Goldpreis gedämpft, Lohndaten schüren Zinserwartungen

Der Goldpreis gab am Montag im asiatischen Handel nach, da sich die Trader auf eine langsamere Zinssenkung in den USA einstellten, nachdem die Daten zur Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft besser als erwartet ausgefallen waren, was den Dollar stützte, schreibt Investing.com . Bei den Industriemetallen erhielten die Kupferpreise begrenzte Unterstützung durch Daten, die zeigten, dass die chinesischen Kupferimporte im Dezember auf ein 13-Monatshoch gestiegen waren. Die Stimmung gegenüber China wurde durch die Erwartung weiterer US-Handelszölle gegen das Land getrübt.Die Unsicherheit über die wirtschaftlichen Aussichten unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump sorgte weiterhin für eine gewisse Nachfrage nach Gold als sicherem Hafen, ebenso wie ein anhaltender Verkauf bei risikobehafteten Anlagen, insbesondere Aktien. Dies begrenzte die Gesamtverluste des gelben Metalls. Der Goldpreis wurde aber vor allem durch die Aussicht auf langsamere Zinssenkungen in den USA unter Druck gesetzt, da die Trader ihre Wetten auf Zinssenkungen in diesem Jahr nach den Lohndaten vom Freitag weiter zurückfuhren.Der Fokus liegt nun auf den am Mittwoch anstehenden US-Inflationsdaten, die weitere Hinweise auf den Zinsausblick der Fed liefern werden. Die Notenbank hat angedeutet, dass die anhaltende Inflation und der starke Arbeitsmarkt sie dazu veranlassen werden, die Zinsen hoch zu halten. Die Analysten von Goldman Sachs erklärten in einem kürzlich veröffentlichten Kommentar, dass sie nun davon ausgehen, dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr nur noch zweimal senken wird, während sie zuvor von drei Zinssenkungen ausgegangen waren. Auch der Leitzins der Fed dürfte in diesem Zinserhöhungszyklus höher liegen.© Redaktion GoldSeiten.de