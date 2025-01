First Phosphate: Akademische Forschungsberichte zur geologischen Charakterisierung der 3 Phosphatzonen bei Bégin-Lamarche

Saguenay, 10. Januar 2025 - First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) (CSE: PHOS) (OTC: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich, zwei Forschungsberichte der Queens University und der Université de Québec à Chicoutimi bekannt zu geben.Ziel dieser Berichte ist die Beschreibung und Auswertung der Mineralogie, Petrologie und Geochemie der Zonen Mountain, North und South der in Eruptivgestein (Anorthosit) lagernden Phosphatlagerstätte Bégin-Lamarche. Die Lagerstätte Bégin-Lamarche ist Teil der 1,14 Milliarden Jahre alten Lac-Saint-Jean-Anorthosit-(LSJA)-Abfolge in Québec, dem größten Anorthosit-Komplex der Welt. Im Folgenden Einzelheiten zu den beiden Studien:Characterization of First Phosphates Bégin-Lamarche Phosphate Deposit (Mountain Zone), Lac-Saint-Jean Anorthositic (LSJA) Suite, Quebec, Canada: Implications for Supplying Lithium Ferro (Iron) Phosphate (LFP) BatteriesDrs. Sandeep Banerjee, Sarah Dare, Peir K. PufahlDepartment of Geological Sciences and Geological Engineering, Queens UniversityDépartement des Sciences Appliquées/LabMaTer, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)6. Januar 2025https://firstphosphate.com/MountainZoneCharacterization of First Phosphates Bégin-Lamarche Phosphate Deposit (North and South Zone), Lac-Saint-Jean Anorthositic (LSJA) Suite, Quebec, Canada: Implications for Supplying Lithium Ferro (Iron) Phosphate (LFP) BatteriesDrs. Sandeep Banerjee, Sarah Dare, Peir K. PufahlDepartment of Geological Sciences and Geological Engineering, Queens UniversityDépartement des Sciences Appliquées/LabMaTer, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)6. Januar 2025https://firstphosphate.com/NorthSouthZoneDetails zu den Aktiva von First Phosphate in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in Quebec finden Sie unter: https://firstphosphate.com/projects/begin-lamarcheDetails zur Pilotanlage von First Phosphate für die Reinigung von vulkanischem Anorthosit in Quebec finden Sie unter: https://firstphosphate.com/projects/pilot-plantDetails zur Pilotanlage von First Phosphate für die Herstellung von PPA aus vulkanischem Phosphat in Quebec finden Sie unter: https://firstphosphate.com/projects/ppa-productionDetails zur Strategie von First Phosphate hinsichtlich der Schaffung einer vollständig integrierten LFP-Batterie-Lieferkette in Nordamerika, die auf der Errichtung eines LFP-Batterietals in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in Quebec basiert, finden Sie unter: https://firstphosphate.com/lfp-battery-strategyFirst Phosphate ist davon überzeugt, dass das vulkanische Anorthosit-Phosphatgestein von Quebec eine unerschlossene Quelle von hochreinem Phosphat ist, das potenziell abgebaut und in große Mengen an PPA umgewandelt werden kann, um den Bedarf Nordamerikas an LFP-Batterien zu decken.Das Unternehmen hat die Firma Emerging Markets Consulting, LLC (Emerging Markets) beauftragt, Investor Relations- und Kommunikationsdienstleistungen für das Unternehmen zu erbringen. Die Dienstleistungen umfassen die fortlaufende Beratung in Bezug auf das Engagement in den sozialen Medien, die Berichterstattung über die Stimmung in den sozialen Medien, die Berichterstattung über das soziale Engagement, die Verbreitung von Unternehmensvideos und Investor-Relations-Dienstleistungen. Der Vertrag mit Emerging Markets hat eine Laufzeit von 12 Monaten beginnend am 8. Januar 2025. Die Firma Emerging Markets hat ihren Sitz in Florida (USA) und kann unter der Rufnummer 321-206-6682 erreicht werden. Die Barvergütung für die Erbringung der Dienstleistungen beträgt 150.000 USD.