Rua Gold nutzt KI von VRIFY zur Priorisierung von Cumberland zwecks Weiterverfolgung eines außergewöhnlichen historischen Bohrlochabschnitts

Bohrloch Von Bis Abschnitt Au (g/t)

GAL001 31,0 52,9 21,9 m 92

einschließlich 47,0 48,0 1,0 m 1911

Anmerkung: Wahre Mächtigkeit des Gangs: 5 m.

Erzgang Tonnes Produktion Gewonnener Gehalt Gewonnener Gehalt

(Au oz) (oz/t) (g/t)

Scotia 604 1.283 2,1 66,1

Gallant 2.378 759 0,3 9,9

Sir Francis Drake-Happy Valley 17.261 5.810 0,3 10,5

Cumberland 14.120 13.629 1,0 30,0

Exchange-Industry 519 260 0,5 15,6

Bohrloch Easting (NZTM) Northing (NZTM) Elevation (RL) Endtiefe Azimut Neigung

GAL001 1508726 5327981 628 123.7 293° -70°

Geografische Projektion: New Zealand Transverse Mercator (NZTM) 2000.

13. Januar 2025 - Rua Gold Inc. (TSXV: RUA, OTC: NZAUF, WKN: A40QYC) (RUA GOLD oder das Unternehmen) freut sich, über das aktualisierte Bohrziel im Goldrevier Cumberland zu informieren. Dies folgt auf die Integration der KI von VRIFY in die umfangreiche geologische Datenbank von RUA und die Konsolidierung des Goldfeldes Reefton, eines orogenen Gold- und Antimon-Gürtels auf der Südinsel von Neuseeland.- Der Einsatz der KI zahlt sich bereits aus, da das Tool die Identifizierung und die Priorisierung unserer Bohrziele beschleunigt hat.- Priorisierung des Goldreviers Cumberland mit 7 historischen Minen in einer 2 km langen, nordnordwestlich streichenden Zone mit Quarzgängen und Scherungen.- Weiterverfolgung des Ziels in einem historischen Bohrloch von Cumberland, GAL001, über 21,9 m (5 m wahre Mächtigkeit) mit 92,0 g/t Au einschließlich 1 m mit 1.911 g/t Au (60 Uz/t).- Der Bohrauftragnehmer ist derzeit mit der Mobilisierung befasst, und das Unternehmen geht davon aus, dass die Bohrungen vor Ende Januar aufgenommen werden können.Das Unternehmen weitet sein Explorationsprogramm 2025 aus, um das Goldrevier Cumberland zu integrieren - ein historisches Goldrevier 3 km südlich der Mine Globe Progress, die über 1 Million Unzen Gold produzierte (historische Produktion vor 1950 von 424.000 Unzen sowie weiteren 665.000 Unzen von 2007 - 2015 mit OceanaGold als Betreiber).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78052/RuaGold_130125_DEPRCOM.001.pngAbbildung 1: Übersicht über das Goldfeld Reefton.Das Zielgebiet Cumberland wurde vor 15 Jahren durch die Aufdeckung mehrerer Explorationsbohrlöcher durch OceanaGold identifiziert; dies umfasste das Bohrloch GAL001, das die folgenden außergewöhnlichen Ergebnisse in einem gut definierten Quarzgang in geringer Tiefe aufwies:GAL001: 21,9 m (5 m wahre Mächtigkeit) mit 92,0 g/t Au einschließlich 1 m mit 1.911 g/t Au (60 Uz/t).GAL001 wurde gangabwärts gebohrt, was zu einer übersteigerten Mächtigkeit führte, jedoch ein überzeugendes und vielversprechendes Ziel liefert, das unmittelbar weiterverfolgt werden soll.RUA GOLD stellte hunderttausende Datenpunkte aus seiner jüngsten Akquisition von Siren, historischen Bergbauanlagen und der derzeitigen Exploration an seinen verschiedenen Minenstandorten sowie distriktweiten geophysikalischen Daten über die Goldfelder Reefton zusammen. Die Möglichkeit, eine rasche Datengewinnung dieser Informationen durch VRIFY mit den umfangreichen Daten zur Oberflächenchemie und den extrem detaillierten Messungen der Magnetik mit Drohnen durch RUA GOLD der letzten fünf Jahre zu kombinieren, liefert uns ein schnelles Feedback in einem mehrschichtigen Datensatz, der nunmehr unser Prospektions-Ranking fokussiert und unsere Bohrprogramme unmittelbar mit Daten stützt.Simon Henderson, COO von RUA Gold, merkte wie folgt an: Die Konsolidierung unserer Beteiligungen im Goldfeld Reefton bietet eine Vielzahl