Tudor Gold intensiviert Exploration mit Genehmigungsverfahren für Bau unterirdischer Explorationsinfrastruktur

Zone Loch Von Bis Intervall Au Ag Cu AuEQ

(m) (m) (m) (g/t) (g/t) (%) (g/t)

SC-1A GS-24-181 810.00 812.00 2.00 8.97 3.73 0.01 9.02

GS-24-183-W1 283.50 289.50 6.00 6.44 26.62 0.04 6.76

GS-24-186 787.50 789.00 1.50 9.78 22.46 0.02 10.40

SC-1B GS-24-181 886.50 889.50 3.00 8.28 126.50 1.21 11.05

GS-24-183-W1 423.60 429.90 6.30 4.26 224.59 5.96 13.89

GS-22-134 1215.00 1219.50 4.50 4.26 3.03 0.07 4.37

GS-23-176-W1 181.50 204.00 22.50 2.76 15.39 0.18 3.13

GS-23-170 1017.00 1036.50 19.50 4.12 6.83 0.08 4.29

SC-1C GS-22-134 1474.50 1500.00 25.50 9.66 1.23 0.24 9.96

GS-23-176-W1 451.50 466.50 15.00 14.89 4.72 0.60 15.64

GS-23-179 1129.50 1141.50 12.00 9.78 1.35 0.23 10.07

GS-24-187 919.50 922.50 3.00 10.89 0.97 0.02 10.92

GS-24-181 1095.00 1101.00 6.00 5.02 3.32 0.21 5.31

GS-24-183-W1 609.00 618.00 9.00 5.08 1.24 0.02 5.12

GS-22-151-W1 1024.50 1032.00 7.50 3.96 3.85 0.08 4.10

SC-1D GS-24-185 880.50 894.00 13.50 9.58 0.44 0.01 9.60

GS-24-184 953.85 960.00 6.15 5.44 63.77 1.62 8.09

GS-24-187 975.00 978.00 3.00 5.65 0.95 0.03 5.70

Vancouver, 13. Januar 2025 - Tudor Gold Corp. (TSXV: TUD) (Frankfurt: H56) (das "Unternehmen" oder "Tudor") freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen das Genehmigungsverfahren für den Bau von etwa 3.000 Metern unterirdischer Erschließung eingeleitet hat, um eine Explorationsrampe für die Zone Supercell Cell One (SC-1) mit Infill- und Erweiterungsbohrungen auf seinem Vorzeigeprojekt Treaty Creek im Herzen des Goldenen Dreiecks im Nordwesten von British Columbia zu schaffenKen Konkin P.Geo, President & CEO, sagte: "Wir freuen uns, mit den Plänen zur Exploration der hochgradigen unterirdischen Supercell One-Ziele auf dem Grundstück Treaty Creek durch den Bau eines unterirdischen Explorationsstollens voranzukommen. Es wird erwartet, dass diese Initiative sowohl die Kosten als auch die Zeit, die für die Bohrungen und die Definition der Zone Supercell One erforderlich sind, durch die Verwendung von unterirdischen Bohrstationen im Vergleich zu herkömmlichen Oberflächenbohrungen erheblich reduzieren wird. Neben der Unterstützung der Explorationsziele ist das Management der Ansicht, dass die unterirdische Infrastruktur nach ihrer Fertigstellung langfristige Vorteile für das Projekt bieten sollte, da sie möglicherweise als Fresh Air Raise oder Return Air Raise zur Unterstützung des zukünftigen Produktionsabbaus der hochgradigen Zone Supercell One und/oder der Zone CS600 dienen könnte. Darüber hinaus wird die unterirdische Erschließung für die Auswahl des optimalen Materials wichtig sein, das für einen 10.000-Tonnen-Test für ein Pilotverfahren benötigt wird, das für eine Machbarkeitsstudie erforderlich wäre. Die Vorteile einer Explorationserschließungsrampe sind beträchtlich und es wird erwartet, dass diese Initiative einen erheblichen Wert für unser Projekt darstellt."Darüber hinaus erklärte Ken Konkin: "Die Bohrergebnisse von 2024 aus der Zone SC-1 sind äußerst ermutigend und bestätigen die Kontinuität und den hochgradigen Charakter der Goldmineralisierung in diesem Gebiet, das strukturell und geologisch mit der 2010 entdeckten Goldlagerstätte Brucejack von Newmont Corporation vergleichbar ist. Sobald der unterirdische Explorationsstollen abgeschlossen ist, soll sich ein ganzjähriges Bohrprogramm von etwa 25.000 Metern auf die Zone Supercell One und periphere Gebiete konzentrieren, um die Ausdehnung und Geometrie der hochgradigen Goldmineralisierung, die entlang des Streichens und in der Tiefe offen bleibt, weiter zu definieren. Ziel ist es, das Bohrprogramm mit dem Ziel zu beschleunigen, dieses potenzielle