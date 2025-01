Silberpreisprognose: 03./04. KW 2025

Silberpreis Prognose Tageschart - diese & nächste Woche (Chart: TradingView

• Update der Silberpreis-Prognose und Chartanalyse am am 11.01.25 bei 30,38 $Die Korrektur vom Zwischenhoch aus dem Mai konnte der Silberpreis Anfang August in einen neuen Bewegungszweig nach oben verwandeln, der vom Vorjahreshoch bei 34,86 $ nun Gewinnmitnahmen bis zurück an die 30er $-Marke zeigt.Der Silberpreis hat in der vergangenen Woche den Weg zurück über die steigende 200-Tage-Linie gefunden. Die Lunten der Tageskerzen deuten jedoch auf Angebotsüberhänge hin, die in Verbindung mit dem 50-Tage-Durchschnitt weitere Erholungen deckeln könnten. Ein Ausbruch hingegen würde das Ende der Korrekturphase bedeuten und deutliches Aufwärtspotential freisetzen.• Mögliche Wochenspanne: 29,40 $ bis 30,80 $ alternativ 30,20 $ bis 32,30 $• Nächste Widerstände: 30,65 $ = Vorwochenhoch | 32,51 $ = Mai-Hoch | 34,86 $ = Jahreshoch 2024• Wichtige Unterstützungen: 30,09 $ = Jahreshoch 2021 | 29,64 $ = November-Tief | 29,41 $ = Vorwochentief• GD20: 29,66 $ GD50: 30,48 $ GD200: 29,94 $In der vorliegenden Situation ringt der Kurs um eine Entscheidung an signifikanten Unterstützungsmarken im 30er $-Bereich. Die aktive Trendstruktur nach oben würde erst ein Bruch der Zone bei 26,40 $ beenden.Im Gegenzug müsste eine Erholung zurück über das Mai-Hoch eindeutig signalisieren, dass die Bullen wieder über genug Kontrolle verfügen, um den 37er $-Bereich anzulaufen.• Mögliche Wochenspanne: 28,30 $ bis 30,10 $ alternativ 31,10 $ bis 33,20 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)