von Goldzielen und historischen Lagerstätten, die zu überprüfen sind. Das KI-gestützte VRIFY bietet eine durch wissenschaftliche Daten gestützte Plattform zur Assimilierung der riesigen verfügbaren Datenmenge, zur blitzschnellen Identifizierung von Mustern und Verbindungen und zur Lieferung von iterativem Feedback mit konstanter Aktualisierung und Wertschöpfung im Zuge des Beginns des Explorationsprozesses. Wir sind hocherfreut über seine frühzeitigen Erfolge bei der Herausstellung zentraler Gebiete wie Cumberland, um unsere für 2025 geplanten Bohrtätigkeiten priorisieren zu können.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78052/RuaGold_130125_DEPRCOM.002.pngAbbildung 2: Identifizierung mit dem KI-Hotspot von VRIFY, der das Prospektionsgebiet Cumberland-Gallant zeigtDas Goldrevier Cumberland umfasst 7 historische Minen in einer 2 km langen, nordnordwestlich streichenden Zone mit Quarzgängen und Scherungen. Die historische Produktion betrug insgesamt 21.740 Uz Gold mit einem durchschnittlichen gewonnenen Erzgehalt von 26,1 g/t (siehe Anhänge).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78052/RuaGold_130125_DEPRCOM.003.pngAbbildung 3: Karte mit dem historischen Minenlager CumberlandAufgrund der umfangreichen oberflächennahen Explorationsarbeiten und historischen Bohrungen stellt der Erzgang Gallant im Goldrevier Cumberland ein außergewöhnliches hochgradiges Ziel dar, in dem noch keinerlei signifikante Explorationsarbeiten durchgeführt wurden:- Er weist Quarzgänge auf, die innerhalb einer Hülle mit einer starken Gold-Arsen-Anomalie an der Oberfläche ausstreichen.- Er umfasst mehrere Explorationsbohrlöcher, die vor 15 Jahren von OceanaGold gebohrt wurden und außergewöhnliche Ergebnisse aus einem gut definierten Quarzgang in flacher Tiefe umfassen (Tabelle 1).- Die Kernorientierung zeigt deutlich, dass diese Durchörterung abwärts des Quarzriffs gebohrt wurde, was seine Mächtigkeit übersteigert.- Die Interpretation der geologischen Modellierung lässt auf einen Gang von ca. 5 m Mächtigkeit schließen.Das Unternehmen ist eine Partnerschaft mit VRIFY eingegangen, um die KI-gestützte Mineralentdeckungsplattform von VRIFY zu nutzen und damit Entdeckungen zu beschleunigen, die Kosten zu senken und die Risiken der Exploration weiter zu reduzieren.Im Zusammenhang mit der Konsolidierung des Goldfelds Reefton im November 2024 implementierte das Unternehmen das KI-Tool von VRIFY. Cumberland wurde schon frühzeitig in der KI-Trainingsphase als eigenständiges Ziel identifiziert. Das VRIFY-Team integrierte Geochemie, Bohrungen und geophysikalische Daten in beispiellosem Ausmaß und nie dagewesener Genauigkeit für das gesamte Revier, verarbeitete über 84 GB an Daten, über 170.000 Datenpunkte und lieferte somit aktive Informationen für unsere Bohrziele 2025 für einen rascheren Projektfortschritt und reduzierte die Risiken unserer Arbeitsprogramme.Die Daten von RUA GOLD erschließen sich durch die KI-gestützte Mineralentdeckungsplattform von VRIFY. Diese KI-gestützte Datensynthese ermöglichte es RUA GOLD, seine Bohrziele für 2025 in nur wenigen Minuten aktiv und effizient zu priorisieren, seinen Projektfortschritt zu beschleunigen und die Risiken seiner Arbeitsprogramme zu reduzieren - ein Prozess, der bei manueller Durchführung Monate gedauert hätte.RUA GOLD übernahm tausende von Datenpunkten aus den historischen Arbeiten an seinen verschiedenen Minenstandorten und den Explorationsarbeiten in den Goldfeldern Reefton. Die Möglichkeit, diese Bestandsdaten rasch für neue Erkenntnisse und Ziele zu verarbeiten und gleichzeitig die aktuellen Arbeiten zu integrieren, lieferte Echtzeit-Feedback durch die