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen über First Phosphate wurden von Gilles Laverdière, P.Geo, geprüft und genehmigt. Herr Laverdière ist Chief Geologist von First Phosphate und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure of Mineral Projects (NI 43-101). First Phosphate Corp. (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB: KD0) ist ein Mineralerschließungsunternehmen, das sich gänzlich der Gewinnung und Reinigung von Phosphat zur Herstellung von aktivem Kathodenmaterial für die Lithium-Eisen-Phosphat-(LFP)-Batterieindustrie verschrieben hat. First Phosphate hat sich verpflichtet, mit hohem Reinheitsgrad, auf verantwortungsvolle Art und Weise und mit voraussichtlich geringem CO2-Fußabdruck zu produzieren. First Phosphate plant, sich direkt vertikal von der Abbauquelle in die Lieferketten größerer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren, die aktives LFP-Kathodenmaterial in Batteriequalität benötigen, das aus einer beständigen und sicheren Lieferquelle stammt. First Phosphate ist der Besitzer und Entwickler des Konzessionsgebiets Bégin-Lamarche in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in der kanadischen Provinz Quebec, das aus seltenem Anorthosit-Phosphat-Eruptivgestein besteht, das im Allgemeinen hochreines Phosphatmaterial ohne störende Konzentrationen von schädlichen Elementen liefert.Bennett Kurtz, CFObennett@firstphosphate.comTel: +1 (416) 200-0657Investor Relations: investor@firstphosphate.comMedia Relations: media@firstphosphate.comWebseite: www.FirstPhosphate.comFolgen Sie First Phosphate:Twitter: https://twitter.com/FirstPhosphateLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/first-phosphateZukunftsgerichtete Informationen und Warnhinweise: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die als zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze betrachtet werden können. In einigen Fällen, aber nicht unbedingt in allen, können zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, zielt ab, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, eine Gelegenheit besteht, ist positioniert, schätzt identifiziert werden, beabsichtigt, geht davon aus, erwartet oder geht nicht davon aus oder glaubt oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, würden, werden oder werden ergriffen, eintreten oder erreicht werden und andere ähnliche Ausdrücke. Darüber hinaus sind Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu gehören unter anderem: die geplanten Explorations- und Produktionsaktivitäten des Unternehmens; die Konzessionsgebiete und die Zusammensetzung des gewonnenen Phosphats; die Pläne des Unternehmens für eine vertikale Integration in die nordamerikanischen Lieferketten; und das Potenzial für den Abbau und die Umwandlung von Anorthosit-Phosphat-Eruptivgestein aus Quebec in große Mengen von PPA, um den Bedarf Nordamerikas an LFP-Batterien zu decken.Diese Aussagen und andere zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen und Schätzungen, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen und vernünftig hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Sie beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf die verschiedenen Annahmen, die hierin und in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens dargelegt sind, einschließlich des Kurzprospekts vom 5. Juni 2024.Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Es kann nicht garantiert werden, dass eine Chance erfolgreich ist, wirtschaftlich tragfähig ist, rechtzeitig oder im Rahmen des Budgets abgeschlossen wird oder dem Unternehmen nennenswerte Einnahmen, Einsparungen bzw. Gewinne einbringt. Darüber hinaus werden dem Unternehmen bei der Verfolgung einer bestimmten Chance Kosten entstehen, die erheblich sein können. Diese Faktoren und Annahmen stellen keine vollständige Auflistung der Faktoren und Annahmen dar, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, und sollten, obwohl sie sorgfältig geprüft werden sollten, in Verbindung mit den Risikofaktoren betrachtet werden, die in den anderen Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen und amerikanischen Wertpapierbehörden eingereicht wurden, einschließlich und ohne Einschränkung des Abschnitts Risk Factors der Lagebericht (Management Discussion & Analysis) des Unternehmens vom 21. Oktober 2024 und des Jahresberichts auf Formblatt 20-F vom 8. Juli 2024, die auf SEDAR unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen oder Angaben angegebenen unterscheiden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!