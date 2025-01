Palladium - Reif für eine Trendwende

Dem starken Kurseinbruch im Spätherbst folgte bei Palladium der Versuch einer Bodenbildung an der 920-USD-Marke, der letztlich aber Mitte Dezember mit einer weiteren kleinen Verkaufswelle beendet wurde. In den letzten Tagen setzte der Kurs unter das Zwischentief bei 920 USD und fiel bis 888 USD zurück. Dort startete zum Jahreswechsel allerdings eine Erholung, die bislang mehrfach an der Zone um 950 USD abgebremst wurde. Dieser bullische Druckaufbau könnte sich jetzt jedoch in einem weiteren Anstieg entladen.Im großen Bild besteht weiterhin die Chance, dass Palladium im letzten Teil des übergeordneten Abwärtstrends steckt und diesen in Kürze beendet. Ein Anstieg über 950 USD könnte dabei bereits zu einer Initialzündung werden und den Kurs bis an den Widerstand bei 993 USD antreiben. Über der Marke stünde sogar schon eine Kaufwelle bis 1.041 USD und später 1.083 USD an.Sollte der Erholungsversuch dagegen doch noch unterbrochen werden, käme es erst bei Kursen unter 888 USD zu einer deutlichen Ausweitung des Abwärtstrends. In diesem Fall stünde eine Verkaufswelle bis 837 USD an, ehe der nächste Trendwendeversuch starten dürfte.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)