Plattform von VRIFY, das Informationen für die Bohrprogramme liefert.RUA GOLD steht noch ganz am Anfang und zuversichtlich, dass VRIFY kontinuierlichen Mehrwert schaffen wird, indem es die Analyse größerer Datensätze ohne lineare Kostenerhöhung ermöglicht.Das eigentumsrechtlich geschützte KI-Modell von VRIFY reduziert menschliche Fehler und identifiziert Muster, die bei manueller Überprüfung übersehen werden könnten, und erhöht somit das Entdeckungspotenzial.RUA GOLD betrachtet die Bohrergebnisse als historisch.Der qualifizierte Sachverständige hat die offengelegten Daten verifiziert, einschließlich der Lage des Bohrkragens, der Probenahme und der analytischen Informationen, die in der schriftlichen Offenlegung enthalten sind.1. Die Daten wurden durch Untersuchung des verbleibenden Kerns in der Kernbox verifiziert; die Bestätigung der Abschnitte, der Kernteilung und der Verfahren zur Handhabung der Abschnitte sowie die protokollierten Kernbeschreibungen stimmten mit der ursprünglichen Kernprotokollierung überein.2. Die Kernprobenahme- und Analyseverfahren wurden durch Prüfung und Bestätigung anhand der Original-Analysezertifikate der Labore SGS und ALS verifiziert, dass die aufgezeichneten Probennummern mit den protokollierten Probenintervallen übereinstimmten.3. Anhand der Original-Analysezertifikate wurde verifiziert, dass Blindproben und zertifizierte Standards und Duplikate verwendet und gemeldet wurden und dass bei Abweichungen außerhalb von 2 Standardabweichungen die Analysen wiederholt wurden.4. Es wurde verifiziert, dass von beiden Laboren eine geeignete Analysemethode für grobkörniges Gold verwendet wurde: SGS Reefton-Methode FASC30T (Sieb-Brandprobe) und ALS-Methode Au-SCR22AA (Sieb-Brandprobe)5. Der qualifizierte Sachverständige hat in der Zone mit außergewöhnlich hohen Goldwerten bestätigt, dass Gold in Adern innerhalb einer bedeutenden Quarzader deutlich sichtbar ist.6. Der qualifizierte Sachverständige hat alle in dieser Offenlegung verwendeten Daten zufriedenstellend verifiziert."Diamantbohrproben wurden im Allgemeinen über 1 m lange Abschnitte entnommen und in zwei Hälften geschnitten. Die eine Hälfte des Kerns wurde dann an SGS oder ALS geschickt. Einige der bedeutenden Riffproben wurden im ALS-Labor in Townsville für eine schnelle Verarbeitung analysiert und der Rest wurde im SGS-Labor in Westport analysiert. Aufgrund der großen Menge an Quarzriff, die im ersten Teil des Programms gebohrt wurde, wurde bei SGS eine Siebbrandtechnik (FAS30T) eingeführt.ALS Townsville führte 1-kg-Brandproben (Au-SCR22AA) zusammen mit einem Standardverfahren für Brandproben (Au-AA26) durch. Die Diamantkernproben enthielten mindestens einen Leerwert und zwei zertifizierte Standards sowie mindestens zwei Laborduplikate, die nach dem Grobzerkleinern der Probe entnommen wurden. Wenn beide Standarduntersuchungen aus demselben Bohrloch Untersuchungswerte außerhalb von zwei Standardabweichungen des tatsächlichen Wertes ergaben, wurde das Labor gebeten, den Auftrag erneut zu untersuchen. Die Untersuchungen aus den Sendungen RD131025.1 und RD131106.1 zeigten eine erhebliche Abweichung von den Standards und Kontrollen. Diese beiden Chargen wurden erneut untersucht (RD131025.1R bzw. RD131106.1R).Alle Untersuchungsdaten wurden direkt aus den Laborberichten in die Reefton-Projekt-AcQuire-Datenbank importiert."Quelle: Anderson, T., 2014. MP 41164 Globe Progress annual technical report - 2014, OceanaGold Ltd; NZP&M, Ministry of Business, Innovation & Employment (MBIE), New Zealand. Unveröffentlichter Mineralbericht MR5093. Rua Gold Inc. ist ein Explorationsunternehmen, das sich strategisch auf Neuseeland