hochgradige Goldsystem mit mehreren Millionen Unzen vollständig zu erschließen. Die Entdeckung des Supercell Systems wurde durch mehrere Bohrlöcher des letztjährigen Bohrprogramms bestätigt, jedoch ist keines der Ergebnisse in der Mineralreservenschätzung vom Februar 2024 von 27,9 Millionen Unzen AuEq mit durchschnittlich 1,19 g/t AuEq enthalten (siehe Pressemitteilung vom 20. Februar 2024). Wir sind der Ansicht, dass das hochgradige Supercell-System ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt in der Entwicklung der Goldstorm-Lagerstätte ist.Bis dato wurden über 10.000 Meter Bohrungen in der Zone Supercell One durchgeführt, die auf dem besten Weg zu einem bedeutenden Aktivposten innerhalb der Lagerstätte Goldstorm zu werden scheint. Die für die Zone Supercell One und den Rest der Goldstorm-Lagerstätte geplante Explorationsbohrkampagne wird dieses Potenzial voraussichtlich weiter steigern. Die Entwicklung der Untergrundexploration stellt eine wichtige Etappe für Tudor Gold und sein Projekt Treaty Creek dar, und wir freuen uns auf die Möglichkeiten, die diese Entwicklung mit sich bringen wird.Das Management ist der Ansicht, dass die vorgeschlagene Genehmigung eines unterirdischen Explorationsstollens, der vom technischen Berater von Tudor Gold, Fuse Advisors, entworfen wurde, die bereits große Gold-Kupfer-Silber-Lagerstätte erheblich verbessern dürfte. Das Management ist optimistisch, dass diese Initiative dazu beitragen wird, eine strategische Partnerschaft mit einem erfahrenen Bergbauunternehmen einzugehen, das über das technische Know-how und die finanziellen Kapazitäten verfügt, um Tudor Gold bei der Weiterentwicklung des Treaty-Creek-Projekts zu unterstützen."Abbildung 1. Plan der vorgeschlagenen Untertageerschließung der hochgradigen Goldzone SC-1https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78043/13012025_DE_TUDOR.001.pngAbbildung 2. Längsschnitt - Supercell One Hochgradiges Goldbohrzielhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78043/13012025_DE_TUDOR.002.pngDie Entdeckung SC-1, die im Rahmen des Explorationsprogramms 2024 bestätigt wurde, stellt ein bedeutendes potenzielles wirtschaftliches Ziel dar, das sich innerhalb und am Rande der Domäne CS-600 befindet (siehe Pressemitteilungen vom 1. Februarst, 13. August und 10. Septembert 2024). Das goldhaltige System SC-1 besteht aus vier gestapelten, subparallelen Strukturen in einem Gebiet mit einer Länge von bis zu 800 m und einer Tiefe von 400 m. Alle vier gestapelten, subparallelen Strukturen sind weiterhin in alle Richtungen und in der Tiefe offen. Die Ergebnisse bestätigten die Entdeckung der Zone SC-1, die sich an die ersten Bohrungen vor 2024 anschloss, bei denen ursprünglich eine einzelne 5 bis 10 Meter breite Quarz-Pyrit-Gold-Mikrobrekzienstruktur angetroffen wurde, die den gold-kupferreichen Bereich CS-600 überlagert oder überdruckt. Die visuelle Inspektion des Bohrkerns wies auf eine konsistente Goldmineralisierung innerhalb der Reihe von golddominierten Quarz-Pyrit-Mikrobrekzienstrukturen im Spätstadium hin. Neben der Erweiterung der Größe der bekannten hochgradigen Mineralienhorizonte ist das Management der Ansicht, dass ein beträchtliches Potenzial für die Entdeckung weiterer Superzellen innerhalb bekannter Domänen und subparallel zu den vier neu entdeckten Mikrobrekziensystemen besteht.- Alle Untersuchungswerte sind ungeschnitten und die Intervalle spiegeln die Länge der gebohrten Abschnitte wider.- Kernproben mit den Durchmessern HQ und NQ2 wurden in zwei Hälften gesägt und in der Regel in Standardabständen von 1,5 m entnommen.