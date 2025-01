Fawad Razaqzada: Goldpreis ist an einem "kritischen Punkt" angelangt

Vor dem Hintergrund eines robusten Dollars und steigender Anleiherenditen hat sich Gold überraschend erholt, heißt es bei Investing.com . Der Dollar-Index sei sieben Wochen in Folge gestiegen und teste nun die 110,00-Marke, während die Renditen von US-Anleihen ebenfalls in die Höhe schossen. Der Anstieg der Renditen sei nicht nur ein amerikanisches Phänomen, auch europäische und britische Staatsanleihen zeigen ähnliche Tendenzen, so der Artikel.Nach Ansicht von Fawad Razaqzada, Analyst bei StoneX, scheint die jüngste Erholung des Goldpreises auf Inflationsängste zurückzuführen sein. "Normalerweise würden ein starker Dollar und steigende Renditen den Goldpreis unter Druck setzen, aber die Anleger scheinen sich gegen Inflationsrisiken abzusichern. Diese Nachfrage könnte jedoch nicht ausreichen, um die Preise auf neue Rekordhöhen zu treiben, wenn nicht andere unterstützende Faktoren hinzukommen", schreibt er.Aus technischer Sicht befinde sich Gold an einem kritischen Punkt und teste wichtige Widerstandsniveaus im Bereich von 2.690 $, so Razaqzada weiter. Sollte der Verkaufsdruck wieder zunehmen, liegt die Unterstützung bei 2.650 $, mit weiteren möglichen Rückgängen auf 2.600 $, 2.530 $ und 2.500 $. Umgekehrt könnte ein Durchbrechen der Widerstandszone zwischen 2.710 $ und 2.725 $ die Möglichkeit neuer Rekorde signalisieren, auch wenn dies nicht zu erwarten sei.© Redaktion GoldSeiten.de