konzentriert. Mit jahrzehntelanger Erfahrung hat unser Team große Entdeckungen erfolgreich in produzierende Weltklasse-Minen auf mehreren Kontinenten überführt. Das Team konzentriert sich jetzt auf die Maximierung des Asset-Potenzials der beiden vielversprechenden hochgradigen Goldprojekte von RUA.Das Unternehmen kontrolliert den Reefton-Goldbezirk als dominierender Landbesitzer im Reefton Goldfield auf der Südinsel Neuseelands mit über 120.000 Hektar Grundbesitz in einem Bezirk, in dem in der Vergangenheit über 2 Millionen Unzen Gold bei Gehalten zwischen 9 und 50 Gramm pro Tonne gefördert wurden.Das Projekt Glamorgan des Unternehmens festigt RUA GOLDs Position als führender hochgradiger Goldexplorer auf der Nordinsel Neuseelands. Dieses äußerst aussichtsreiche Projekt befindet sich im Hauraki-Bezirk der Nordinsel, einer Region, die beeindruckende 15 Millionen Unzen Gold und 60 Millionen Unzen Silber produziert hat. Glamorgan grenzt an das größte Goldminenprojekt von OceanaGold Corp. , WKP.Weitere Informationen finden Sie in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.Simon Henderson CP, AUSIMM, ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.Robert Eckford, Chief Executive OfficerE-Mail: reckford@RUAGOLD.comWebseite: www.RUAGOLD.comDiese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder anhand Aussagen, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten, und beinhalten insbesondere Aussagen über: die Strategien, Erwartungen, geplanten operativen Betriebe oder zukünftigen Maßnahmen des Unternehmens und die Auswirkungen und Vorteile der Transaktion. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Eine Vielzahl von inhärenten Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, beeinflussen den Betrieb, die Leistung und die Ergebnisse des Unternehmens und seines Geschäfts und können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den geschätzten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; betriebliche Risiken bei der Exploration; Verzögerungen oder Änderungen von Plänen in Bezug auf Explorationsprojekte oder Investitionsausgaben; die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten; Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen von Projektparametern im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Änderungen bei den Arbeitskosten und anderen Kosten und Ausgaben oder bei der Ausrüstung oder den Verfahren für den erwarteten Betrieb, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Überschwemmungen oder ungünstige Betriebsbedingungen und Verluste, Aufstände oder Krieg, Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen durch Aufsichts- oder Regierungsbehörden oder Finanzierungen sowie Rohstoffpreise. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens auswirken könnten, und für eine Beschreibung weiterer Risikofaktoren sollte auch auf das Kurzprospekt des Unternehmens vom 11. Juli 2024 und die darin enthaltenen Dokumente verwiesen werden, die auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgelegt sind.Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!Quelle: Barry, J.M., 1993. The History and Mineral Resources of the Reefton Goldfield. Ministry of Commerce Resource Information Report No. 15.Quelle für historische Gehalte und Produktion:Barry, J.M., 1993. The History and Mineral Resources of the Reefton Goldfield. Ministry of Commerce Resource Information Report No. 15.Quelle für die Analyseergebnisse von Gallant:Anderson, T., 2014. MP 41164 Globe Progress annual technical report - 2014, OceanaGold Ltd; NZP&M, Ministry of Business, Innovation & Employment (MBIE), New Zealand. Unpublished Mineral Report MR5093.