Marktpreisen für Edel- und Basismetalle bzw. andere Aussagen, die sich nicht auf Tatsachen beziehen, beinhalten. Im Zusammenhang mit dieser Pressemeldung sollen Worte wie schätzen, beabsichtigen, erwarten, werden, glauben, Potenzial und ähnliche Ausdrücke auf zukunftsgerichtete Aussagen hinweisen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit keine Gewähr für die zukünftige Betriebstätigkeit und Finanzsituation des Unternehmens darstellen. Sie sind von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren abhängig, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungsdaten, Prognosen oder Chancen des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt bzw. indirekt erwähnt wurden. Zu diesen Risiken, Unsicherheiten und Faktoren zählen möglicherweise auch die Nichtverfügbarkeit von finanziellen Mitteln, die Nichtauffindung von wirtschaftlich rentablen Mineralreserven, Schwankungen im Marktwert von Waren, Schwierigkeiten beim Erhalt von Genehmigungen für die Erschließung von Mineralprojekten, die Erhöhung der Kosten für die Erfüllung der behördlichen Auflagen, Erwartungen in Bezug auf die Projektfinanzierung durch Joint Venture-Partner und andere Faktoren.Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese lediglich unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung bzw. einen in der Meldung gesondert angeführten Zeitpunkt getätigt wurden. Aufgrund von Risiken und Unsicherheiten, zu denen auch die in dieser Pressemeldung erwähnten Risiken und Unsicherheiten zählen, sowie anderen Risikofaktoren und zukunftsgerichteten Aussagen, die im Lagebericht (Managements Discussions and Analysis, MD&A) für das am 30. September 2024 endende Quartal und in dem zuletzt eingereichten Annual Information Form (AIF) für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr angeführt sind, können die tatsächlichen Ereignisse unter Umständen wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Weitere Informationen über das Unternehmen - einschließlich MD&A, AIF und Finanzberichte des Unternehmens - sind auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) erhältlich.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!