- Die folgenden Metallpreise wurden für die Berechnung des Metallgehalts von Au Eq verwendet: Gold: $1850/oz, Ag: $21/oz, Cu: $3,75/lb. Die Berechnungen erfolgten nach der Formel AuEQ = Au g/t + (Ag g/t*0,0100901) + (Cu ppm*0,0001236). Alle Metalle sind in USD angegeben und die Berechnungen berücksichtigen eine Gewinnung von 90 % für Gold, 80 % für Kupfer und 80 % für Silber.- Die wahren Mächtigkeiten wurden nicht bestimmt, da der mineralisierte Körper in alle Richtungen offen ist. Es sind weitere Bohrungen erforderlich, um die Ausrichtung des mineralisierten Körpers und die wahren Mächtigkeiten zu bestimmen.Abbildung 3. Bohrergebnisse aus der Zone SC-1 innerhalb der Lagerstätte Goldstorm.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78043/13012025_DE_TUDOR.003.pngDas Supercell-One-System ist nach Nordwesten, Norden und Osten weiterhin offen. Das Unternehmen plant die weitere Erkundung dieses höhergradigen Systems und die Überprüfung anderer goldhaltiger Subdomänen als Teil der Strategie des Unternehmens zur Erweiterung des hochgradigen Goldpotenzials der Lagerstätte Goldstorm. Solche Gebiete wie R-66 und 300N weisen ähnliche strukturelle Merkmale auf und bestehen aus ähnlichen goldreichen Quarz-Pyrit-Mikro-BrekziengängenTudor Gold strebt ein Szenario an, bei dem die Zone SC-1 einen potenziellen Weg zur Erschließung eines großen Mehrgenerationenprojekts darstellt, das mit einem hochgradigen unterirdischen Startbetrieb beginnt und sich zu einer beträchtlichen unterirdischen Kupfer-Gold-Silber-Produktion in Block-Cave-Bauweise ausweitet.Das Unternehmen gibt auch ein vierteljährliches Update in Bezug auf das zuvor angekündigte "at-the-market" Aktienprogramm (das "ATM-Programm"), das am 13. Februar 2024 gestartet wurde. Das ATM-Programm ermöglicht es dem Unternehmen, von Zeit zu Zeit bis zu $ 20.000.000 seiner Stammaktien aus dem eigenen Bestand nach eigenem Ermessen an die Öffentlichkeit zu emittieren und zu verkaufen, und zwar gemäß einem Aktienvertriebsvertrag zwischen dem Unternehmen und der Research Capital Corporation (dem "Vertreter").In dem am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangenen Quartal emittierte das Unternehmen im Rahmen des ATM-Programms insgesamt 758.300 Stammaktien an der TSX Venture Exchange zu einem Durchschnittspreis von 0,7350 C$ pro Aktie und erzielte damit Bruttoeinnahmen von 557.350,50 C$. Im Zusammenhang mit diesen Ausschüttungen wurden Provisionen in Höhe von 13.934,07 C$ an den Vermittler gezahltWeitere Einzelheiten zum ATM-Programm finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 14. Februar 2024.Die qualifizierte Person für diese Pressemitteilung im Sinne von National Instrument 43-101 ist der President und CEO des Unternehmens, Ken Konkin, P. Geo. Er hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die die Grundlage für die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Offenlegungen bilden, gelesen und genehmigt.Die Diamantbohrkernproben wurden im Aufbereitungslabor von MSA Labs in Terrace, BC, vorbereitet und im geochemischen Labor von MSA Labs in Langley, BC, untersucht. Die analytische Genauigkeit und Präzision wird durch die Vorlage von Leerproben, zertifizierten Standards und Doppelproben überwacht, die in regelmäßigen Abständen vom Personal von Tudor Gold in den Probenstrom eingefügt werden. Das Qualitätssystem von MSA Laboratories erfüllt die Anforderungen der internationalen Normen ISO 17025 und ISO 9001. MSA Labs ist vom Unternehmen unabhängig.Das Projekt Treaty Creek beherbergt die Lagerstätte Goldstorm, die ein großes Gold-Kupfer-Porphyr-System umfasst, sowie mehrere andere mineralisierte Zonen. Wie im "NI-43-101 Technical Report for the Treaty Creek Project" vom 5. April 2024, der von Garth Kirkham Geosystems und JDS Energy & Mining Inc, verfügt die Lagerstätte Goldstorm über eine angezeigte Mineralressource von 