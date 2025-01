UBS-Analysten trauen Gold 2025 neues Rekordhoch zu

Der Goldpreis könnte 2025 ein neues Rekordhoch erreichen, da die Anleger angesichts der zu erwartenden "Volatilitätsschübe an den Aktienmärkten" nach sicheren Häfen suchen, so die Analysten der UBS laut einem Bericht von Investing.com . Das gelbe Metall stieg im Jahr 2024 um 27%, erreichte im Oktober ein Allzeithoch von 2.788 $ pro Unze und verzeichnete einen neuen Jahresdurchschnittspreis von 2.389 $ pro Unze. Trotz eines Verkaufs infolge einer Flucht in risikoreichere Anlagen nach dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA war dies der stärkste Jahresanstieg von Gold seit 2020.In einer Kundenmitteilung vom Dienstag prognostizieren die Analysten der UBS, dass die jüngste Aufwertung des US-Dollars und der Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen den Goldpreis in der ersten Hälfte des Jahres belasten könnten. Der Dollar ist stärker geworden und die Renditen von Staatsanleihen sind in den letzten Tagen gestiegen, da die Anleger weniger Zinssenkungen der US-Notenbank in diesem Jahr erwarten. Die Befürchtungen, dass die soliden Wirtschaftsdaten und die weitreichenden Zollpläne des designierten US-Präsidenten Donald Trump zu einem erneuten Preisdruck führen und der Fed weniger Spielraum zur Senkung der Kreditkosten lassen könnten, haben zugenommen.Dennoch dürfte die Nachfrage nach Gold als "Diversifikator" zur Absicherung gegen Inflation den Gegenwind von Dollar und Renditen "mehr als ausgleichen", so die UBS-Analysten. Volatilitätsphasen bei Aktien dürften sich häufen, insbesondere angesichts der "hohen sektoriellen und geografischen Konzentration in den Portfolios" und der hohen Aktienbewertungen. "Diese Unwägbarkeiten deuten auf ein weiteres Jahr mit starken Goldkäufen durch den öffentlichen Sektor und einer Diversifizierungsnachfrage von weniger zinssensitiven Anlegern hin", schreiben die Analysten, die bis zum Jahresende einen Goldpreis von 2.850 $ pro Unze erwarten.© Redaktion GoldSeiten.de