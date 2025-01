Gold - Mit offenem Visier

Nach der Verteidigung der Unterstützung bei 2.531 USD konnte sich der Goldpreis von der im Anschluss an das neue Allzeithoch bei 2.790 USD eingesetzten Verkaufswelle erholen und zweimal bis an die Zone um 2.725 USD klettern. Dort prallte der Kurs im Dezember aber letztlich nach unten ab und fiel erneut an die zentrale kurzfristige Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 2.575 USD zurück. Diese wurde von den Käufern verteidigt und damit eine weitere Erholung eingeleitet, die aktuell die Oberseite einer sich abzeichnenden Dreiecksformation erreicht.Der Widerstand bei 2.685 USD wurde mittlerweile im Rahmen dieser Erholung ebenso überschritten, wie die kurzfristige Abwärtstrendlinie. Dennoch bleibt mit 2.705 USD ein internes Ziel der laufenden Erholung als limitierender Faktor übrig. Erst ein Anstieg über diese Marke würde dafürsprechen, dass ein neuer Aufwärtsschub begonnen wurde und Gold weiter bis 2.725 USD und 2.760 USD steigen kann.Dagegen wäre schon ein Rücksetzer unter das Zwischenhoch bei 2.665 USD ein Anzeichen für die Fortsetzung der Konsolidierung. Abgaben unter 2.635 USD dürften bereits wieder die Bären auf den Plan rufen und für einen Kursrückgang bis 2.600 USD sorgen. Darunter dürfte der Goldpreis bis 2.531 USD fallen, dort die Konsolidierungsphase möglicherweise aber zu Gunsten eines weiteren mehrwöchigen Anstiegs beenden.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)