27,87 Millionen Unzen (Moz) AuEQ mit einem Gehalt von 1,19 g/t AuEQ (21,66 Moz Gold mit einem Gehalt von 0,92 g/t, 2,87 Milliarden Pfund (Blbs) Kupfer mit einem Gehalt von 0,18 %, 128,73 Moz Silber mit einem Gehalt von 5.48 g/t) und eine abgeleitete Mineralressource von 6,03 Moz AuEQ mit einem Gehalt von 1,25 g/t AuEQ (4,88 Moz Gold mit einem Gehalt von 1,01 g/t, 503,2 Mlb Kupfer mit einem Gehalt von 0,15 %, 28,97 Moz Silber mit einem Gehalt von 6,02 g/t), mit einem Cutoff-Gehalt von 0,7 g/t AuEQ und einem Cutoff-Gehalt von 0,75 g/t AuEQ im Untergrund. Die Goldstorm-Lagerstätte wurde in drei dominante Mineraldomänen und mehrere kleinere Mineraldomänen unterteilt. Der Bereich CS-600 besteht größtenteils aus verschachtelten Impulsen von Diorit-Intrusivgesteinen und beherbergt den Großteil der Kupfermineralisierung innerhalb der Lagerstätte Goldstorm. CS-600 weist eine angezeigte Mineralressource von 15,65 Moz AuEQ mit einem Gehalt von 1,22 g/t AuEQ (9,99 Moz Gold mit einem Gehalt von 0,78 g/t, 2,73 Blbs Kupfer mit einem Gehalt von 0,31 %, 73,47 Moz Silber mit einem Gehalt von 5.71 g/t) und eine abgeleitete Mineralressource von 2,86 Moz AuEQ mit einem Gehalt von 1,20 g/t AuEQ (1,87 Moz Gold mit einem Gehalt von 0,79 g/t, 475,6 Mlb Kupfer mit einem Gehalt von 0,29 %, 13,4 Moz Silber mit einem Gehalt von 5,63 g/t). Die Goldstorm-Lagerstätte bleibt in alle Richtungen offen und erfordert weitere Explorationsbohrungen, um die Größe und Ausdehnung der Lagerstätte zu bestimmen. Tudor Gold Corp. ist ein Edel- und Basismetall-Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Claims im Goldenen Dreieck von British Columbia (Kanada), einem Gebiet, das produzierende und ehemalige Minen sowie mehrere große Lagerstätten beherbergt, die kurz vor der Erschließung stehen. Das 17.913 Hektar große Projekt Treaty Creek (an dem TUDOR GOLD mit 60 % beteiligt ist) grenzt im Südwesten an das Grundstück KSM von Seabridge Gold Inc. und im Südosten an das Grundstück Brucejack von Newmont Corporation.IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS DER TUDOR GOLD CORP."Ken Konkin"Ken Konkin, Präsident und CEOChris Curran, Vizepräsident für Investor Relations und UnternehmensentwicklungTelefon: (604) 559 8092E-Mail: chris.curran@tudor-gold.comOder Patrick Donnelly, Vizepräsident für KapitalmärkteTelefon: (604) 559 8092E-Mail: patrick@tudor-gold.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Vorsichtige Aussagen über zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. "Zukunftsgerichtete Informationen" beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen in Bezug auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder voraussieht, einschließlich des Abschlusses und der voraussichtlichen Ergebnisse geplanter Explorationsaktivitäten; die Absicht des Unternehmens, eine Explorationsrampe zu errichten, um die Zone Supercell Cell One für Infill- und Erweiterungsbohrungen auf seinem Vorzeigeprojekt Treaty Creek anzupeilen; dass diese Initiative sowohl die Kosten als auch die Zeit, die für Bohrungen und die Definition der Zone Supercell One von unterirdischen Bohrstationen aus erforderlich sind, im Vergleich zu herkömmlichen Oberflächenbohrungen erheblich reduzieren wird; dass die unterirdische Infrastruktur nach ihrer Fertigstellung langfristige Vorteile für das Projekt bieten wird; dass die unterirdische Erschließung für die Auswahl des optimalen Materials, das für einen 10.000-Tonnen-Test für ein Pilotverfahren benötigt wird, wichtig sein wird; dass die Vorteile des Vortriebs einer Explorationserschließungsrampe beträchtlich sind und dem Projekt einen beträchtlichen Wert verleihen werden; dass sich nach Fertigstellung des unterirdischen Explorationsstollens ein ganzjähriges