US-Sanktionspolitik treibt den Ölpreis, Zinssenkungserwartungen getrübt

Der EUR eröffnet gegenüber dem USD bei 1,0210 (05:38 Uhr), nachdem der Tiefstkurs der letzten 24 Handelsstunden bei 1,0208 im fernöstlichen Geschäft markiert wurde. Der USD stellt sich gegenüber dem JPY auf 157,48. In der Folge notiert EUR-JPY bei 160,79. EUR-CHF oszilliert bei 0,9370.An den Finanzmärkten nimmt die Unruhe dynamisch zu. Neben dem starken US-Arbeitsmarktbericht, qualitative Fragen außer acht lassend (Revisionen!), der auf US-Zinssenkungserwartungen moderierend wirkte, forciert die US-Geopolitik mit einem verschärften und nicht WTO konformen neuen Sanktionspaket gegen Russland Energieversorgungs- und Inflationssorgen.Das US-Finanzministerium verhängte Sanktionen gegen die russischen Ölproduzenten Gazprom Neft und Surgutneftegas und gegen rund 180 Tanker. Diese Sanktionen gegen russische Ölproduzenten und Öltanker wirkten sich markant auf den globalen Ölmarkt aus (Brent +3,85 USD). Sie werden Lieferungen aus Russland kurzfristig reduzieren und Kosten erhöhen. Energiepreise haben erheblichen Einfluss auf Inflationsraten. Nicht WTO-konforme Sanktionen des abgewählten Biden-Teams gefährden eine „Energie-Aorta“ der Weltwirtschaft.Die Nachrichtenlage aus Deutschland wird täglich prekärer. Baupreise verteuern sich, der Auftragsmangel im Wohnungsbau nimmt zu, der Dienstleistungssektor schwächt sich ab (bisher Stabilisator), Insolvenzen legten 2024 um 16,8% zu und das Staatsdefizit nimmt deutlich zu! Das Datenpotpourri (siehe unten) aus der Eurozone war durchwachsen. Quantitativ überzeugte der US-Arbeitsmarktbericht, qualitative Fragen bleiben. Chinas Handelsbilanz strotzte vor Kraft. Aktienmärkte: Late Dax -0,40%. EuroStoxx 50-0,69 %, S&P 500 -1,31%, Dow Jones -1,53%, US Tech 100 -1,33%.Aktienmärkte in Fernost Stand 06:01 Uhr: Nikkei (Japan) Feiertag, CSI 300 (China) -0,47%, Hangseng (Hongkong) -1,25%, Sensex (Indien) -0,40% und Kospi (Südkorea) -0,99%. Rentenmärkte: Die 10-jährige Bundesanleihe rentiert heute früh mit 2,57% (Vortag 2,53%), während die 10-jährige US-Staatsanleihe eine Rendite in Höhe von 4,76% (Vortag 4,69%) abwirft.Devisenmärkte: Der EUR (-0,0085) gab gegenüber dem USD nach. Ein starker US-Arbeitsmarktbericht und die geopolitische Lage unterstützen den USD. Gold (+14,00 USD) legte gegenüber dem USD zu, während Silber kaum verändert gegenüber dem USD notiert.(+0,01 USD). Die zunehmenden geopolitischen Wirrungen, allen voran die „rechtsbefreite“ US-Sanktionspolitik mit negativen Implikationen für die Weltwirtschaft wirken unterstützend. Gold markierte gegenüber dem EUR ein neues Allzeithoch! Bitcoin notiert aktuell gegenüber dem USD bei 94.380 (06:05 Uhr). Gegenüber Freitag ergibt sich ein Anstieg um 550 USD.Die Auftragslage im Wohnungsbau bleibt laut IFO-Umfrage kritisch. 53,6% Prozent der Unternehmen meldeten im Dezember einen Mangel an Aufträgen. Im Vormonat lag der Wert bei 54%. Die strukturellen Probleme im Wohnungsbau blieben bestehen, so das IFO-Institut. Die neue Bundesregierung stünde vor großen Herausforderungen bei der Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum.Kommentar: Volle Zustimmung zur Einschätzung des IFO-Instituts.Das Geschäftsklima im Wohnungsbau hat sich zum Jahresausklang leicht verbessert, verharrt aber deutlich im negativen Bereich. Die Unternehmen bewerten dabei sowohl ihre aktuelle Geschäftslage als auch die Zukunftsaussichten etwas weniger pessimistisch als noch im November. Der Anteil der Auftragsstornierungen ging zurück und liegt nun bei 10%. Kommentar: Die Verbesserungen dürfen nicht als Indiz einer Trendwende interpretiert werden. Dafür sind die positiven Entwicklungen zu unerheblich. Es liegt an den Rahmendaten, die die Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells in Frage stellen. Es sind strukturelle Themen (Aristoteles), die beordnet werden müssen, um eine nachhaltige Trendwende zu forcieren.Die gesunkenen Zinsen allein reichten bisher nicht aus, um eine nachhaltige Trendwende im Wohnungsbau einzuleiten, so das IFO-Institut.Kommentar: Ja, die Leitzinsen sind ab Juni 2024 seitens der EZB von 4,50% auf 3,15% reduziert worden. Der bisherige Effekt am Kapitalmarkt (langfristige Zinsen) war jedoch kontraproduktiv und der ist entscheidender als der kurzfristige Zins für die Baufinanzierungen (Laufzeit 10 Jahre plus). Seit Tiefstständen der Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe bei 2,03% am 2. Dezember 2024 ergab sich ein Anstieg um 0,54% auf 2,57%. Aktuell bewegt sich die Rendite auf den höchsten Niveaus seit Juni 2024 (Beginn des Zinssenkungszyklus der EZB). Ergo kommt hier keine Entlastung zustande!Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung sprach sich angesichts der Krise für ein Sofortprogramm für den sozialen Wohnungsbau aus. Bisherige Maßnahmen der Politik, wie die erhöhte degressive Abschreibung von Investitionen in den Wohnungsneubau, zeigen zwar erste Erfolge. Auch Ansätze, um Kostensteigerungen zu begrenzen und Verfahren zu beschleunigen, seien auf den Weg gebracht.