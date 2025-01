Bedford Metals Corp. bestätigt Bohrziele auf dem Uranprojekt Ubiquity Lake

14. Januar 2025 - Bedford Metals Corp. (TSX-V: BFM, FWB: O8D, ISIN: CA0762301012) (das Unternehmen oder Bedford) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vorläufige Interpretationsergebnisse historischer geophysikalischer Datensätze über seine Zielzonen auf dem Projekt Ubiquity Lake, ca. 70 km westlich der historischen Mine Key Lake, erhalten hat. Die Interpretation wurde von Condor Consulting Inc. durchgeführt, einem renommierten geophysikalischen Unternehmen mit umfassender Erfahrung in der Uranexploration in diesem Becken.Anhand der Interpretation der Ergebnisse der Maxwell-Plattenmodellierung wurde TZ-2 erfolgreich als ein Ziel abgegrenzt, das sofort mittels Diamantkernbohrungen überprüft werden kann. TZ-1 wird mit zusätzlichen bodengestützten geophysikalischen Untersuchungen - entweder bodengestützte TEM-Untersuchungen oder IP-Widerstandsmessungen - vor Aufnahme von Bohrungen weiter abgegrenzt werden.Peter Born, P.Geo., äußerte sich folgendermaßen zu den Ergebnissen: Das Unternehmen ist mit den Ergebnissen dieser Modellierung und Interpretation äußerst zufrieden und möchte Ken Witherly und dem Condor-Team für ihre sorgfältige Untersuchung danken. Diese Arbeit hat den Zeitplan für eine Entdeckung vorangebracht und möglicherweise beschleunigt.Abbildung 1 zeigt zwei Zielzonen (TZ-1 und TZ-2), die durch eine frühere Bewertung einer VTEM-Untersuchung aus dem Jahr 2007 definiert wurden. Condor wandte sowohl eine Layered Earth Inversion (LEI) als auch eine Maxwell-Plattenmodellierung auf die VTEM-EM-Daten über den beiden Zielzonen an. Die LEI-Ergebnisse sind durch die goldfarbenen Türme angezeigt. Die Maxwell-Platten sind in rot dargestellt. Während die beiden LEIs ähnlich aussehen, zeigen die Maxwell-Platten in Verbindung mit TZ-1 mehrere stiftförmige Strukturen, die üblicherweise mit Leitern mit anomaler Leitfähigkeit in Zusammenhang gebracht werden. Die TZ-2-Platten sind eher typisch für einen steil einfallenden plattenförmigen Leiter. Beide Maxwell-Modelle zeigen eine Tiefenerstreckung, die mit der Obergrenze der lokalen Diskordanztiefe übereinstimmt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78055/BFM_011425_DEPRcom.001.jpegAbbildung 1: 3D-Ansicht der VTEM-LEI- und Maxwell-Modellierung für TZ-1 und TZ-2.(Basiskarte von Bedford Metals Corp., Oktober 2024)Abbildung 2 zeigt die in Abbildung 1 dargestellten EM-Ergebnisse, aber auch das aus den magnetischen VTEM-Ergebnissen erstellte 3D-Modell der magnetischen Suszeptibilität. Die EM-Ergebnisse von TZ-1 zeigen keine direkte magnetische Assoziation, während die Ergebnisse von TZ-2 ein übereinstimmendes magnetisches Signal in Verbindung mit der Maxwell-Platte in der Tiefe zeigen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78055/BFM_011425_DEPRcom.002.jpegAbbildung 2: VTEM-EM- und Magnetik-Ergebnisse.Bedford ist nach wie vor verpflichtet, alle Explorationsaktivitäten mit größter Rücksicht auf die Umwelt durchzuführen. Die Reduzierung seiner Umweltbilanz hat für das Unternehmen höchsten Stellenwert; es will zugleich sicherstellen, dass alle Betriebstätigkeiten nachhaltig sind und unter Achtung der natürlichen Umgebung erfolgen. Darüber hinaus schätzt Bedford die Zusammenarbeit mit ortsansässigen indigenen Gruppen und Stakeholdern, wobei gewährleistet werden soll, dass seine Aktivitäten transparent und zum gegenseitigen Nutzen durchgeführt werden.Dr. Peter Born, P.Geo., ist der zuständige qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 und President des Unternehmens und zeichnet für die in dieser Meldung enthaltenen, von ihm genehmigten technischen Informationen verantwortlich.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter info@bedfordmetals.com oder 604-622-1199 oder besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.bedfordmetals.com.Im Namen des Boards Bedford Metals Corp. 