Bohrprogramm von etwa 25.000 Metern auf die Zone Supercell One und periphere Gebiete konzentrieren wird; dass Tudor Gold nach dem Bau der Rampe sein Bohrprogramm mit dem Ziel beschleunigen wird, dieses potenzielle hochgradige Goldsystem mit mehreren Millionen Unzen vollständig zu erschließen; dass die Zone Supercell One auf dem Weg ist, ein bedeutender Vermögenswert innerhalb der Lagerstätte Goldstorm zu werden; dass die für die Zone Supercell One und den Rest der Lagerstätte Goldstorm geplante Explorationsbohrkampagne dieses Potenzial weiter steigern wird; dass diese Initiative dazu beitragen wird, eine strategische Partnerschaft zu gewinnen; und dass das Unternehmen plant, das Supercell-One-System weiter zu erkunden und andere goldhaltige Subdomänen zu überprüfen.Im Allgemeinen, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder deren negative Konnotation oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", "auftreten" oder "erreicht werden" oder deren negative Konnotation.Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen, unter anderem darauf, dass die geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens rechtzeitig abgeschlossen werden. dass sich die Finanzlage und die Entwicklungspläne des Unternehmens aufgrund unvorhergesehener Ereignisse nicht ändern werden, dass die zukünftigen Goldpreise sowie die Nachfrage und die Marktaussichten für Gold stabil bleiben oder sich verbessern werden, dass die Explorationsrampe zu den erwarteten Vorteilen führen wird, dass die unterirdische Erschließung wichtig für die Auswahl des optimalen Materials ist, das für einen Pilotprozess benötigt wird; dass sich die Vorteile einer Explorationserschließungsrampe als signifikant erweisen und dem Projekt einen erheblichen Wert verleihen werden; Annahmen bezüglich der Explorationspläne des Unternehmens; der Lebensfähigkeit der Zone Supercell One und der Auswirkungen des Explorationsbohrprogramms auf diese Zone; und dass die Initiativen des Unternehmens strategische Partnerschaften anziehen werden. Wesentliche Annahmen in Bezug auf die angezeigte Mineralressource und die abgeleitete Mineralressource sind im technischen Bericht des Unternehmens enthalten, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca veröffentlicht wurde.Obwohl die Annahmen, die das Unternehmen bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen oder bei der Abgabe von zukunftsgerichteten Aussagen getroffen hat, von der Geschäftsleitung zum gegebenen Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen werden.Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Plänen oder Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind u.a. das Risiko, dass Explorationsrampe nicht zu den erwarteten Vorteilen führt, ein verstärkter Wettbewerb, dass sich die Erwartungen des Managements hinsichtlich der Rentabilität der Zone Supercell One als unzutreffend erweisen, dass das Unternehmen nicht über die erforderlichen Ressourcen verfügt, um seine Explorationspläne durchzuführen oder den Bau der Explorationsrampe abzuschließen,Risiken in Bezug auf die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsaktivitäten, schwankende Goldpreise, mögliche Ausfälle und Verzögerungen bei der Ausrüstung, Überschreitung der Explorationskosten, Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung, allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen, Änderungen durch die Regulierungsbehörden, rechtzeitige Erteilung von Regierungs- oder behördlichen Genehmigungen sowie andere Risiken, die hierin und von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden.Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder von den zukunftsgerichteten Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.