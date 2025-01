HK Regierungschef: HK soll Goldhandelszentrum werden

Hongkongs Regierungschef John Lee Ka-chiu hat vor Tausenden von Wirtschaftsführern aus aller Welt erklärt, dass Hongkong sich zu einem internationalen Zentrum für den Goldhandel entwickeln will, berichtet Radio Television Hong Kong ( RTHK ). In seiner Eröffnungsrede auf dem Asiatischen Finanzforum am Montag sagte Lee, die SVR Hongkong werde Goldlagerstätten von Weltrang errichten und unterstützende Dienstleistungen in den Bereichen Versicherung, Prüfung und Zertifizierung sowie Logistik ausbauen. "Letztendlich planen wir die Schaffung eines integrierten Goldhandelszentrums mit einer Industriekette", so Lee.Die Stabilität Hongkongs inmitten des raschen geopolitischen Wandels in der Welt werde ein sicheres Umfeld für die Lagerung von Gold und andere Formen der Vermögensverwaltung für Investoren aus aller Welt bieten, meinte er weiter. Er fügte hinzu, dass die SVR Hongkong auf ihren bestehenden Stärken aufbauen und ihr Netzwerk in Übersee, insbesondere mit den Ländern und Regionen der "Belt and Road"-Route, weiter ausbauen werde.Zu ihren Strategien gehöre die Stärkung der finanziellen Zusammenarbeit mit dem Nahen Osten und den zehn ASEAN-Mitgliedstaaten sowie mit anderen etablierten und aufstrebenden Märkten, führte Lee aus. "Wir werden auch mehr internationale Finanzveranstaltungen organisieren, die Zusammenarbeit bei Finanzprodukten und den Austausch von Talenten und Erfahrungen fördern und zu mehr Unternehmen und Kapital aus Übersee nach Hongkong bringen."© Redaktion GoldSeiten.de