Gold- & Silberpreisprognose für 2025 (Teil 2/2)

Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um Sie daran zu erinnern, dass die Fed und der "Markt" mit ihren Zinsprognosen fast immer falsch liegen. Daher werden diese Experten wahrscheinlich auch für 2025 falsch liegen.Ich nehme an, Sie ahnen, worauf ich hinaus will. Zu Beginn des Jahres prognostizieren die Experten stabile bis höhere Zinssätze und damit einhergehend einen höheren US-Dollar. Sie rechnen auch mit einer starken US-Wirtschaft und einer Verlangsamung der Defizitausgaben der USA. Meiner Ansicht nach liegen diese "Experten" alle falsch.Stattdessen werden eine nachweisliche Abschwächung der US-Wirtschaft und eine mögliche/wahrscheinliche Liquiditätskrise zu Zinssenkungen der Fed führen, die früher als der derzeitige Konsens im Juni beginnen werden, und diese Zinssenkungen werden stärker ausfallen als erwartet, vielleicht bis zu 150 Basispunkte oder mehr bis zum Jahresende. Seien Sie außerdem nicht überrascht, wenn die Fed offen über die Möglichkeit eines neuen QE-Programms zur Steuerung der Renditekurve bis Dezember 2025 diskutiert. Diesen Weg hat sie schon einmal beschritten, um die Staatsdefizite zu steuern. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie es wieder versuchen.Wenn ich richtig liege, wird all dies dazu beitragen, den US-Dollar-Index im Laufe des Jahres zu senken und die Bedingungen für eine Rally der COMEX-Edelmetalle zu schaffen. Als das Jahr 2024 zu Ende ging, legte der Dollar-Index allein im vierten Quartal um über 8% zu. Allerdings haben wir diesen Film schon einmal gesehen - 2016. Damals, als Trump zum ersten Mal gewählt wurde, erlebten wir eine sehr ähnliche Rally im vierten Quartal. Doch was geschah dann? Ein Rückgang, da der neue Präsident einen schwächeren Dollar für Handelszwecke bevorzugte. Könnte sich das bald wiederholen?Wenn wir alles zusammennehmen und einen schwächeren Dollar, niedrigere Zinssätze und eine schwächere Wirtschaft mit der anhaltenden physischen Goldnachfrage der Zentralbanken kombinieren, haben wir das Rezept für ein weiteres Jahr mit starken Gewinnen vor uns. Wie stark? Beginnen wir mit Gold und der Geschichte der Kursgewinne seit der Großen Finanzkrise und dem Beginn der quantitativen Lockerung im Jahr 2009.In dieser Tabelle von Ronnie Stoeferle sehen Sie das Muster der Kursgewinne in allen wichtigen Fiatwährungen seit diesem entscheidenden Jahr. Die unten abgebildete Tabelle wurde vor einigen Wochen aktualisiert, aber sie ist ziemlich genau, was die Preisentwicklung bis 2024 und auch den kumulativen Durchschnitt angeht.