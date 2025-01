Mali beginnt mit Vollstreckung der Goldbeschlagnahme bei Barrick

Die Regierung von Mali habe mit der Vollstreckung einer einstweiligen Verfügung zur Beschlagnahmung von Goldvorräten auf dem Gelände von Barrick Gold in Loulo-Gounkoto begonnen, teilte das kanadische Bergbauunternehmen laut Reuters in einer Mitteilung an seine Mitarbeiter in dem westafrikanischen Land mit.Ein Barrick-Mitarbeiter in Mali bestätigte die Echtheit des Schreibens, das Reuters vorliegt. Der Mitarbeiter sagte unter der Bedingung der Anonymität, dass der Brief am Sonntag an die Belegschaft verschickt worden sei. "Eine vorläufige Verfügung zur Beschlagnahmung unserer Goldvorräte wurde letzte Woche erlassen, und die malische Regierung hat am 11. Januar mit der Vollstreckung begonnen", heißt es in der Mitteilung von Barrick.Der zweitgrößte Goldproduzent der Welt teilte am 6. Januar mit, dass die Behörden eine solche Anordnung erlassen hätten, und warnte, dass er seinen Betrieb vorübergehend einstellen müsse, wenn die Beschränkungen für seine Goldlieferungen nicht innerhalb einer Woche aufgehoben würden.© Redaktion GoldSeiten.de