Technische Marktanalyse vom 12.01.2025: Gold, Rohöl, Bitcoin/USD

Quelle: ProRealTime.com

Die Abwärtsbewegung Mitte Dezember hätte bis an die latente Unterstützungszone im Bereich von 2.500 USD führen können. Zur Jahreswende stellte sich aber bereits eine positive Stimmung ein, die bis heute angehalten hat. Bei knapp über 2.700 USD wurden im vergangenen Jahr zwei Spitzen ausgebildet die jetzt zum Widerstand werden können. Da die Indikatoren inzwischen im überkauften Bereich notieren, dürfte diese Marke zunächst einen Haltepunkt darstellen. Zudem bauen die Indikatoren Divergenzen auf, was ebenfalls gegen einen nachhaltigen Anstieg zum jetzigen Zeitpunkt sprechen.Nachdem sich Öl mehrfach an der Unterstützungszone orientiert hat und einen Einbruch unter diesen Bereich verhindern konnte, deutete sich zum Jahresende an, was zum Auftakt vollzogen wurde. Am Freitag gab es dann eine dynamische Aufwärtsbewegung, die das schwarze Gold wieder in den Bereich der Tops vom Oktober gebracht hat. Damit dürfte ein Einbruch unter die 70er-Marke zunächst vom Tisch sein. Ein Anstieg bis an die Widerstandszone ist zwar in der kommenden Woche möglich, viel weiter sollte es aber kaum laufen können, da die Indikatoren bereits im überkauften Bereich notieren.Das Überschreiten der 100.000 USD-Marke wurde in den Herbstmonaten des vergangenen Jahres mehrfach diskutiert und galt als ausgemachte Sache. So war es dann auch nicht verwunderlich, als diese große runde Marke Mitte Dezember dynamisch überwunden wurde. Allerdings ist es auch kein Geheimnis, dass ein Erreichen solcher Ziele meist dazu führt, dass eine Verschnaufpause eingelegt wird. Ein Abdriften unter die 90.000er-Marke ist somit in den kommenden Wochen durchaus möglich. Auf Dauer dürfte die Kryptowährung aber die 100.000er-Marke wieder zurückerobern. Unüberwindbar sind solche Marken nicht, aber sie bremsen den Trend naturgemäß meist etwas ein.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.